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    Anlık Bildirim

    Trump, kripto para sorumlusu atayacak: Bitcoin daha da yükselebilir!

    ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, Beyaz Saray’da bir ilki gerçekleştirecek. Trump’ın yalnızca kripto para politikalarıyla ilgilenecek bir sorumlu atayacağı belirtiliyor.
    Trump, kripto para sorumlusu atayacak: Bitcoin daha da artabilir Tam Boyutta Gör
    ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan ekibi, kripto para politikalarına odaklanacak yeni bir Beyaz Saray pozisyonu oluşturma fikrini değerlendiriyor. Konuyla ilgili kaynaklara göre, bu pozisyon, dijital varlık sektörüne adanmış ilk üst düzey görev olacak. Bu yeni pozisyona atanacak kişi yalnızca kripto para politikalarıyla sorumlu olacak.

    “Kripto Para Sorumlusu”

    Henüz planlar netleşmese de, Beyaz Saray’da doğrudan kripto para politikalarını yönlendirecek bir "kripto sorumlusu” atanacağı belirtiliyor. Bu kişinin, Kongre, Beyaz Saray ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlar arasında bir köprü görevi görmesi planlanıyor. Kripto savunucuları, bu pozisyonun Trump’a doğrudan rapor verecek bir yetkiye sahip olmasını talep ediyor.

    Trump’ın geçiş ekibinden konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken, Başkan Trump’ın seçim kampanyası sırasında kripto sektörüne verdiği desteği hatırlatmak gerekiyor. Trump, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alacağını, dijital varlık endüstrisi üzerindeki düzenlemeleri hafifleteceğini ve yeni bir kripto başkanlık danışma konseyi oluşturma sözü vermişti. 

    Trump, seçim döneminde kripto yetkilileri ile görüştü

    Trump, kripto para sorumlusu atayacak: Bitcoin daha da artabilir Tam Boyutta Gör
    Trump, yaz aylarında Bitcoin madencilik şirketleri ve kripto borsa yöneticileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Temmuz ayında bir Bitcoin konferansına katılarak kripto sektörüne olan ilgisini açıkça gösterdi. Ayrıca, Trump’ın kendi kripto girişimleri de bulunuyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Bitcoin’in 95 bin doları aşması sürpriz değil. Eğer bu planlar ve vaatler gerçekleştirilirse Bitcoin ile diğer kripto paralar daha da artabilir.

    Geçtiğimiz günlerde Trump’ın özel malikanesi Mar-a-Lago’da sektör temsilcileriyle önemli toplantılar yapıldığı öğrenildi. Görüşmelere eski Coinbase Global ve Binance.US yöneticisi Brian Brooks’un da katıldığı ve kendisinin SEC başkanlığı için olası adaylar arasında değerlendirildiği bildiriliyor. Yeni oluşturulması planlanan Beyaz Saray pozisyonunun, kripto politikalarının geleceğini nasıl şekillendireceği ise merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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