Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plextor, dahili Bluray yazıcısı PX-LB950SA'yı satışa sundu

Plextor, dahili Bluray yazıcısı PX-LB950SA'yı satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
1
10
Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama çözümleri üretici Plextor, dahili formda hazırladığı Bluray yazıcısı PX-LB950SA'yı satışa sundu.

Plextor tarafından satışa sunulan Bluray yazıcı, SATA arabirimini kullanıyor ve 8MB tampon belleğe sahip. Plextor PX-LB950SA'nın yazma değerleri şu şekilde listelendi;

12x BD-R

8x BD-R DL

2x BD-RE (DL)

16x DVD-R/+R

12x DVD-RAM

8xDVD-R/+R (DL) ve DVD-RW

6x DVD-RW

48x CD-R

24x CD-RW

Plextor'un dahili formda ürettiği BLuray yazıcısı PX-LB950SA, 247$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 9 yıl
İzninizle ben de Oha yazıyorum, eski arkadaşa da saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
geek90 9 yıl
Evet Plextor çok kaliteli bir markadır, diğer yorumcu arkadaşlara katılıyorum. Ama değermi derseniz, cevabım hayır olacaktır. Teknolojinin bu kadar hızla değiştiği bir zamanda bu kadar pahalı bir ürün almak pek akıllıca değil kanımca. Bir söz vardır. "Deliye ve zengine ne yapıyorsun " diye sorulmaz. Birde, ürünler TR pazarında olmadığı sürece, bu tür haberlerin pek bir anlamı kalmıyor bence. Ne dersiniz ?? Ama emeği geçenlere teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apollonx 9 yıl
Hayatımda bi kez plextor cd yazıcı kullandım o da cd yakıyordu acayip derecede, o da benim şansımaydı. Optik yazıcılara bu kadar para vermeye değmez ne kadar kaliteli olursa olsun. Hem optik kullanan mı kaldı, pc de iki tane dvd rw var en son ne zaman kullandım hatırlamıyorum bile, flash disk varkende hiç ihtiyaç kalmıyor açıkcası. Bluray desen boş medyası hala 10 tl civarlarında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
DVD ilk çıkgı zamanı hatırlattı bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxtreme 9 yıl
yaklaşık 8 yıldır bu markanın, cd-rw sini kullanıyorum,kaç adet cd-rw ve dvd-rw'lerim bozuldu, ama ona tek kelimeyle mükemmel diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 9 yıl
Çüşünüz, LG 10x WH10LS30K BD yazıcı 98$, Dell Studio BLU-RAY BURNER 89$'a satılmadı mı? Daha düşük hızdaki yazıcıları 70$ gibi fiyatlardan Türkiye'de satmadılar mı? 12x'e 247$ ne oluyomuş ya, plextor kimki adına bu kadar fark istiyomuş, izninizle oha yazıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl

baba_mustafa

Çüşünüz, LG 10x WH10LS30K BD yazıcı 98$, Dell Studio BLU-RAY BURNER 89$'a satılmadı mı? Daha düşük hızdaki yazıcıları 70$ gibi fiyatlardan Türkiye'de satmadılar mı? 12x'e 247$ ne oluyomuş ya, plextor kimki adına bu kadar fark istiyomuş, izninizle oha yazıyorum.

Plaxtor her zaman diğer markalardan 2-3 kat pahalı olmuştur.. Bu cd ve DVD dönemlerinde de böyleydi.. sanırım sen yenisin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Bende bu markaya ne oldu acaba diyordum.. Alanında en iyisidir ama hem pahalı hemde bulmak zor.. Hatta ülkemizde imkansız gibi birşey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Plextor bu konuda lider ama ülkemizde satılmıyor maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 9 yıl
Plextor çok kalitelive güzel ürünler üretiyor.Umarım bunların fiyatı hızla düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16101 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Optik Sürücüler, depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sony'nin yeni SLR makinaları Alpha 55 ve 33'ün detayları bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim