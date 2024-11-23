13 yaşında piyasayı dolandırdı: Kripto para dünyasının karanlık yüzü

Quant coin skandalı
Hafta içerisinde yaşanan olayda ABD’de yaşayan 13 yaşında bir çocuğun, canlı yayında Quant adında bir meme coin oluşturması ve bir süre piyasada işlem gördükten sonra elindeki tüm meblağı satarak çökmesine neden olması gündeme oturdu.
Solana ağında popüler Pump.fun başlatma platformundan çıkan Quant, sosyal medya fenomenlerine yaptırılan sahte reklamlar sayesinde saatler içerisinde binlerce kat arttı. Yatırımcının ilgi gösterdiği proje ne var ki sahibi tarafından tüm likidite çekilerek çökertildi. Çocuğun 51 milyon Quant coin varlığını 128 SOL karşılığında sattığı belirtiliyor.
Bunun ardından topluluk projeye sahip çıktı ve likiditeyi destekleyerek pazar değerinin 1 milyon dolara yükselmesini sağladı. Bu esnada bir yatırımcının 2 SOL ile satın aldığı 19 milyon Quant varlığının 988 bin dolar seviyesine kadar çıktığı ve bunun yüzde 15’ini satarak 116 SOL kazandığı da rapor edildi. Likiditeyi boşaltan çocuğun ise daha sonra iki farklı coin daha piyasaya sürdüğü ve 128 SOL da buradan kazandığı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.