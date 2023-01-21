Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Xiaomi, Çin'de düzenlenen özel bir etkinlikte Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini tanıttı. Kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan telefonların yakında küresel pazara adım atması bekleniyor. Bu konuda Xiaomi'nin sessizliği devam ediyor olsa da, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro nihayet Çin dışında sertifika almaya başladı.

Xiaomi 13 serisi küresel pazara hazırlanıyor

Bildirilenlere göre Xiaomi 13 serisi, hem Hindistan Standartları Bürosu (BIS) hem de Tayland NBTC veritabanında tespit edildi. Böylece her iki telefonun da önümüzdeki haftalarda küresel pazara adım atacağı onaylandı diyebiliriz. Bununla birlikte Xiaomi 13, veritabanında tespit edilen verilere bakılırsa küresel pazara benzer özelliklerle gelecek.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

Amiral gemisi Xiaomi 13, 6,36 inç boyutlarında 120Hz OLED ekran, 32 MP selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemi (OIS destekil 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 3,2x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto) ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Kaputun altında ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ,8/12GB RAM ve 128/256/512GB depolama kapasiteleri ile donatılacak yeni telefon, 67 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W ters kablosuz şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olacak.

Bir üst model Xiaomi 13 Pro ise, temel model ile birçok özelliği paylaşıyor. Ancak daha büyük 6,73 inç boyutlarında OLED ekran ve tamamen farklı bir arka kamera kurulumu (OIS'li 50,3 MP ana, 50MP ultra geniş ve OIS'li 50MP 3,2x optik yakınlaştırmalı telefoto) tarafından desteklenecek. Ek olarak akıllı telefona 120 W hızlı şarj destekli 4,820 mAh pil eşlik edecek.

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Xiaomi 13 ve 13 Pro Çin dışında görüldü: Yakında geliyor