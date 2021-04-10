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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi

    Gorillerin kendilerine vurma seslerini kaydedildi ve vücut boyutları analiz edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan ne kadar büyükse çıkan sesin frekansının o denli düşük olduğu keşfedildi.
    10 Nisan 2021, 14:30 (4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    6

    Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi
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    Gorillerde görülen göğüs dövme alışkanlığı erkek goriller için her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışın esas sebebi tam olarak anlaşılmış değil. Şimdi ise bilim insanları gorillerin bu davranışlarının altında yatan dürtüleri yakından inceledi.

    Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada 25 adet erkek goril yakın inceleme altına alındı ve 2014 ila 2016 yılları arasında söz edilen goriller takip edildi.

    Göğüs dövme

    Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi
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    Bilim insanları hem gorillerin kendilerine vurma seslerini kaydetti hem de fotogrametri adı verilen yöntemle söz konusu hayvanların vücut boyutları analiz edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan ne kadar büyükse çıkan sesin frekansının o denli düşük olduğu keşfedildi.

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    Bilim insanları bu durumun goriller arasında bir tür gözdağı olduğunu ve gorillerin bu sayede karşısındaki partnerle rekabete girip girmeyeceğine karar verdiğini düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir"

    Son olarak göğse vurma periyotlarında göğse vuruş sayısının ve periyotların süresinin goriller arasında da büyük ölçüde farklılık gösterdiğini ekleyelim. Bu periyotlar gorillerin imzası olabilir ve gorillerin uzak mesafeden birbirlerini tanımalarına yardımcı oluyor olabilir.

    Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.mpg.de/16678047/0407-evan-gorillas-do-not-bluff-when-they-chest-beat-150495-x https://www.nature.com/articles/s41598-021-86261-8
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    Bloodin 1 gün önce

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    B BigMajestic (Sezer Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dellialli
    Kimse maymundan geldik demiyor. Ortak atadan geldik diyor zaten :D Ortak atanın farklı varyansları kısacası. Kedi, kaplan, panter misali. Çok farklı özelliklere sahipler fakat aynı atadan geliyorlar.
    Kimse maymundan geldik demiyor. Ortak atadan geldik diyor zaten :D Ortak atanın farklı varyansları kısacası. Kedi, kaplan, panter misali. Çok farklı özelliklere...
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    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Insan ile sempanzelerin dna benzerligi ise %98.8
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    The Imp (- ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Allah hepimize bu arkadaşdaki cahil cesareti ve özgüvenini bahşetsin. Bir insan bir konuda bu kadar yanlış olup, bu kadar özgüvenli olabilir mi ya dewamke kardeşim.
    Allah hepimize bu arkadaşdaki cahil cesareti ve özgüvenini bahşetsin. Bir insan bir konuda bu kadar yanlış olup, bu kadar özgüvenli olabilir mi ya [resim] dewamk...
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    limbesh (Yiğit Koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Canlılar gitgide değişebilir ne var bunda ?
    Bir de Hz Adem ve Hz Havva ilk peygamberdir ama ilk insan olmayabilir, ne var ?
    ( şuanda nesli tükenmiş olan, ortak ata denilen canlı, belli ki insan değildi, bu bilgiden yürüyün işte )
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    buradan bir taytlı geçti 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gorillerin meydan okumasından nerelere geldiniz.

    Yok dna lar yok ortak atamız. Neyse ne.

    Aslında buradan çıkarılması gereken, mülayim olursan hiç bir şey elde edemezsin. Elindekinden de olursun.



    Tabi çıkarması gerekenler hümanistler.
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı genetik yakınlık kıyaslamaları;

    insan - insan: 99.9%
    kedi - insan: 90%
    köpek-insan: 84%
    şempanze - insan: 96%
    kobay - insan: 85%
    inek - insan: 80%
    meyve sineği - insan: 61%
    tavuk - insan: 60%
    muz - insan: 50-60%

    insanlar arası genetik benzerlik çok çok yüksek iken bir Çinliyi, Bir Afro-Amerikalıyı ve bir Anadoluluyu alın karşınıza. Sarmaldaki küçücük bir değişimin nelere kadir olduğunu görüyoruz.
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    D Dellialli 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Simdi biz bunlardan mi geliyoruz?

    Saka bir yana. Biyolojik yonden bakinca, maymuncu arkadaslar kizmasin ama, her gun manavda gordugunuz ve kilosu 20 tl oldugu icin alamadiginiz o muz ile de %50 akrabayiz...
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Kimse maymundan geldik demiyor. Ortak atadan geldik diyor zaten :D Ortak atanın farklı varyansları kısacası. Kedi, kaplan, panter misali. Çok farklı özelliklere sahipler fakat aynı atadan geliyorlar.
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    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Insan ile sempanzelerin dna benzerligi ise %98.8
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Evrime inanmamak başka bir şey bir başka canlı çeşidinden kendini daha güzel ve özel hissetmek başka bir şey. Bence yaratılan her şey kendi içinde güzel ve kendine çekici. İnsanın kendini çok güzel ve özel bulması ise kibirinden kaynaklanıyor.

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