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    Poco F7 Ultra ve F7 Pro'nun tasarımı ve renkleri ortaya çıktı

    POCO F7 serisi, Poco'nun beklenen orta sınıf performans odaklı telefonlarından. Küresel lansmana sayılı günler kala Poco F7 Ultra ve F7 Pro'nun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı.
    Poco F7 Pro & F7 Ultra tasarım, renk, özellikler, fiyat Tam Boyutta Gör
    Poco'nun 27 Mart'ta Poco F7 Ultra ve Poco F7 Pro’yu küresel pazarda tanıtması bekleniyor. Poco F7 Ultra ve Poco F7 Pro’nun tasarımı ortaya koyan render görseller paylaşıldı.

    Poco F7 Pro & F7 Ultra özellikleri nasıl olacak?

    Poco F7 Ultra, sarı ve siyah renk seçeneğiyle gelecek. Poco F7 Pro modeli ise açık mavi ve gümüş renkte satışa sunulacak. Her iki cihaz da düz ekrana sahip olacak ve arkada yatay LED flaşla birlikte yuvarlak kamera modülü bulunduracak. Tasarıma genel olarak bakıldığında, geçen yıl Kasım ayında Çin'de duyurulan Redmi K80 ve K80 Pro modelleriyle aynı olduğu görülüyor.

    Özellik açısından, Poco F7 Ultra ve F7 Pro, 6.67 inç OLED ekrana sahip olacak. Parmak izi okuyucu barındıran ekran, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sağlayacak. F7 Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite, F7 Pro modelinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci olacak. F7 Ultra daha küçük kapasiteli pil (6000 mAh’e 5.300mAh) ile gelecek. Ancak, F7 Ultra daha yüksek hızlarda (120W’a 90W) şarj olacak.

    Her iki telefonda da 20 megapiksel ön kamera, OIS özellikli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş kamera olacak. Poco F7 Ultra modelinde ayrıca 2x optik yakınlaştırma yapabilen ek 32 megapiksel telefoto kameranın bulunacağı söyleniyor. Yazılım tarafında, yeni Poco F7 serisi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelecek.

    Poco F7 Ultra & F7 Pro fiyatları ne kadar olacak?

    Poco F7 Ultra, 749 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Poco F7 Pro, 535 Euro'dan başlayan fiyatla satılacak. Bellek ve depolama alanına göre Poco F7 fiyatları şu şekilde:

    • Poco F7 Ultra 12GB + 512GB: 749 Euro
    • Poco F7 Ultra 16GB + 512GB: 799 Euro
    • Poco F7 Pro 12GB + 256GB: 535 Euro
    • Poco F7 Pro 12GB + 512GB: 599 Euro
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