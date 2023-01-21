Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 ve 13 Pro Çin dışında görüldü: Yakında geliyor

    Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Çin'de tanıtılan Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yakında küresel pazara adım atacak. Bugün merakla beklenen telefonlar, nihayet Çin dışında sertifika almaya başladı. 
    Oy Ver
    Xiaomi 13 ve 13 Pro Çin dışında görüldü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Xiaomi, Çin'de düzenlenen özel bir etkinlikte Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini tanıttı. Kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan telefonların yakında küresel pazara adım atması bekleniyor. Bu konuda Xiaomi'nin sessizliği devam ediyor olsa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro nihayet Çin dışında sertifika almaya başladı. 

    Xiaomi 13 serisi küresel pazara hazırlanıyor

    Bildirilenlere göre Xiaomi 13 serisi, hem Hindistan Standartları Bürosu (BIS) hem de Tayland NBTC veritabanında tespit edildi. Böylece her iki telefonun da önümüzdeki haftalarda küresel pazara adım atacağı onaylandı diyebiliriz. Bununla birlikte Xiaomi 13, veritabanında tespit edilen verilere bakılırsa küresel pazara benzer özelliklerle gelecek. 

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

    Amiral gemisi Xiaomi 13, 6,36 inç boyutlarında 120Hz OLED ekran, 32 MP selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemi (OIS destekil 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 3,2x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto) ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ,8/12GB RAM ve 128/256/512GB depolama kapasiteleri ile donatılacak yeni telefon, 67 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W ters kablosuz şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olacak. 

    Bir üst model Xiaomi 13 Pro ise, temel model ile birçok özelliği paylaşıyor. Ancak daha büyük 6,73 inç boyutlarında OLED ekran ve tamamen farklı bir arka kamera kurulumu (OIS'li 50,3 MP ana, 50MP ultra geniş ve OIS'li 50MP 3,2x optik yakınlaştırmalı telefoto) tarafından desteklenecek. Ek olarak akıllı telefona 120 W hızlı şarj destekli 4,820 mAh pil eşlik edecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız