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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Plastik atıkların kaynağını belirleyebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi

    Geliştirilen uygulamada, kullanıcılar sahil şeridinde plastik atığa rastlarsa atığın fotoğrafını çekiyor ve uygulamaya GPS koordinatları kaydediliyor. Çekilen fotoğraf veri tabanına aktarılıyor.
    11 Nisan 2021, 12:30 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Plastik atıkların kaynağını belirleyebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi
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    Norveç’te bulunan Norwegian University of Science and Technology ( NTNU ) kurumu araştırmacıları plastik atıklar üzerinde kullanılabilecek bir tür uygulama geliştirdi. Geliştirilen uygulamada, kullanıcılar sahil şeridinde plastik atığa rastlarsa atığın fotoğrafını çekiyor ve uygulamaya GPS koordinatları kaydediliyor.

    Kaydedilen fotoğraf veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılıyor ve nesnenin ne olduğu, türü, o bölgeye gelirken akıntılar, gelgitler gibi faktörlerin de etkisiyle okyanusta nasıl bir yol izlediği tahmini olarak belirlenebiliyor.

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    Plastik atıklar

    Plastik atıkların kaynağını belirleyebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi
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    Bütün bu özelliklere ek olarak eğer söz edilen plastikler bazı bölgelerde birikmeye başlarsa, temizlik için ekipler ilgili bölgeye yönlendirilebiliyor ve plastiklerin geldiği bölge ulaşılabilecek mesafedeyse ilgili alan belediye ekipleri tarafından teftiş için ziyaret edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi"

    Yeni uygulama tamamlandıktan sonra 100 kişiyle test edilecek ve yaklaşık bir yıl içerisinde de halka açık olacak.

    Yeni araştırma Norwegian SciTech News adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://norwegianscitechnews.com/2021/03/new-technology-will-identify-sources-of-plastic-in-the-ocean/ https://newatlas.com/environment/app-source-ocean-plastic-pollution/
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    Bloodin 1 gün önce

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