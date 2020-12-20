Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor

    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olarak yola devam eden POCO sadece akıllı telefon üretmeyecek. Şirketin dizüstü bilgisayar çıkarma hazırlığında olduğuna dair önemli belgeler ortaya çıktı.
    1 gün
    1,7b
    1
    9
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    POCO geçtiğimiz Ocak ayında, yani neredeyse bir yıl önce Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmişti. Ancak buna rağmen eski eski ana şirketinin ayak izlerini takip edecek gibi görünyüor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Ayrıca Bkz. "MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu"

    Xiaomi bildiğiniz üzere RedmiBook serisi altında uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar üretmeye odaklanmış durumda. POCO'nun da benzer bir hamle yaparak kendi dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

    POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    BIS kayıtlarında ortaya çıktı

    Poco markasıyla ilişkili dizüstü bilgisayar pilleri, Hint Standartları Bürosu (BIS) kayıtlarında ortaya çıktı. Bu da şirketin muhtemelen POCOBook isimli bir dizüstü bilgisayar çıkarmayı planladığını gösteriyor.

    POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Hintli duyumcu Mukul Sharma, BIS sertifikasının bir bölümünü paylaştı. Belgede R15B02W ve R14B02W model numaralı iki dizüstü bilgisayar bataryasından bahsediliyor. Ne yazık ki henüz cihazlar hakkında başka herhangi bir detay yok.



    Kaynakça https://twitter.com/stufflistings/status/1339554509710749696 https://www.notebookcheck.net/POCOBook-incoming-Battery-certification-suggests-POCO-laptops-could-be-in-the-works.510916.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lirikal Militan 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ortalık elektronik çöplüğüne döndü iyice. Zate her ay uc bes tane model çıkaran onca telefon ureticisi bir de alt markalar çıkardı. Televizyon bilgisayar ivir zivir derken her alana girmeye başladılar. Ortalık tamamen elektronik çöplüğüne döndü. Sağdan soldan bileşenleri topla windows/android neyse yükle sat. Bu durum bi an önce biter umarım.
    Ortalık elektronik çöplüğüne döndü iyice. Zate her ay uc bes tane model çıkaran onca telefon ureticisi bir de alt markalar çıkardı. Televizyon bilgisayar ivir z...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özkıyım, duyumcu; neler oluyor Allah aşkına? Duyumcu ne demek?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    malifural (muhammed ali fural) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    lenovo dizüstünde baya emin adımlarla yükseliyor ancak orta segmenti unutmuş durumda. 2 yıl sonra pazarın büyük kısmına hakim olur gibime geliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir şeyin de POCO' nu çıkartmasalar olmaz...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kımyasal (ümit k) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin hızlı üretime müsait,hemen yan marka kur bileşenleri birleştir paketle sat.Destek mi o da keyfe keder.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hanahmet (ahmet han ayas) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan bu salgın süreci 2 - 3 yıl daha sürecek gibi. Dizüstü bilgisayar satışları çok düştü derken durum yine tersine döndü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl iş böyle xiaomi neden böyle bir yol izliyor . Mitoz bölünme gibi markalar çıkardı her marka nın ayrı ayrı telefonları, tv leri , dizüstü pc leri vb.. gibi şeylerle doldu ne kadar gereksiz..ABD bu markaya da el atar eminim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım daha fazla marka üretirde ortalık çöplüğe döner fiyatlar düşer rekabet artar daha hızlı gelişir piyasa.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lirikal Militan 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ortalık elektronik çöplüğüne döndü iyice. Zate her ay uc bes tane model çıkaran onca telefon ureticisi bir de alt markalar çıkardı. Televizyon bilgisayar ivir zivir derken her alana girmeye başladılar. Ortalık tamamen elektronik çöplüğüne döndü. Sağdan soldan bileşenleri topla windows/android neyse yükle sat. Bu durum bi an önce biter umarım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Lirikal Militan
    Nedense de hepsi Çin'den çıkıyor. Sony ve Toshiba markalar gibi bilindik şirketler dizüstü üretimini bırakırken Çin'de bulunan markalar teker teker dizüstü üretimine de giriyorlar (ve başka her türlü teknolojik alet üretimine de el atıyorlar).
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 sa. Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar 23 sa. Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak 1 gün Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı 1 gün Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor 1 gün Günümüz uçak motoru teknolojilerinin olumlu yönlerini harmanlayan motor: Open Rotor 1 gün Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek 1 gün Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı 1 gün Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu 1 gün Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz 1 gün Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi 1 gün Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü 1 gün Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2 1 gün Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor 1 gün İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi 1 gün Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening 1 gün Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor 1 gün Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu 1 gün 5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor 1 gün Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi 1 gün GÖRÜNTÜLENEN POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor Sonraki Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama 1 gün Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor 1 gün Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S9 Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S7 Pro Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı 1 gün Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor 1 gün Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı 1 gün Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı 2 gün iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi 2 gün Hisense A7 akıllı telefonu e-ink ekranlı ve 5G destekli geliyor 2 gün AMD Ryzen 9 5900HX APU’su Intel Core i7-10700K işlemcisini geride bırakıyor 2 gün Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı 2 gün GeForce RTX 3060 6GB ve 12GB bellek ile gelebilir 2 gün Overwatch 2 ve Diablo 4'e dair detaylar Şubat 2021'de geliyor 2 gün Bitcoin fiyatı 24000$ sınırına dayandı 2 gün Company of Heroes: Opposing Fronts 2021'in başında mobil cihazlara geliyor 2 gün Robot köpek Spot, yakın bir gelecekte Mars’ı keşfe hazırlanıyor 2 gün Yapay zekâ, ilk kez bir askeri uçakta yardımcı pilotluk görevini üstlendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız