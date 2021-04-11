Plastik atıkların kaynağını belirleyebilecek akıllı telefon uygulaması geliştirildi

Norveç’te bulunan Norwegian University of Science and Technology ( NTNU ) kurumu araştırmacıları plastik atıklar üzerinde kullanılabilecek bir tür uygulama geliştirdi. Geliştirilen uygulamada, kullanıcılar sahil şeridinde plastik atığa rastlarsa atığın fotoğrafını çekiyor ve uygulamaya GPS koordinatları kaydediliyor.

Kaydedilen fotoğraf veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılıyor ve nesnenin ne olduğu, türü, o bölgeye gelirken akıntılar, gelgitler gibi faktörlerin de etkisiyle okyanusta nasıl bir yol izlediği tahmini olarak belirlenebiliyor.

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Plastik atıklar

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Bütün bu özelliklere ek olarak eğer söz edilen plastikler bazı bölgelerde birikmeye başlarsa, temizlik için ekipler ilgili bölgeye yönlendirilebiliyor ve plastiklerin geldiği bölge ulaşılabilecek mesafedeyse ilgili alan belediye ekipleri tarafından teftiş için ziyaret edilebiliyor.

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Yeni uygulama tamamlandıktan sonra 100 kişiyle test edilecek ve yaklaşık bir yıl içerisinde de halka açık olacak.

Yeni araştırma Norwegian SciTech News adlı dergide yayımlandı.

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