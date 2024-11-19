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    Anlık Bildirim

    Bitcoin 93800$ ile yeni rekor kırdı, altcoinler halen beklenen hareketi yapamadı

    Bitcoin ay başında kırdığı tüm zamanların en yüksek fiyatı rekorundan sonra adeta fren yapmadan yoluna devam ediyor. Bu gece 93800$ fiyatı da geçildi.           
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile başlayan kripto baharı halen devam ediyor. Aslında sadece Bitcoin kendi boğasını yaşıyor desek yanlış olmaz zira altcoinler halen bu yükselişe beklenen tepkiyi verebilmiş değil. 

    Bitcoin rekorlara doymuyor

    Kasım ayının başından itibaren hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı direnç dinlemeden ilerliyor. Önce 70 bin dolar sonra 80 bin dolar derken son olarak 90 bin doları da geçmişti. Şimdi ise pek çok borsada 93800$ seviyesine iğne atarak yeni bir rekor daha kırdı. Ülkemizde ise 3.2 milyon TL barajını geçti.

    Bununla birlikte yatırımcıların beklediği altcoin boğası henüz başlamadı. Kripto para dünyasının ilk yıllarında piyasaya sürülen ve önceki boğa dönemlerinde rekorlar kıran para birimleri sessizliğini koruyor. Son dönemde çıkan iddialı projeler de kilitli meblağların açılarak piyasaya sürülmesi ile birlikte enflasyona mahkum oldu. 

    2024 yılı kripto para dünyası için özel oldu diyebiliriz zira daha önceki yıllarda en yüksek rakama ulaştıktan sonra bir düşüş trendi yaşanıyor ve ayı sezonu başlıyordu. Bunun sebebi ise Donald Trump’ın ABD’yi Bitcoin başkenti yapma vaadi. Henüz Trump yemin ederek görevine başlamadı ve kripto dünyasının beklenti içerisinde olması alım tarafının ağır basmasına neden oluyor. 
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 10 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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