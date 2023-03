PlayStation VR2'yi kullandık! İlk izlenimlerimiz nasıl?

Bu videomuzda PlayStation 5 için geliştirilen PlayStation VR2'nin ön incelemesiyle karşınızdayız. Ürünü yaklaşık 1 saat kadar kullanma fırsatı bulduk.

Konsol tarafında VR konusunda rakipsiz bir şekilde ilerleyen PlyStation'ın yeni nesil VR cihazı yurt dışında geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Biz de Sony Türkiye'nin davetiyle ofislerine gittik ve PlayStation VR2'yi yaklaşık 1 saat boyunca kullandık. Bu videomuzda da kullandığımız süre boyunca bizde oluşan hissiyatı ve ilk yorumlarımızı sizinle paylaştık. Detaylı inceleme videosu önümüzdeki hafta sizlerle olacak.

İlk izlenim olarak cihazdan bahsetmek gerekirse daha önceki VR'lara göre çok daha rahat olduğunu söylemek lazım. Ayrıca aynı PlayStation 5 kontrolcüsünde olduğu gibi VR2'nin de kontrolcüsü deneyiminizi çok daha keyifli bir hale getiriyor. 1 saatlik deneme esnasında Horizon Call of the Mountain ve Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge oyunlarını oynadık. PlayStation VR2'nin çıkış oyunlarının detaylı incelemesi de önümüzdeki haftalarda sizlerle olacak.

