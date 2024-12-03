XRP 7 yıl sonra 2.8$ barajını geçti, üçüncü büyük kripto para oldu, TL olarak 50 kat yükseldi

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda XRP aleyhine SEC tarafından açılan dava ve toplam arzın 40 milyardan 100 milyara çıkması yatırımcının da artık pes etmesine neden olmuştu. Donald Trump ile başlayan olumlu rüzgârların aslında XRP birimini bu kadar etkilemesi beklenmiyordu ancak tam tersi oldu.

XRP neden yükseliyor?

SEC kurumunun aksi başkanı Gary Gensler’in istifa edecek olması ve yerine kripto para dostu bir atama beklentisi, ayrıca RLUSD stabil para biriminin onaylarının son aşamaya gelmesi XRP’yi bir anda uçurdu.

XRP ölü toprağını üzerinden attı 2 hf. önce eklendi

Kasım ayının başından itibaren, 45-50 cent aralığında seyreden XRP tarihi yükselişine başladı. Önce 1$ barajı ardından da 2$ barajı geçildi. Bu hafta da 3$ barajı zorlanmaya başladı. 2.85$ seviyeleri görülerek geri çekilme yaşandı. Ne tesadüf ki Aralık 2017 yılında XRP, daha düşük bir seviyeden patlama yapmış ve iki haftada 3.3$ seviyelerine gelmişti.

TL bazında ise 100TL civarında iğne atıldı. 2017 sonlarında 1.5-2TL civarında XRP toplamış ve her şeye rağmen saklamış olan bir yatırımcı bugün 50 kat kazanmış oldu. XRP ayrıca 154 milyar dolar piyasaya değeri ile Solana ve USDT para birimlerini de geride bıraktı.

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