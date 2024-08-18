Türkiye’nin uzaydaki ayak izi hızla büyüyor: Plan-S, 4 yeni uydu fırlattı

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Tam Boyutta Gör Kontrolmatik’in yüzde 25 iştiraki olan yerli uydu ve uzay teknoloji şirketi Plan-S, Türkiye'nin uzay ekosisteminde dev bir adım daha attı. Plan-S tarafından geliştirilen ve yüzde 95 yerlilik oranına sahip 4 yeni Connecta IoT uydusu, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı.

Plan-S’in yeni uyduları uzayda

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, AA’ya yaptığı açıklamada, bu fırlatmanın şirket için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Şirketin bu fırlatmayla birlikte bugüne kadar toplam 9 uyduyu uzaya gönderdiğini belirten Güzel, bu başarıyı sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede elde ettiklerini belirtti. 2025 yılına kadar toplamda 30 uyduya ulaşmayı hedefleyen Plan-S’in ilk fırlattığı uydularda yerlilik oranı yüzde 40-50 civarındaydı. Şimdi ise bu oranda yüzde 95 yerlilik oranına ulaşmış durumda. Plan-S’in uyduları dünya gözlemi ve Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan cihazların birbirine bağlanması için kullanılıyor.

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Güzel, Plan-S’in yeni uydularının sunduğu IoT (Nesnelerin İnterneti) bağlantıları sayesinde, tarımdan lojistiğe, enerjiden sigorta ve finans sektörlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verileceğini belirtti. Bu uydular, işletmelerin operasyonel verimliliğini artıracak, iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.

Plan-S kurmayı sürdürdüğü Connecta IoT Network isimli takım uydu ağını önümüzdeki yıllarda da büyütmeyi sürdürecek. Firma nihayetinde 100’den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor. İlerleyen süreçte dar bant haberleşme hizmeti için ayrı bir takım uydu çalışması hayata geçirilecek. Ayrıca yüksek çözünürlükte yer gözlem hizmeti vermek için de ayrı bir çalışma yürütülüyor.

Güzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bunun sadece Türkiye'de değil, bölge ve Türk cumhuriyetlerinde de öncü bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bunu Türkiye'den çıkan bir yerli girişim olarak başarmanın gururunu taşıyoruz. Yıl sonuna kadar 8 uydu daha göndereceğiz. Böylece 2025'e kadar kısmet olursa 12 uyduyu göndereceğiz. Yıl başı itibarıyla test uydularıyla birlikte uzayda toplamda 17 uyduya ulaşacağız. Gelecek yıl 1 tane de yer gözlem uydusu göndereceğiz. 2025'te IoT ve yer gözlemle birlikte toplamda 30 uydu sayısına ulaşacağız.”

Plan-S Genel Müdürü Güzel, IoT sensörlerinin bağlantı hizmetini verdiklerini ifade ederek aynı zamanda halihazırda çözüm aradıkları yerlere komple çözümleri sunacaklarını dile getirdi.

Tarım sektöründe alanlarını daha verimli şekilde yönetmek isteyenlere toprak, nem, hava sensörüyle sulama kanallarıyla komple bir çözüm sağlayabilecekleri bilgisini veren Güzel, şunları kaydetti:

"Su veya doğal gaz sayacınızı okurken dağın tepesinde birçok alanda yani sizin erişmekte zorlandığınız ama verisine ihtiyacınızın olduğu, normalde daha önceden çok pahalı olan uydu hizmetlerini biz çok daha makul seviyelerde hizmet olarak verebilir durumda olacağız. Bunu da yapabilmemiz için aslında birçok firmadan gelen taleplerle beraber devam edeceğiz.”

400 milyon dolarlık sermaye turu

Tam Boyutta Gör Plan-S ayrıca şirkete 400 milyon dolar değer biçecek bir sermaye fonu turu başlatıyor. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Ziraat Bankası'nın yatırım kolu tarafından sunulan tek varlık fonunun, Ankara merkezli Plan-S için Türkiye'deki ve yurtdışındaki kurumsal ve bireysel yatırımcılardan 40 milyon dolar kadar toplamayı hedeflediğini söyledi.

Kontrolmatik'in yüzde 25 hissesine ek olarak Plan-S'nin yüzde 44,5'ine şahsen sahip olan Aslanhan, fonlamanın Eylül ayında tamamlanmasını bekliyor. Aslanhan, Plan-S'in 2027-2028 yıllarında Nasdaq'ta listelenmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

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