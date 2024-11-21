Trump, kripto para sorumlusu atayacak: Bitcoin daha da yükselebilir!

“Kripto Para Sorumlusu”
Henüz planlar netleşmese de, Beyaz Saray’da doğrudan kripto para politikalarını yönlendirecek bir "kripto sorumlusu” atanacağı belirtiliyor. Bu kişinin, Kongre, Beyaz Saray ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlar arasında bir köprü görevi görmesi planlanıyor. Kripto savunucuları, bu pozisyonun Trump’a doğrudan rapor verecek bir yetkiye sahip olmasını talep ediyor.
Trump’ın geçiş ekibinden konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken, Başkan Trump’ın seçim kampanyası sırasında kripto sektörüne verdiği desteği hatırlatmak gerekiyor. Trump, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alacağını, dijital varlık endüstrisi üzerindeki düzenlemeleri hafifleteceğini ve yeni bir kripto başkanlık danışma konseyi oluşturma sözü vermişti.
Trump, seçim döneminde kripto yetkilileri ile görüştü
Geçtiğimiz günlerde Trump’ın özel malikanesi Mar-a-Lago’da sektör temsilcileriyle önemli toplantılar yapıldığı öğrenildi. Görüşmelere eski Coinbase Global ve Binance.US yöneticisi Brian Brooks’un da katıldığı ve kendisinin SEC başkanlığı için olası adaylar arasında değerlendirildiği bildiriliyor. Yeni oluşturulması planlanan Beyaz Saray pozisyonunun, kripto politikalarının geleceğini nasıl şekillendireceği ise merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.