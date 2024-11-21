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    Anlık Bildirim

    Nvidia uçtu, Bitcoin coştu: 100 bin dolar gelecek mi?

    Nvidia mali tablolarının açıklanmasının ardından yeni bir çıkış başlatan Bitcoin fiyatı 98 bin dolar seviyesine kadar çıktı. 100 bin dolara artık çok küçük bir adım kalmış durumda. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında adeta son yılların toplamı kadar yükseliş yaşayan Bitcoin, durmaya niyetli değil. Kripto para camiasının merakla beklediği Nvidia, mali tablolarını açıkladı ve yapay zekâ tarafının ağır bastığı kripto paralar da bunu memnuniyetle karşıladı. 

    Bitcoin 100 bin dolar olur mu?

    Pandemi döneminde neredeyse 3000$ seviyesine kadar inen Bitcoin için o sıralar 100 bin dolar tahmini yapmak muhtemelen komik bulunurdu. Kripto para döneminin artık kapandığını söyleyenlerin aksine bugün tüm camia Bitcoin'de 100 bin doları bekliyor. 

    Nvidia gelişmesinin ardından pek çok borsada 98 bin dolar seviyesine iğne atan Bitcoin yeni bir rekor kırarken özellikle kaldıraç borsalarında hacimler tavan yaptı. Binance borsası 100 milyar doları geçen günlük kaldıraç hacmiyle en yakın rakibine iki kat fark attı. 

    Bitcoin yükselirken yatırımcılar da haliyle fonlamalarını artırıyor. Bu da Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60 üzerine çıkmasına neden oldu. Altcoin piyasası bu büyük baskı nedeniyle halen beklenen yükselişi yakalayabilmiş değil. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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