POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor

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POCO geçtiğimiz Ocak ayında, yani neredeyse bir yıl önce Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmişti. Ancak buna rağmen eski eski ana şirketinin ayak izlerini takip edecek gibi görünyüor.

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Xiaomi bildiğiniz üzere RedmiBook serisi altında uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar üretmeye odaklanmış durumda. POCO'nun da benzer bir hamle yaparak kendi dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.

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BIS kayıtlarında ortaya çıktı

Poco markasıyla ilişkili dizüstü bilgisayar pilleri, Hint Standartları Bürosu (BIS) kayıtlarında ortaya çıktı. Bu da şirketin muhtemelen POCOBook isimli bir dizüstü bilgisayar çıkarmayı planladığını gösteriyor.

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Hintli duyumcu Mukul Sharma, BIS sertifikasının bir bölümünü paylaştı. Belgede R15B02W ve R14B02W model numaralı iki dizüstü bilgisayar bataryasından bahsediliyor. Ne yazık ki henüz cihazlar hakkında başka herhangi bir detay yok.

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