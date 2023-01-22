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    POCO M3 için MIUI 13 güncellemesi başladı: MIUI 14 yolda

    Xiaomi, 2021'de piyasaya sürülen POCO M3 için Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni sürüm beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar
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    POCO M3 için MIUI 13 güncellemesi başladı: MIUI 14 yolda Tam Boyutta Gör

    Günümüzde Android 13 tabanlı MIUI 14 için çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, eski cihazlara olan desteğini de sürdürüyor. Bu bağlamda şirket, 2021 yılında piyasaya sürülen POCO M3 için Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni sürüm, pil ve performans iyileştirmeleri dahil olmak üzere cihaza yeni özellikler getiriyor.

    POCO M3 için MIUI 13 güncellemesi başladı

    POCO M3'ün için Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi, '13.0.3.0.SJFMIXM' yapı numarasıyla geliyor ve Aralık 2022 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Böylece kullanıcılar, yeni animasyonlar, gizlilik yükseltmeleri ve MIUI 13'teki en önemli değişiklerden biri olan ''kenar çubuğu'' özelliğine kavuşacak. Bilmeyen için bu özellik, herhangi bir uygulamayı kullanırken çoklu görevlere fırsat tanıyor.

    POCO M3, 2021 yılında Android 10 tabanlı MIUI 12 ile piyasaya sürüldü. Yeni paylaşılan Android 12 tabanlı MIUI 13'ün ise, cihazın son büyük güncellemesi olması bekleniyordu. Ancak Xiaomi'nin desteği devam edecek gibi gözüküyor. Xiaomiuı, POCO M3'ün önümüzdeki süreçte MIUI 14 güncellemesine de kavuşacağını söylüyor.

    POCO M3 MIUI 13 güncellemesi, an itibariyle küresel ve birçok bölgede erişime açıldı. Bu bağlamda Türkiye için de yakın bir sürede paylaşılacağını söyleyebiliriz. 

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    ChelseaNy 3 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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