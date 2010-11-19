PNY 4GB ve 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Donanım üreticisi PNY, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için Optima serisi altında hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan DDR3 bellek kitlerinin masaüstü sistemler için hazırlanan versiyonları 1333MHz'de, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan versiyonları 1066MHz'de görev yapıyor.

Standart çalışma geriliminde görev yapan ve ömür boyu garanti sunulan çift kanal bellek kitlerinin fiyatları ise 4GB'lık model için 70$, 8GB'lık model içinse 130$ olarak belirlenmiş.