Bitcoin 93800$ ile yeni rekor kırdı, altcoinler halen beklenen hareketi yapamadı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile başlayan kripto baharı halen devam ediyor. Aslında sadece Bitcoin kendi boğasını yaşıyor desek yanlış olmaz zira altcoinler halen bu yükselişe beklenen tepkiyi verebilmiş değil.

Bitcoin rekorlara doymuyor

Kasım ayının başından itibaren hızlı bir yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı direnç dinlemeden ilerliyor. Önce 70 bin dolar sonra 80 bin dolar derken son olarak 90 bin doları da geçmişti. Şimdi ise pek çok borsada 93800$ seviyesine iğne atarak yeni bir rekor daha kırdı. Ülkemizde ise 3.2 milyon TL barajını geçti.

Trump ikinci kripto hamlesini yapıyor 6 sa. önce eklendi

Bununla birlikte yatırımcıların beklediği altcoin boğası henüz başlamadı. Kripto para dünyasının ilk yıllarında piyasaya sürülen ve önceki boğa dönemlerinde rekorlar kıran para birimleri sessizliğini koruyor. Son dönemde çıkan iddialı projeler de kilitli meblağların açılarak piyasaya sürülmesi ile birlikte enflasyona mahkum oldu.

2024 yılı kripto para dünyası için özel oldu diyebiliriz zira daha önceki yıllarda en yüksek rakama ulaştıktan sonra bir düşüş trendi yaşanıyor ve ayı sezonu başlıyordu. Bunun sebebi ise Donald Trump’ın ABD’yi Bitcoin başkenti yapma vaadi. Henüz Trump yemin ederek görevine başlamadı ve kripto dünyasının beklenti içerisinde olması alım tarafının ağır basmasına neden oluyor.



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