MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda MIUI 12.5 üzerinde çalıştığını resmen açıklamıştı. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

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Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler

Şirketin yazılım departmanı başkanı Jin Fan'a göre MIUI 12.5 bu ayın sonunda çıkış yapacak. Büyük ihtimalle amiral gemisi Xiaomi Mi 11 ile birlikte duyurulacak.

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Yeni özellikler geliyor

Elbette bu tarih Çin için geçerli. Yeni arayüzün uluslararası pazara gelmesi 2021'in başlarını bulacak. Şirket MIUI 12.5 ile kullanıma sunulacak birkaç yeni özelliği de duyurdu.

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Bunlar arasında geliştirilmiş animasyonlar, yeni ses ve güç menüsü arayüzü, Masaüstü Modu, görüntüleri PDF'e dönüştürme özelliği, güncellenmiş kamera uygulaması bulunuyor.

Henüz güncellemeyi destekleyen cihazların listesi paylaşılmadı. Büyük olasılıkla, MIUI 12'yi alan tüm akıllı telefonlar MIUI 12.5 sürümüne yükseltilecek.

https://news.mydrivers.com/1/730/730367.htm

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