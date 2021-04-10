Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi

Gorillerde görülen göğüs dövme alışkanlığı erkek goriller için her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışın esas sebebi tam olarak anlaşılmış değil. Şimdi ise bilim insanları gorillerin bu davranışlarının altında yatan dürtüleri yakından inceledi.
Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada 25 adet erkek goril yakın inceleme altına alındı ve 2014 ila 2016 yılları arasında söz edilen goriller takip edildi.
Göğüs dövme
Bilim insanları hem gorillerin kendilerine vurma seslerini kaydetti hem de fotogrametri adı verilen yöntemle söz konusu hayvanların vücut boyutları analiz edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan ne kadar büyükse çıkan sesin frekansının o denli düşük olduğu keşfedildi.İlginizi Çekebilir Yarasalar küçük avlar için düşük şiddetli ekolasyondan yararlanıyor
Bilim insanları bu durumun goriller arasında bir tür gözdağı olduğunu ve gorillerin bu sayede karşısındaki partnerle rekabete girip girmeyeceğine karar verdiğini düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir"
Son olarak göğse vurma periyotlarında göğse vuruş sayısının ve periyotların süresinin goriller arasında da büyük ölçüde farklılık gösterdiğini ekleyelim. Bu periyotlar gorillerin imzası olabilir ve gorillerin uzak mesafeden birbirlerini tanımalarına yardımcı oluyor olabilir.
Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://www.mpg.de/16678047/0407-evan-gorillas-do-not-bluff-when-they-chest-beat-150495-x https://www.nature.com/articles/s41598-021-86261-8 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir de Hz Adem ve Hz Havva ilk peygamberdir ama ilk insan olmayabilir, ne var ?
( şuanda nesli tükenmiş olan, ortak ata denilen canlı, belli ki insan değildi, bu bilgiden yürüyün işte )
Yok dna lar yok ortak atamız. Neyse ne.
Aslında buradan çıkarılması gereken, mülayim olursan hiç bir şey elde edemezsin. Elindekinden de olursun.
Tabi çıkarması gerekenler hümanistler.
insan - insan: 99.9%
kedi - insan: 90%
köpek-insan: 84%
şempanze - insan: 96%
kobay - insan: 85%
inek - insan: 80%
meyve sineği - insan: 61%
tavuk - insan: 60%
muz - insan: 50-60%
insanlar arası genetik benzerlik çok çok yüksek iken bir Çinliyi, Bir Afro-Amerikalıyı ve bir Anadoluluyu alın karşınıza. Sarmaldaki küçücük bir değişimin nelere kadir olduğunu görüyoruz.
Saka bir yana. Biyolojik yonden bakinca, maymuncu arkadaslar kizmasin ama, her gun manavda gordugunuz ve kilosu 20 tl oldugu icin alamadiginiz o muz ile de %50 akrabayiz...