Plextor, dahili Bluray yazıcısı PX-LB950SA'yı satışa sundu.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Depolama çözümleri üretici Plextor, dahili formda hazırladığı Bluray yazıcısı PX-LB950SA'yı satışa sundu.
Plextor tarafından satışa sunulan Bluray yazıcı, SATA arabirimini kullanıyor ve 8MB tampon belleğe sahip. Plextor PX-LB950SA'nın yazma değerleri şu şekilde listelendi;
12x BD-R
8x BD-R DL
2x BD-RE (DL)
16x DVD-R/+R
12x DVD-RAM
8xDVD-R/+R (DL) ve DVD-RW
6x DVD-RW
48x CD-R
24x CD-RW
Plextor'un dahili formda ürettiği BLuray yazıcısı PX-LB950SA, 247$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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Plaxtor her zaman diğer markalardan 2-3 kat pahalı olmuştur.. Bu cd ve DVD dönemlerinde de böyleydi.. sanırım sen yenisin...