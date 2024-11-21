Nvidia uçtu, Bitcoin coştu: 100 bin dolar gelecek mi?

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Tam Boyutta Gör Kasım ayında adeta son yılların toplamı kadar yükseliş yaşayan Bitcoin, durmaya niyetli değil. Kripto para camiasının merakla beklediği Nvidia, mali tablolarını açıkladı ve yapay zekâ tarafının ağır bastığı kripto paralar da bunu memnuniyetle karşıladı.

Bitcoin 100 bin dolar olur mu?

Pandemi döneminde neredeyse 3000$ seviyesine kadar inen Bitcoin için o sıralar 100 bin dolar tahmini yapmak muhtemelen komik bulunurdu. Kripto para döneminin artık kapandığını söyleyenlerin aksine bugün tüm camia Bitcoin'de 100 bin doları bekliyor.

Nvidia gelişmesinin ardından pek çok borsada 98 bin dolar seviyesine iğne atan Bitcoin yeni bir rekor kırarken özellikle kaldıraç borsalarında hacimler tavan yaptı. Binance borsası 100 milyar doları geçen günlük kaldıraç hacmiyle en yakın rakibine iki kat fark attı.

Bitcoin yükselirken yatırımcılar da haliyle fonlamalarını artırıyor. Bu da Bitcoin hakimiyetinin yüzde 60 üzerine çıkmasına neden oldu. Altcoin piyasası bu büyük baskı nedeniyle halen beklenen yükselişi yakalayabilmiş değil.



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Bitcoin 98 bin dolar sınırında