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    13 yaşında piyasayı dolandırdı: Kripto para dünyasının karanlık yüzü

    Henüz 13 yaşında olan bir kullanıcı, Solana ağında çıkardığı kripto parayı sosyal medya üzerinden tanıttı ve hızlı bir şekilde büyümesini sağladı. Sonra da likiditeyi çekti. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin ilk adresi haline gelen kripto para piyasasında dolandırıcılar da adeta fink artıyor. Kripto para dünyasında yatırımcıların nasıl kolay bir şekilde dolandırılabildiği canlı canlı izletildi. 

    Quant coin skandalı

    Hafta içerisinde yaşanan olayda ABD’de yaşayan 13 yaşında bir çocuğun, canlı yayında Quant adında bir meme coin oluşturması ve bir süre piyasada işlem gördükten sonra elindeki tüm meblağı satarak çökmesine neden olması gündeme oturdu. 

    Solana ağında popüler Pump.fun başlatma platformundan çıkan Quant, sosyal medya fenomenlerine yaptırılan sahte reklamlar sayesinde saatler içerisinde binlerce kat arttı. Yatırımcının ilgi gösterdiği proje ne var ki sahibi tarafından tüm likidite çekilerek çökertildi. Çocuğun 51 milyon Quant coin varlığını 128 SOL karşılığında sattığı belirtiliyor. 

    Bunun ardından topluluk projeye sahip çıktı ve likiditeyi destekleyerek pazar değerinin 1 milyon dolara yükselmesini sağladı. Bu esnada bir yatırımcının 2 SOL ile satın aldığı 19 milyon Quant varlığının 988 bin dolar seviyesine kadar çıktığı ve bunun yüzde 15’ini satarak 116 SOL kazandığı da rapor edildi. Likiditeyi boşaltan çocuğun ise daha sonra iki farklı coin daha piyasaya sürdüğü ve 128 SOL da buradan kazandığı belirtildi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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