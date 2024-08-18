Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin uzaydaki ayak izi hızla büyüyor: Plan-S, 4 yeni uydu fırlattı

    Kontrolmatik’in yüzde 25 iştiraki olan yerli uydu ve uzay teknoloji şirketi Plan-S, kısa bir süre önce SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle 4 yeni IoT uydusunu yörüngeye fırlattı.
    Türkiye’nin uzaydaki ayak büyüyor: Plan-S, 4 yeni uydu fırlattı Tam Boyutta Gör
    Kontrolmatik’in yüzde 25 iştiraki olan yerli uydu ve uzay teknoloji şirketi Plan-S, Türkiye'nin uzay ekosisteminde dev bir adım daha attı. Plan-S tarafından geliştirilen ve yüzde 95 yerlilik oranına sahip 4 yeni Connecta IoT uydusu, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı.

    Plan-S’in yeni uyduları uzayda

    Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, AA’ya yaptığı açıklamada, bu fırlatmanın şirket için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Şirketin bu fırlatmayla birlikte bugüne kadar toplam 9 uyduyu uzaya gönderdiğini belirten Güzel, bu başarıyı sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede elde ettiklerini belirtti. 2025 yılına kadar toplamda 30 uyduya ulaşmayı hedefleyen Plan-S’in ilk fırlattığı uydularda yerlilik oranı yüzde 40-50 civarındaydı. Şimdi ise bu oranda yüzde 95 yerlilik oranına ulaşmış durumda. Plan-S’in uyduları dünya gözlemi ve Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan cihazların birbirine bağlanması için kullanılıyor.

    Güzel, Plan-S’in yeni uydularının sunduğu IoT (Nesnelerin İnterneti) bağlantıları sayesinde, tarımdan lojistiğe, enerjiden sigorta ve finans sektörlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verileceğini belirtti. Bu uydular, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıracak, iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

    Plan-S kurmayı sürdürdüğü Connecta IoT Network isimli takım uydu ağını önümüzdeki yıllarda da büyütmeyi sürdürecek. Firma nihayetinde 100’den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor. İlerleyen süreçte dar bant haberleşme hizmeti için ayrı bir takım uydu çalışması hayata geçirilecek. Ayrıca yüksek çözünürlükte yer gözlem hizmeti vermek için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.

    Güzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunun sadece Türkiye'de değil, bölge ve Türk cumhuriyetlerinde de öncü bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bunu Türkiye'den çıkan bir yerli girişim olarak başarmanın gururunu taşıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 uydu daha göndereceğiz. Böylece 2025'e kadar kısmet olursa 12 uyduyu göndereceğiz. Yıl başı itibarıyla test uydularıyla birlikte uzayda toplamda 17 uyduya ulaşacağız. Gelecek yıl 1 tane de yer gözlem uydusu göndereceğiz. 2025'te IoT ve yer gözlemle birlikte toplamda 30 uydu sayısına ulaşacağız.”

    Plan-S Genel Müdürü Güzel, IoT sensörlerinin bağlantı hizmetini verdiklerini ifade ederek aynı zamanda halihazırda çözüm aradıkları yerlere komple çözümleri sunacaklarını dile getirdi.

    Tarım sektöründe alanlarını daha verimli şekilde yönetmek isteyenlere toprak, nem, hava sensörüyle sulama kanallarıyla komple bir çözüm sağlayabilecekleri bilgisini veren Güzel, şunları kaydetti:

    "Su veya doğal gaz sayacınızı okurken dağın tepesinde birçok alanda yani sizin erişmekte zorlandığınız ama verisine ihtiyacınızın olduğu, normalde daha önceden çok pahalı olan uydu hizmetlerini biz çok daha makul seviyelerde hizmet olarak verebilir durumda olacağız. Bunu da yapabilmemiz için aslında birçok firmadan gelen taleplerle beraber devam edeceğiz.”

    400 milyon dolarlık sermaye turu

    Türkiye’nin uzaydaki ayak büyüyor: Plan-S, 4 yeni uydu fırlattı Tam Boyutta Gör
    Plan-S ayrıca şirkete 400 milyon dolar değer biçecek bir sermaye fonu turu başlatıyor. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Ziraat Bankası'nın yatırım kolu tarafından sunulan tek varlık fonunun, Ankara merkezli Plan-S için Türkiye'deki ve yurtdışındaki kurumsal ve bireysel yatırımcılardan 40 milyon dolar kadar toplamayı hedeflediğini söyledi.

    Kontrolmatik'in yüzde 25 hissesine ek olarak Plan-S'nin yüzde 44,5'ine şahsen sahip olan Aslanhan, fonlamanın Eylül ayında tamamlanmasını bekliyor. Aslanhan, Plan-S'in 2027-2028 yıllarında Nasdaq'ta listelenmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyenin-uzay-ekosistemini-guclendirecek-4-uydu-daha-uzaya-firlatildi/3306307 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-13/turkish-satellite-firm-plan-s-eyes-400-million-valuation-in-funding-debut
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seramik kaplama zararları güç tuşu bozuk telefonu yeniden başlatma muhabbet kuşu ishal öldürürmü nasıl rüyalanılır temu vergi ne kadar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız