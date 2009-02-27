Pioneer 8x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü kullanıma sundu

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Yüksek tanımlı medya formatı Blu-ray'i yaygınlaştırabilmek adına başta Sony olmak üzere çok sayıda firma çalışmalarına devam ederken yeni bir Blu-ray sürücü haberi de pazarın önde gelen oyuncularından birisi olan Pioneer'dan geldi. Firma yaptığı açıklama ile 25GB ve 50GB'lık BD-R (SL ve DL) disklere 8x hızında kayıt yapabilen BDR-203BK kod adlı Blu-ray sürücüsünü satışa sunuyor.

Dahili bellek kapasitesi 4MB olarak belirlenen ve SATA-II arabirimini destekleyen Blu-ray sürücüsünün okuma ve yazma işlemlerini geliştirmeye yönelik Ultra DRA, Limited Equalizer LSI ve Multi-Effect Liquid Crystal Tilt gibi teknolojilere de destek veriyor. BD-R medyalara 8x hızında yazabilen optik sürücünün BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R DL/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x ve ayrıca CD-R'lere 32x, CD-RW medyalara ise 24x hızında kayıt yapabiliyor.

Avrupa fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan Blu-ray sürücüsünün fiyatının ise 250 Avro civarında seyrettiği bildiriliyor.