5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak

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Apple bu yıl dört yeni iPhone 12 modeli çıkarmayı planlıyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre 5.4 inç ekranlı iPhone 12, yeni piyasaya sürülen iPhone SE 2020'den daha kompakt olacak.

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EverythingApplePro isimli Twitter hesabı, 3D yazıcıyla basılmış iPhone 12 maketini, yeni iPhone SE ile karşılaştırdığı bir video yayınladı. Görüntüler iPhone 12'nin, iPhone SE 2020'den daha küçük olduğunu gösteriyor.

Peki nasıl mümkün olacak?

Giriş seviyesi iPhone 12'de 5.4 inç ekran kullanılması bekleniyor. iPhone SE 2020'de ise 4.7 inç boyutunda ekran var. Peki bu nasıl mümkün olacak? Bildiğiniz üzere iPhone SE'nin ön panelinde çok fazla yer kaplayan Home tuşu var. Ayrıca üst çerçevesi de son derece büyük.

iPhone 12 serisinin başlangıç modelinde ise Home tuşu yer almayacak. Ayrıca çentikli ekranla donatılması da avantaj sağlayacak. Gelen bilgilere göre cihaz OLED ekran, A14 Bionic işlemci ve 5G desteğiyle gelecek. Fiyat etiketinin ise 649 dolar olacağı bildiriliyor.

https://twitter.com/EveryApplePro/status/1273704440814383105

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