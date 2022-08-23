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    POCO M5 4G'nin özellikleri ortaya çıktı

    POCO M5 4G'nin teknik özellikleri 91mobiles tarafından hazırlanan bir raporda ortaya çıktı. Eylül ayında tanıtılması beklenen telefon MediaTek Helio G99 SoC'den güç alacak.
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    POCO M5 4G'nin özellikleri ortaya çıktı

    POCO önümüzdeki ay M serisi altında yeni bir akıllı telefon olan POCO M5 4G'yi piyasaya sürecek. 91mobiles tarafından hazırlanan bir rapor, yaklaşmakta olan POCO M serisi akıllı telefonun Eylül ayı başlarında piyasaya sürüleceğini ortaya koydu.

    POCO M5 4G, Eylül ayında tanıtılabilir

    POCO M5 4G, Eylül ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek. Telefonun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak çok yakında resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Yaklaşık 187 dolar ile satışa sunulması beklenen telefon MediaTek Helio G99 SoC'den güç alacak.

    POCO M5 4G'nin 6.58 inç Full HD+ LCD ekran paneli ile birlikte 90Hz yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor. 6GB RAM'e sahip olacağı söylenen telefon 5000 mAh pil ile gelebilir. Ayrıca cihazın en az 33W hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor. Son olarak kutudan Android 12 ile çıkacak POCO M5 4G, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı sunabilir. 

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