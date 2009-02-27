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Pioneer 8x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,4b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pioneer 8x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüsünü kullanıma sundu
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Yüksek tanımlı medya formatı Blu-ray'i yaygınlaştırabilmek adına başta Sony olmak üzere çok sayıda firma çalışmalarına devam ederken yeni bir Blu-ray sürücü haberi de pazarın önde gelen oyuncularından birisi olan Pioneer'dan geldi. Firma yaptığı açıklama ile 25GB ve 50GB'lık BD-R (SL ve DL) disklere 8x hızında kayıt yapabilen BDR-203BK kod adlı Blu-ray sürücüsünü satışa sunuyor.

Dahili bellek kapasitesi 4MB olarak belirlenen ve SATA-II arabirimini destekleyen Blu-ray sürücüsünün okuma ve yazma işlemlerini geliştirmeye yönelik Ultra DRA, Limited Equalizer LSI ve Multi-Effect Liquid Crystal Tilt gibi teknolojilere de destek veriyor. BD-R medyalara 8x hızında yazabilen optik sürücünün BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R medyalara 16x, DVD-R DL/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM medyalara 5x ve ayrıca CD-R'lere 32x, CD-RW medyalara ise 24x hızında kayıt yapabiliyor.

Avrupa fiyat listelerindeki yerini almaya başlayan Blu-ray sürücüsünün fiyatının ise 250 Avro civarında seyrettiği bildiriliyor.


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St Batuhan 10 yıl
250 avro cidden cok pahalı 500 lira normal olarak bir de ekstra gümrük vergisi falan 600 olur cıkar :( su an icin hic alınır değil ayrıca dual layer dvdler de kullanamıyoruz tanesi 1,2tl falan ediyor ucuz halli :( zaten bd disklerde pahalı 25gblık mesela multimedyacd.com/...
20tl gibi bir fiyat olusturuyor :(
Neyse demem oki cidden biraz uzun sürücek bu gidisle insallah hemen baslar ucuzlamaya en azından dvd dl ler
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Kef14 10 yıl
Şu an piyasada boş Blu-Ray media var mı? Varsa onlar ne kadar?
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Vuze 10 yıl
blu-ray yaygınlaşması + fiyatı bunlar bence eksisi ucuz olsa birazdaha fiyatı en azından kullanımı artar ama fiyatı pahallı haber için teşekkürler
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ExECaLiBuR 10 yıl
Bunun fiyatı ucuzlayana kadar Red-Ray çıkar.
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RaiSTliNThEOnE 10 yıl
medya fiyatı ne durumda acaba :)
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V1CT0RY 10 yıl
Bluray'in yaygınlaşmasına daha çoook var...
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Batuist 10 yıl
boş mediaların fiyatları çok yüksek.. şuan dual DVD-R ların fiyatları normal DVD-R'lara göre 8 kat daha pahalı...
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showstopper41 10 yıl
Fiyatlar aşağı inmeye başlamış çok güzel. 25GB ı bir diske yazmak çok büyük bir kolaylık. 2 sene içerisinde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum Blue-ray ların.
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kjetlee 10 yıl
Yavaş soluklarla fiyat aşağıya inmeye devam ediyor.
Ama hala DVD yazıcılara göre tercih edilebilir konumda değil.
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magicool 10 yıl

Orjinalden alıntı: kjetlee

Yavaş soluklarla fiyat aşağıya inmeye devam ediyor.

Ama hala DVD yazıcılara göre tercih edilebilir konumda değil.

bu fiyat düşüşüyle giderse 1.5 sene içinde avrupada cogu eve girer bizede 2.5 sene içinde oturur
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