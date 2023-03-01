Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    PlayStation VR2'yi kullandık! İlk izlenimlerimiz nasıl?

    Bu videomuzda PlayStation 5 için geliştirilen PlayStation VR2'nin ön incelemesiyle karşınızdayız. Ürünü yaklaşık 1 saat kadar kullanma fırsatı bulduk.             

    Konsol tarafında VR konusunda rakipsiz bir şekilde ilerleyen PlyStation'ın yeni nesil VR cihazı yurt dışında geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı. Biz de Sony Türkiye'nin davetiyle ofislerine gittik ve PlayStation VR2'yi yaklaşık 1 saat boyunca kullandık. Bu videomuzda da kullandığımız süre boyunca bizde oluşan hissiyatı ve ilk yorumlarımızı sizinle paylaştık. Detaylı inceleme videosu önümüzdeki hafta sizlerle olacak.

    İlk izlenim olarak cihazdan bahsetmek gerekirse daha önceki VR'lara göre çok daha rahat olduğunu söylemek lazım. Ayrıca aynı PlayStation 5 kontrolcüsünde olduğu gibi VR2'nin de kontrolcüsü deneyiminizi çok daha keyifli bir hale getiriyor. 1 saatlik deneme esnasında Horizon Call of the Mountain ve Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge oyunlarını oynadık. PlayStation VR2'nin çıkış oyunlarının detaylı incelemesi de önümüzdeki haftalarda sizlerle olacak.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız