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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PNY 4GB ve 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım üreticisi PNY, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için Optima serisi altında hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan DDR3 bellek kitlerinin masaüstü sistemler için hazırlanan versiyonları 1333MHz'de, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan versiyonları 1066MHz'de görev yapıyor.

Standart çalışma geriliminde görev yapan ve ömür boyu garanti sunulan çift kanal bellek kitlerinin fiyatları ise 4GB'lık model için 70$, 8GB'lık model içinse 130$ olarak belirlenmiş.


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vidoko 9 yıl
evet doğru remfiyatları yüzünden millet pc toplamakta çekiniyor ..çok abartılı pahalı fiyatlar..
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KaddiRr 9 yıl
Almışken 8gb alınır zaten çok ucuz fiyat.
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abdulmusavvir 9 yıl
Şahsen daha ucuzuna kaçarım. DDR3 sistem toplarken ucuz ramden başka bişe aramaz oldum, ram fiyatları cayır cayır yakıyor, bir sürü insan ram yüzünden pc toplamıyor.
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peters 9 yıl
neden 2000mhz değilde 1333mhz fiyat iyi ama enazından 1600mhz yada 1800mhz olsaydı fena olmazdı 1333mhz da neyin nesi nerdeyse ddr2 hızında.
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Batuist 9 yıl
evet fiyatlar fena değil... güzelmiş..
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gunescan 9 yıl
vay fiyatlar çok iyi yav :) Gelirse almayı düşünürüm 8 gb'lik kitten. Tabi 130+kdv'ye gelirse...
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lj94 9 yıl
pny kalitesine göre fiyat iyi
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