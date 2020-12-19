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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu

    Xiaomi çok yakında MIUI 12.5 arayüzünü kullanıma sunacak. Çinli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri "ara sürümün" ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda MIUI 12.5 üzerinde çalıştığını resmen açıklamıştı. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

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    Şirketin yazılım departmanı başkanı Jin Fan'a göre MIUI 12.5 bu ayın sonunda çıkış yapacak. Büyük ihtimalle amiral gemisi Xiaomi Mi 11 ile birlikte duyurulacak.

    MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu
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    Yeni özellikler geliyor

    Elbette bu tarih Çin için geçerli. Yeni arayüzün uluslararası pazara gelmesi 2021'in başlarını bulacak. Şirket MIUI 12.5 ile kullanıma sunulacak birkaç yeni özelliği de duyurdu.

    MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu
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    Bunlar arasında geliştirilmiş animasyonlar, yeni ses ve güç menüsü arayüzü, Masaüstü Modu, görüntüleri PDF'e dönüştürme özelliği, güncellenmiş kamera uygulaması bulunuyor.

    Henüz güncellemeyi destekleyen cihazların listesi paylaşılmadı. Büyük olasılıkla, MIUI 12'yi alan tüm akıllı telefonlar MIUI 12.5 sürümüne yükseltilecek.



    https://news.mydrivers.com/1/730/730367.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende 12.6 geldi siz daha 12.5 geldi diyonuz??
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    Godrilla (Batuhan ) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    12.0.6 olmasın o :)
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şarj sorunu çözülecek mi mi 9
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncellemeler den sonra telefonlarda cesitli sorunlar ortaya cikiyor. İnsallah bu guncellemede duzelir hepsi..

    Xioami telefonun bir tarafini duzeltirken hep baska tarafini bozuyor..
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mars ta geliştirilmiş ondan öyle yapmışlar yoksa neden olabilir.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Peki Redmi 8A modeli MIUI 12 güncellemesi alıcak mı
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi Redmi Not 8 Pro telefonunda MIUI 12.5 sürümü yüklü. Bu bahsedilen sürüm Redmi modellerle ilgili değil mi?
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mars ile alakası nedir bilmediğim için soruyorum
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    Umut19191 (???? ????) 2 gün ( Mesaj Silindi ) afsin07
    Miui 12 nin temasi mars, bir cok walpaper geldi bu guncellemeyle
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