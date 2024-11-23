13 yaşında piyasayı dolandırdı: Kripto para dünyasının karanlık yüzü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin ilk adresi haline gelen kripto para piyasasında dolandırıcılar da adeta fink artıyor. Kripto para dünyasında yatırımcıların nasıl kolay bir şekilde dolandırılabildiği canlı canlı izletildi.

Quant coin skandalı

Hafta içerisinde yaşanan olayda ABD’de yaşayan 13 yaşında bir çocuğun, canlı yayında Quant adında bir meme coin oluşturması ve bir süre piyasada işlem gördükten sonra elindeki tüm meblağı satarak çökmesine neden olması gündeme oturdu.

Bitcoin önündeki bir engel daha kalktı 1 gün önce eklendi

Solana ağında popüler Pump.fun başlatma platformundan çıkan Quant, sosyal medya fenomenlerine yaptırılan sahte reklamlar sayesinde saatler içerisinde binlerce kat arttı. Yatırımcının ilgi gösterdiği proje ne var ki sahibi tarafından tüm likidite çekilerek çökertildi. Çocuğun 51 milyon Quant coin varlığını 128 SOL karşılığında sattığı belirtiliyor.

Bunun ardından topluluk projeye sahip çıktı ve likiditeyi destekleyerek pazar değerinin 1 milyon dolara yükselmesini sağladı. Bu esnada bir yatırımcının 2 SOL ile satın aldığı 19 milyon Quant varlığının 988 bin dolar seviyesine kadar çıktığı ve bunun yüzde 15’ini satarak 116 SOL kazandığı da rapor edildi. Likiditeyi boşaltan çocuğun ise daha sonra iki farklı coin daha piyasaya sürdüğü ve 128 SOL da buradan kazandığı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto paralarda dolandırıcılık işte bu kadar kolay