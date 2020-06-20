Poco gelecek ay yeni bir akıllı telefon tanıtacak: Poco M2 Pro geliyor

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Poco, Temmuz ayında yeni bir akıllı telefon tanıtmayı planlıyor. Poco Hindistan CEO'su Manmohan Chandolu, PhoneRadar'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

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Deneyimli yönetici akıllı telefonun tamamen yeni bir cihaz olacağını, Xiaomi veya Redmi markalı bir telefonun farklı bir isimle piyasaya sürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.

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Snapdragon 720G ile gelecek

Gelen bilgilere göre cihaz Poco M2 Pro olarak adlandırılacak. M2003J6CI model numarasına sahip olan akıllı telefonun Snapdragon 720G yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Temmuz ayında resmiyet kazanacak model hakkında şu an için başka bir detay yok.

https://www.youtube.com/watch?v=FBX_6JpFurA

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