Nvidia uçtu, Bitcoin coştu: 100 bin dolar gelecek mi?

Bitcoin 100 bin dolar olur mu?
Pandemi döneminde neredeyse 3000$ seviyesine kadar inen Bitcoin için o sıralar 100 bin dolar tahmini yapmak muhtemelen komik bulunurdu. Kripto para döneminin artık kapandığını söyleyenlerin aksine bugün tüm camia Bitcoin'de 100 bin doları bekliyor.
Nvidia gelişmesinin ardından pek çok borsada 98 bin dolar seviyesine iğne atan Bitcoin yeni bir rekor kırarken özellikle kaldıraç borsalarında hacimler tavan yaptı. Binance borsası 100 milyar doları geçen günlük kaldıraç hacmiyle en yakın rakibine iki kat fark attı.
Bitcoin yükselirken yatırımcılar da haliyle fonlamalarını artırıyor. Bu da Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60 üzerine çıkmasına neden oldu. Altcoin piyasası bu büyük baskı nedeniyle halen beklenen yükselişi yakalayabilmiş değil.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.