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    5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı giriş seviyesi iPhone 12, daha büyük ekrana sahip olmasına rağmen iPhone SE 2020'den daha küçük bir telefon olacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 20 dk.)
    1,5b
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    15
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak
    Tam Boyutta Gör

    Apple bu yıl dört yeni iPhone 12 modeli çıkarmayı planlıyor. Yabancı basında yer alan haberlere göre 5.4 inç ekranlı iPhone 12, yeni piyasaya sürülen iPhone SE 2020'den daha kompakt olacak.

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    EverythingApplePro isimli Twitter hesabı, 3D yazıcıyla basılmış iPhone 12 maketini, yeni iPhone SE ile karşılaştırdığı bir video yayınladı. Görüntüler iPhone 12'nin, iPhone SE 2020'den daha küçük olduğunu gösteriyor.

    Peki nasıl mümkün olacak?

    Giriş seviyesi iPhone 12'de 5.4 inç ekran kullanılması bekleniyor. iPhone SE 2020'de ise 4.7 inç boyutunda ekran var. Peki bu nasıl mümkün olacak? Bildiğiniz üzere iPhone SE'nin ön panelinde çok fazla yer kaplayan Home tuşu var. Ayrıca üst çerçevesi de son derece büyük.

    5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak

    iPhone 12 serisinin başlangıç modelinde ise Home tuşu yer almayacak. Ayrıca çentikli ekranla donatılması da avantaj sağlayacak. Gelen bilgilere göre cihaz OLED ekran, A14 Bionic işlemci ve 5G desteğiyle gelecek. Fiyat etiketinin ise 649 dolar olacağı bildiriliyor.



    https://twitter.com/EveryApplePro/status/1273704440814383105 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    corpixx (Yiğit Can) 1 sn.
    yüz tanıma sistemini bende sevmiyorum sürekli telefona bakıcak halim yok yandan çaktırmadan baktığım bile oluyor
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    ProsesMuhendisi (A B) 10 dk.
    Parmak izi benim şahsen vazgeçilmezim. Yüz tanımaya güvenemiyorum. Gömülü gelse keşke parmak izi. Fiyat; (649 + bir tane devlete) x 7 TL desek; 8999 TL gibi bir fiyat ile gelebilir. Alınabilir. Tabi çerçeveye de bakmak lazım. iPhone 11'in çerçeve bana çok kalın geldi. Kaba duruyor.
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    double or nothing 17 dk.
    650 dolara çıkarsa back to the iPhone
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 19 dk.
    Tam istediğim iphone boyutu fiyatını SE-11 arasında tutarlarsa ciddi başarılara ulaşır. Ama pil konusu düşündürüyor
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    zero fear 33 dk.
    Böyle gelirse yok satar.
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    evlbleef 50 dk.
    Çentik de o kadar büyük olmasa tam hayal ettiğim boyut ve tasarım.
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 1 sa.
    Umarım android üreticileri de örnek alır. Herkes tablet taşımak istemiyor.
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    joven 1 sa.
    Gerçek “CEP” telefonu!
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    Akbaba89 ( ***) 1 sa.
    Bataryadan da kısmasalar bari
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    DeathLess_55 51 dk. Akbaba89
    1900 mAh gelirse şaşırma..
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    1531 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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