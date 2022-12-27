Xiaomi açılır (pop-up) ön kamera tasarımını tarihe gömdü

Açılır ön kamera Xiaomi Mi 9T'de vardı. Aynı zamanda Redmi K20 ve K30 Pro'da (diğer adıyla Poco F2 Pro) sunuldu. Çinli şirket daha sonrasında ise bu tasarıma sahip başka akıllı telefon çıkarmadı. Bundan sonra da çıkarmayı düşünmüyor.
Artık kullanılmayacak
Açılır ön kamera mekanizması sadece gerektiğinde (örneğin yüz taramasıyla kilit açarken, selfie çekerken veya görüntülü sohbet ederken) kasadan dışarı çıkarak kullanılabilir hale geliyor. İhtiyaç duyulmadığı zamanlarda ise ortada görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d