Gorillerin göğüs dövme alışkanlıkları incelendi

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Gorillerde görülen göğüs dövme alışkanlığı erkek goriller için her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışın esas sebebi tam olarak anlaşılmış değil. Şimdi ise bilim insanları gorillerin bu davranışlarının altında yatan dürtüleri yakından inceledi.

Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada 25 adet erkek goril yakın inceleme altına alındı ve 2014 ila 2016 yılları arasında söz edilen goriller takip edildi.

Göğüs dövme

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Bilim insanları hem gorillerin kendilerine vurma seslerini kaydetti hem de fotogrametri adı verilen yöntemle söz konusu hayvanların vücut boyutları analiz edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda hayvan ne kadar büyükse çıkan sesin frekansının o denli düşük olduğu keşfedildi.

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Bilim insanları bu durumun goriller arasında bir tür gözdağı olduğunu ve gorillerin bu sayede karşısındaki partnerle rekabete girip girmeyeceğine karar verdiğini düşünüyor.

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Son olarak göğse vurma periyotlarında göğse vuruş sayısının ve periyotların süresinin goriller arasında da büyük ölçüde farklılık gösterdiğini ekleyelim. Bu periyotlar gorillerin imzası olabilir ve gorillerin uzak mesafeden birbirlerini tanımalarına yardımcı oluyor olabilir.

Yeni araştırma Scientific Reports adlı dergide yayımlandı.

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