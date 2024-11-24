XLM kış uykusundan uyandı, bir ayda 7 kat arttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının ilk dönemlerinde piyasaya sürülen ve iki önemli boğa döneminde yatırımcısını güldüren Stellar yani XLM, 3.5 yıldır devam eden düşüş sürecinden çıktı ve Kasım ayının en çok konuşulan paralarından birisi olmayı başardı.

XLM 1$ olabilir mi?

XRP para biriminin 1$ barajını hızlı bir şekilde aşmasının ardından gözler, yatırımcının dinozor coin olarak adlandırdığı ve uzun süredir uykuda olan ilk dönem para birimlerine çevrilmişti. Bunlardan birisi olan XLM şovunu yaptı.

Kripto paralarda dolandırıcılık işte bu kadar kolay 1 gün önce eklendi

Ekim sonlarında 9 cent civarında olan XLM, kripto para piyasasındaki bahar havasına eşlik ederek 63 cent seviyesine kadar yükseldi. Günlük hacim 2 kat artışla 10 milyar dolar seviyesine çıkarken, dolaşımdaki Pazar değeri de 18 milyar dolar oldu.

ABD seçimleri sonrasında Trump’ın yemin töreni ve SEC başkanlığına kripto dostu bir ismin atanması ihtimali kripto piyasasındaki bahar havasının sürmesini sağlayacak. XLM de bu süreçte atak yaparak ilk günden beri beklenen 1$ seviyesine ulaşabilir.



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