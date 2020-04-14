Pikachu efsanesi kulaklık oldu

Televizyon, sinema ve oyun dünyasının efsane karakterlerinden Pikachu şimdi de tam kablosuz kulaklıklarla kulağınıza giriyor. Pikachu True Wireless Earbuds tam kablosuz kulaklıklar Razer tarafından duyuruldu.

Pikachu True Wireless Earbuds özellikleri ve fiyatı

Pikachu tam kablosuz kulaklıklar aslında sıfırdan tasarlanmış bir ürün değil. Pokemon anısına Razer’ın Hammerhead True Wireless Earbuds kulaklık modeli Pikachu temasıyla elden geçirilmiş.

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Kulaklık modeli 13mm sürücülerle tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor. IPX4 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklık Bluetooth 5.0 standardını temel alıyor. Kulaklığın kontrol tuşu batarya seviyesini gösteren bir LED barındırıyor.

Kulaklığın dikkat çekici tarafı bilindiği üzere düşük gecikme süreleri. Rekabetçi bir oyun deneyimi için aktarım gecikmeleri 60ms seviyesine kadar çekilebiliyor. Kulaklığın uyarı sesleri de Pikachu sesleri ile değiştirilmiş.

Pikachu TWS kulaklık modeli tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Pokemon topu şeklindeki şarjlı kılıfı ile 12 saat daha ek süre sağlanıyor. Kılıf içerisinde manyetik pinler mevcut ancak Razer kılıfın kulaklıklara doğru atılmaması için uyarıda bulunuyor. Pikachu TWS kulaklık modeli sadece Çin’de satılacak ve fiyatı 120$.

https://www.engadget.com/razer-pikachu-hammerhead-true-wireless-earbuds-193215690.html

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