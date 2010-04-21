Plantronics'den yeni bir Bluetooth kulaklık; Explorer 395

Haber Editörü
Bluetooth kulaklık üretiminde öncü firmalardan Plantronics, 11 gram ağırlığındaki Explorer 395'i duyurdu.
Kullanım kolaylığı ve ergonominin yanısıra başarılı ses kalitesi vaat eden Explorer 395'de açma - kapama, gelen çağrıları cevaplama - sona erdirme, ses açma - kapama için farklı tuşlar konumlandırılmış. Böylece yaşanan karışıklığın önlenmesi amaçlanmış. Arka plandaki ses kirliliğini önleyen Digital Signal Processing (DSP) desteğini arkasına alan Explorer 395, 5 saate kadar konuşma, 1 haftaya kadar bekleme süresi vaat ediyor ve 49.99$'lık fiyat etiketine sahip. Detaylı bilgi için tıklayın
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nasıl atıldığını bilen varmı
Ben bunu aldım 1 ay önce. İnanılmaz uzun görüşme süresi var. Bunun dışında kulağınızda gerçekten ciddi bir donanım olduğunu hissediyorsunuz öbürleri gibi ya babacım kulağında traş köpüğü kalmış galiba? ha pardon bluetooth'muş dialoguyla karşılaşmıyorsunuz. Biraz james bond filmlerinden fırlamış yeni nesil ajan görüntüsü var ama yüzüme hoş ve caydırıcı bir ifade kazandırdı . Bunun dışında gerçekten karşınızdakiyle yüz yüze konuşuyormuşsunuz hissiyatı veriyor, rüzgar sesinden uzaksınız. Biraz kazık ama kesinlikle verilen paraya değer.
Not: Biraz garip bir ürün tanıtımı oldu ama ne yapıyım içimden böyle geldi