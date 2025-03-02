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    Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretmeye başlıyor

    Hyundai Motor Türkiye başkanının açıklamasına göre Hyundai, İzmit’teki üretim tesisinde yüzde 100 elektrikli otomobil üretimine başlayacak. Hyundai, BYD’den önce üretime geçmeyi hedefliyor.
    Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki otomotiv endüstrisi için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, düzenlenen bir toplantıda İzmit’teki üretim tesisinde yüzde 100 elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını duyurdu. Togg sonrasında Türkiye’de elektrikli araç üretimi açısından ikinci olacaklarını aktaran Berkel, Çinli BYD’yi geçeceklerini aktardı.

    2026’nın ikinci yarısında üretim başlayacak

    Berkel, ilk elektrikli modelin İzmit tesisinde 2026’nın ikinci yarısında üretime geçeceğini, burada ayrıca benzinli modellerin de eş zamanlı üretiminin devam edeceğini belirtti. Üretilecek elektrikli aracın Türkiye ve Avrupa pazarına sunulacağının altını çizen Berkel, “Togg'un dışında Türkiye'de ikinci marka olacağız. BYD’den önce üreteceğiz gibi görünüyor. Türkiye ve Avrupa’ya satacağız. Hatta mevcutta yatırımı olanlar arasında EV üreten yabancı menşeli ilk marka olacağız.” dedi.

    Öte yandan Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli Hyundai için detaylar şu an için belirsiz. Bu konuda konuşan Berkel, "Diğer modellerimizin üretimi devam edecek. Bu aracımız tamamen elektrikli olacak ancak hangi segmentte olacağını şu an açıklayamıyoruz." şeklinde konuştu. Ekonomim'in haberine göre Berkel, yeni modelin Inster olmayacağını, bu modelin Güney Kore’de üretileceğini söyledi. Yeni aracın segmenti ve üretim hacmi konusunda da bir açıklama yapılmadı.

    Berkel, bakanlıkla teşvikler konusunda da görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek “Teşvikle ilgili fabrika tarafımız ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşüyor. Bu tarz bir yatırımı hükümet nezdinde de bildirmek gerekiyor. Henüz teşvikle ilgili netleşmiş bir şey yok” dedi.

    HaberTürk'de konuşan Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim ise yaptığı açıklamada "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli. Yapacağımız yatırım hakkında ilgili Bakanlıklar ile teşvikler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Kim, yeni üretilen elektrikli otomobil 40’tan fazla ülkeye ihraç edileceğini söyledi.

    Hyundai, Türkiye’de halihazırda i10, i20 ve Bayon modellerinin üretimine devam ediyor. i10 modelinin üretimi ilerleyen dönemlerde sonlandırılacak. Hyundai, yeni elektrikli aracın üretimine başlayacak olsa da tesisin üretim kapasitesini artırmayacak. Bunun yerine üretim hatlarında değişiklikler gerçekleştirilecek.

    1997 yılında Türkiye'de üretime başlayan Hyundai, İzmit'te 1997-2024 yılları arasında toplam 3 milyon adet araç üretti. Firmanın, Güney Kore’de 3, Asya’da 4, Çekya ve Türkiye'de birer tane olmak üzere toplam 11 üretim tesisi bulunuyor. İzmit fabrikasının yıllık üretim kapasitesi ise 245 bin adet.

    Kaynakça https://www.ekonomim.com/sektorler/otomotiv/hyundai-turkiyede-elektrikli-otomobil-uretecek-haberi-803354 https://www.haberturk.com/hyundai-turkiye-de-elektrikli-arac-uretecek-3770253-ekonomi?page=2
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    -OFLU- 4 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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