Pioneer 8x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü kullanıma sundu

Yüksek tanımlı medya formatı Blu-ray'i yaygınlaştırabilmek adına başta Sony olmak üzere çok sayıda firma çalışmalarına devam ederken yeni bir Blu-ray sürücü haberi de pazarın önde gelen oyuncularından birisi olan Pioneer'dan geldi. Firma yaptığı açıklama ile 25GB ve 50GB'lık BD-R (SL ve DL) disklere 8x hızında kayıt yapabilen BDR-203BK kod adlı Blu-ray sürücüsünü satışa sunuyor.
Dahili bellek kapasitesi 4MB olarak belirlenen ve SATA-II arabirimini destekleyen Blu-ray sürücüsünün okuma ve yazma işlemlerini geliştirmeye yönelik Ultra DRA, Limited Equalizer LSI ve Multi-Effect Liquid Crystal Tilt gibi teknolojilere de destek veriyor. BD-R medyalara 8x hızında yazabilen optik sürücünün BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R DL/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x ve ayrıca CD-R'lere 32x, CD-RW medyalara ise 24x hızında kayıt yapabiliyor.
Avrupa fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan Blu-ray sürücüsünün fiyatının ise 250 Avro civarında seyrettiği bildiriliyor.
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20tl gibi bir fiyat olusturuyor :(
Neyse demem oki cidden biraz uzun sürücek bu gidisle insallah hemen baslar ucuzlamaya en azından dvd dl ler
Ama hala DVD yazıcılara göre tercih edilebilir konumda değil.
bu fiyat düşüşüyle giderse 1.5 sene içinde avrupada cogu eve girer bizede 2.5 sene içinde oturur