Dünyanın ilk 5G mmWave uydu internet hizmeti yakında başlayacak

Fransız bir girişim olan Constellation Technologies & Operations (CTO), Çok Alçak Dünya Yörüngesi (VLEO) uydu takımyıldızı ile uzay iletişiminde yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor. Şirket, planladığı uydu ağı ile, yer tabanlı ağlar gibi hızlı internet sunmayı planlıyor.

Haziran 2025'te fırlatılacak

Bu doğrultuda CTO, 5G mmWave (milimetre dalga) spektrumuna sahip ilk “yenileyici operasyonel yükü” olan "Early Test"i tanıttı. Bu yıl fırlatılacak uzay interneti için tasarlanan Early Test yükü, uzay benzeri koşullar altında Dünya'da titizlikle test edildi. Şu anda yörüngeye çıkmak için bir uydu platformuna entegre edilmiş durumda ve Haziran 2025’te fırlatılması planlanıyor. Bu fırlatma, 5G mmWave teknolojisiyle bir uydudan Dünya'ya interneti iletmek için ilk deneme olacak.

24 GHz ila 100 GHz arasında çalışacak

5G mmWave, 5. nesil kablosuz iletişim teknolojisinde kullanılan yüksek frekanslı bir radyo dalgası teknolojisidir. Çok daha hızlı kablosuz iletişime olanak sağlamak için 24 GHz ila 100 GHz arasında çalışıyor. Modern 5G ise kapasiteyi ve hızı artırmak için 3.5GHz bandını kullanıyor. Daha da yüksek hızlara ve düşük gecikmelere ulaşmak için gelecekteki 5G sistemleri, mmWave teknolojisinin çok daha yüksek frekanslarını kullanacak.

Bildirildiğine göre, uydu operatörleri büyük ölçüde 26,5 GHz ile 40 GHz aralığında yer alan Ka ve Ku frekans bantlarına güveniyor. Ancak, bu spektrum giderek daha fazla sıkışıklık yaşıyor. Özellikle SpaceX ve Amazon gibi şirketlerin büyük uydu takımyıldızlarıyla pazara girmesi, bu frekans bantlarının hızla dolmasına neden oluyor.

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Paylaşımlı uydu ağı hedefleniyor

CTO, 5G mmWave spektrumunu doğrudan uydulardan kullanarak öncü olmayı hedefliyor. Küresel kapsama sağlamak için 1.500 uyduya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Şirket, birden fazla telekom şirketinin aynı altyapıyı kullanmasına izin veren paylaşımlı bir uydu ağı oluşturmayı hedefliyor. Bu model sayesinde, telekom operatörleri yeni büyük uydu ağlarıyla rekabet etme fırsatına sahip olacak. Kendi devasa uydu takımyıldızlarını inşa etmek yerine, operatörler CTO’nun paylaşılan uydu altyapısını kullanabilecak.

Bu teknoloji sayesinde telekom şirketleri, mevcut 5G mmWave spektrumlarını uydulara taşıyarak, yeni yer altyapıları kurmaya gerek kalmadan internet hizmetini uzak bölgelere genişletebilecek.

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