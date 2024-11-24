XLM kış uykusundan uyandı, bir ayda 7 kat arttı

XLM 1$ olabilir mi?
XRP para biriminin 1$ barajını hızlı bir şekilde aşmasının ardından gözler, yatırımcının dinozor coin olarak adlandırdığı ve uzun süredir uykuda olan ilk dönem para birimlerine çevrilmişti. Bunlardan birisi olan XLM şovunu yaptı.
Ekim sonlarında 9 cent civarında olan XLM, kripto para piyasasındaki bahar havasına eşlik ederek 63 cent seviyesine kadar yükseldi. Günlük hacim 2 kat artışla 10 milyar dolar seviyesine çıkarken, dolaşımdaki Pazar değeri de 18 milyar dolar oldu.
ABD seçimleri sonrasında Trump’ın yemin töreni ve SEC başkanlığına kripto dostu bir ismin atanması ihtimali kripto piyasasındaki bahar havasının sürmesini sağlayacak. XLM de bu süreçte atak yaparak ilk günden beri beklenen 1$ seviyesine ulaşabilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.