Bitcoin 93800$ ile yeni rekor kırdı, altcoinler halen beklenen hareketi yapamadı

Bitcoin rekorlara doymuyor
Kasım ayının başından itibaren hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı direnç dinlemeden ilerliyor. Önce 70 bin dolar sonra 80 bin dolar derken son olarak 90 bin doları da geçmişti. Şimdi ise pek çok borsada 93800$ seviyesine iğne atarak yeni bir rekor daha kırdı. Ülkemizde ise 3.2 milyon TL barajını geçti.
Bununla birlikte yatırımcıların beklediği altcoin boğası henüz başlamadı. Kripto para dünyasının ilk yıllarında piyasaya sürülen ve önceki boğa dönemlerinde rekorlar kıran para birimleri sessizliğini koruyor. Son dönemde çıkan iddialı projeler de kilitli meblağların açılarak piyasaya sürülmesi ile birlikte enflasyona mahkum oldu.
2024 yılı kripto para dünyası için özel oldu diyebiliriz zira daha önceki yıllarda en yüksek rakama ulaştıktan sonra bir düşüş trendi yaşanıyor ve ayı sezonu başlıyordu. Bunun sebebi ise Donald Trump’ın ABD’yi Bitcoin başkenti yapma vaadi. Henüz Trump yemin ederek görevine başlamadı ve kripto dünyasının beklenti içerisinde olması alım tarafının ağır basmasına neden oluyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..