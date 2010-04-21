Plantronics'den yeni bir Bluetooth kulaklık; Explorer 395

Bluetooth kulaklık üretiminde öncü firmalardan Plantronics, 11 gram ağırlığındaki Explorer 395'i duyurdu.

Kullanım kolaylığı ve ergonominin yanısıra başarılı ses kalitesi vaat eden Explorer 395'de açma - kapama, gelen çağrıları cevaplama - sona erdirme, ses açma - kapama için farklı tuşlar konumlandırılmış. Böylece yaşanan karışıklığın önlenmesi amaçlanmış. Arka plandaki ses kirliliğini önleyen Digital Signal Processing (DSP) desteğini arkasına alan Explorer 395, 5 saate kadar konuşma, 1 haftaya kadar bekleme süresi vaat ediyor ve 49.99$'lık fiyat etiketine sahip. Detaylı bilgi için tıklayın