Poco F5'in teknik özellikleri ortaya çıktı: Yeni bir amiral gemisi katili mi geliyor?

Tam Boyutta Gör Poco'nun piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Poco F5'in neredeyse tüm temel özellikleri internete sızdırıldı. Görünüşe bakılırsa yeni model amiral gemisi sınıfına son derece yakın olacak.

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Cihazın Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacağı bildiriliyor. Ayrıca LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı içerecek. Kaynak akıllı telefonun 2K çözünürlükte AMOLED ekran taşıyacağını söylüyor. Parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olacak.

Poco F5 neler sunacak?

Poco F5 için 67W (kablolu) ve 30W (kablosuz) hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden de bahsediliyor. Akıllı telefonda optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 64 megapiksel ana kamera görev yapacak. Yeni model toplamda üç arka kamera ile gelecek.

Poco F5'in fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Önümüzdeki yıl için amiral gemisi tarafında uygulanacak fiyat artışına rağmen orta sınıf modellerin fiyatlarının 2022'deki ile aşağı yukarı aynı kalması bekleniyor. Dolayısı ile uygun bir fiyatla çıkış yapması durumunda Poco F5 yılın en popüler telefonlarından biri olabilir.

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