Trump, kripto para sorumlusu atayacak: Bitcoin daha da yükselebilir!

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Tam Boyutta Gör ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan ekibi, kripto para politikalarına odaklanacak yeni bir Beyaz Saray pozisyonu oluşturma fikrini değerlendiriyor. Konuyla ilgili kaynaklara göre, bu pozisyon, dijital varlık sektörüne adanmış ilk üst düzey görev olacak. Bu yeni pozisyona atanacak kişi yalnızca kripto para politikalarıyla sorumlu olacak.

“Kripto Para Sorumlusu”

Henüz planlar netleşmese de, Beyaz Saray’da doğrudan kripto para politikalarını yönlendirecek bir "kripto sorumlusu” atanacağı belirtiliyor. Bu kişinin, Kongre, Beyaz Saray ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlar arasında bir köprü görevi görmesi planlanıyor. Kripto savunucuları, bu pozisyonun Trump’a doğrudan rapor verecek bir yetkiye sahip olmasını talep ediyor.

Trump’ın geçiş ekibinden konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken, Başkan Trump’ın seçim kampanyası sırasında kripto sektörüne verdiği desteği hatırlatmak gerekiyor. Trump, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alacağını, dijital varlık endüstrisi üzerindeki düzenlemeleri hafifleteceğini ve yeni bir kripto başkanlık danışma konseyi oluşturma sözü vermişti.

Trump, seçim döneminde kripto yetkilileri ile görüştü

Tam Boyutta Gör Trump, yaz aylarında Bitcoin madencilik şirketleri ve kripto borsa yöneticileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Temmuz ayında bir Bitcoin konferansına katılarak kripto sektörüne olan ilgisini açıkça gösterdi. Ayrıca, Trump’ın kendi kripto girişimleri de bulunuyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Bitcoin’in 95 bin doları aşması sürpriz değil. Eğer bu planlar ve vaatler gerçekleştirilirse Bitcoin ile diğer kripto paralar daha da artabilir.

Bitcoin 98 bin dolar sınırında 6 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın özel malikanesi Mar-a-Lago’da sektör temsilcileriyle önemli toplantılar yapıldığı öğrenildi. Görüşmelere eski Coinbase Global ve Binance.US yöneticisi Brian Brooks’un da katıldığı ve kendisinin SEC başkanlığı için olası adaylar arasında değerlendirildiği bildiriliyor. Yeni oluşturulması planlanan Beyaz Saray pozisyonunun, kripto politikalarının geleceğini nasıl şekillendireceği ise merak konusu.

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Trump, kripto para sorumlusu atayacak: Bitcoin daha da artabilir