    Türk uzay girişimi Plan-S’in yörüngedeki uydu sayısı 16’ya yükseldi

    Türkiye’nin önemli uzay girişimlerinden Plan-S, SpaceX’in Twilight göreviyle 4 yeni Connecta IoT uydusunu yörüngeye gönderdi. Son fırlatmayla şirketin uydu sayısı 16’ya yükselmiş oldu.

    Plan-S’in yörüngedeki uydu sayısı 16’ya yükseldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin küresel uzay ekosistemindeki öne çıkan teknoloji girişimlerinden Plan-S, SpaceX tarafından gerçekleştirilen Twilight görevi kapsamında 4 yeni Connecta IoT uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Son fırlatma ile birlikte şirketin uydu tabanlı nesnelerin interneti hizmetlerine odaklanan Connecta projesine ait toplam uydu sayısı 16’ya ulaştı.

    Connecta IoT kapasitesi güçleniyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Plan-S, söz konusu 4 uyduyu tasarım aşamasından test süreçlerine, üretimden entegrasyona kadar tüm adımları kendi bünyesinde tamamlayarak uzaya gönderdi.

    Yeni uyduların filoya katılması Connecta markası altında sunulan uydu tabanlı IoT hizmetlerinin kapsama alanını ve verimliliğini artıracak. Connecta IoT System, enerji altyapılarının uzaktan izlenmesinden tarımsal verimliliğin artırılmasına, lojistik ve taşımacılıkta güvenliğin desteklenmesinden çevresel afetlere hızlı müdahaleye kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Aynı zamanda denizcilik faaliyetlerinde güvenliği artırırken, finans sektöründe risk değerlendirmesi ve dolandırıcılık önleme süreçlerine de katkı sunuyor. Bu alanların bazılarında aktif olarak da kullanılıyor.

    Şirket, Connecta markasıyla IoT haberleşmesi alanında faaliyet gösterirken, Observa markası altında uzay veri analitiği hizmetleri sunuyor. Küresel ölçekte büyüme hedefini sürdüren Plan-S, uluslararası pazarlarda lisans ve yetkilendirme çalışmalarına da ivme kazandırmış durumda. Şirket, Türkiye, Avustralya, İsveç ve Danimarka’da lisans süreçlerini tamamladı. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde pazar erişimi için görüşmeler devam ediyor.

