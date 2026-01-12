Türk uzay girişimi Plan-S’in yörüngedeki uydu sayısı 16’ya yükseldi

Connecta IoT kapasitesi güçleniyor
Şirketten yapılan açıklamaya göre Plan-S, söz konusu 4 uyduyu tasarım aşamasından test süreçlerine, üretimden entegrasyona kadar tüm adımları kendi bünyesinde tamamlayarak uzaya gönderdi.
Yeni uyduların filoya katılması Connecta markası altında sunulan uydu tabanlı IoT hizmetlerinin kapsama alanını ve verimliliğini artıracak. Connecta IoT System, enerji altyapılarının uzaktan izlenmesinden tarımsal verimliliğin artırılmasına, lojistik ve taşımacılıkta güvenliğin desteklenmesinden çevresel afetlere hızlı müdahaleye kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Aynı zamanda denizcilik faaliyetlerinde güvenliği artırırken, finans sektöründe risk değerlendirmesi ve dolandırıcılık önleme süreçlerine de katkı sunuyor. Bu alanların bazılarında aktif olarak da kullanılıyor.
Şirket, Connecta markasıyla IoT haberleşmesi alanında faaliyet gösterirken, Observa markası altında uzay veri analitiği hizmetleri sunuyor. Küresel ölçekte büyüme hedefini sürdüren Plan-S, uluslararası pazarlarda lisans ve yetkilendirme çalışmalarına da ivme kazandırmış durumda. Şirket, Türkiye, Avustralya, İsveç ve Danimarka'da lisans süreçlerini tamamladı. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde pazar erişimi için görüşmeler devam ediyor.