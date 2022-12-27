Tam Boyutta Gör Xiaomi Çin başkanı ve Redmi markasının patronu Lu Weibing, sosyal medya hesabından geleceğe yönelik bazı önemli bilgiler paylaştı. Deneyimli yöneticiye göre Xiaomi artık açılır (pop-up) ön kameraya sahip akıllı telefonlar üretmeyecek.

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Açılır ön kamera Xiaomi Mi 9T'de vardı. Aynı zamanda Redmi K20 ve K30 Pro'da (diğer adıyla Poco F2 Pro) sunuldu. Çinli şirket daha sonrasında ise bu tasarıma sahip başka akıllı telefon çıkarmadı. Bundan sonra da çıkarmayı düşünmüyor.

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Artık kullanılmayacak

Açılır ön kamera mekanizması sadece gerektiğinde (örneğin yüz taramasıyla kilit açarken, selfie çekerken veya görüntülü sohbet ederken) kasadan dışarı çıkarak kullanılabilir hale geliyor. İhtiyaç duyulmadığı zamanlarda ise ortada görünmüyor.

Tam Boyutta Gör Bu tasarımın en büyük avantajı ön kamera için ekrana çentik veya delik yerleştirilmesine gerek kalmaması. Böylelikle daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuluyor. Lu Weibing alınan bu kararın gerekçelerini ise açıklamadı.

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Xiaomi açılır (pop-up) ön kamera tasarımını tarihe gömdü