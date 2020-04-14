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    Pikachu efsanesi kulaklık oldu

    Pikachu True Wireless Earbuds kulaklık modeli Razer Hammerhead TWS kulaklıkları temel alıyor ve Pikachu teması taşıyor. Pikachu True Wireless Earbuds özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pikachu efsanesi kulaklık oldu

    Televizyon, sinema ve oyun dünyasının efsane karakterlerinden Pikachu şimdi de tam kablosuz kulaklıklarla kulağınıza giriyor. Pikachu True Wireless Earbuds tam kablosuz kulaklıklar Razer tarafından duyuruldu.

    Pikachu True Wireless Earbuds özellikleri ve fiyatı

    Pikachu tam kablosuz kulaklıklar aslında sıfırdan tasarlanmış bir ürün değil. Pokemon anısına Razer’ın Hammerhead True Wireless Earbuds kulaklık modeli Pikachu temasıyla elden geçirilmiş.

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    Kulaklık modeli 13mm sürücülerle tatmin edici bir ses kalitesi sunuyor. IPX4 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklık Bluetooth 5.0 standardını temel alıyor. Kulaklığın kontrol tuşu batarya seviyesini gösteren bir LED barındırıyor.

    Pikachu efsanesi kulaklık oldu

    Kulaklığın dikkat çekici tarafı bilindiği üzere düşük gecikme süreleri. Rekabetçi bir oyun deneyimi için aktarım gecikmeleri 60ms seviyesine kadar çekilebiliyor. Kulaklığın uyarı sesleri de Pikachu sesleri ile değiştirilmiş.

    Pikachu TWS kulaklık modeli tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Pokemon topu şeklindeki şarjlı kılıfı ile 12 saat daha ek süre sağlanıyor. Kılıf içerisinde manyetik pinler mevcut ancak Razer kılıfın kulaklıklara doğru atılmaması için uyarıda bulunuyor. Pikachu TWS kulaklık modeli sadece Çin’de satılacak ve fiyatı 120$.



    https://www.engadget.com/razer-pikachu-hammerhead-true-wireless-earbuds-193215690.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheStarBox (uğurcan ) 43 dk.
    Kulaklıklar keşke beyaz olsa, şarj kutusu çok süper duruyor ya, sırf şarj kutusu için alınır. Renkli kulaklık çok gereksiz olmuş bence.
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 sa.
    Baya güzel duruyor Japonya'da bol bol satar
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