Vivo Y02s piyasaya sürüldü: İşte teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Vivo'nun Y serisine ait yeni bütçe dostu telefonu Y02s, yakın bir zamanda tanıtıldı. Vivo Y01 ile birçok aynı özelliğe sahip telefon MediaTek Helio P35 SoC işlemciyle ve tek bir depolandırma yapılandırmasıyla satışa sunulacak.

Vivo V22s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

İşte Vivo Y02s'in teknik özellikleri:

Vivo Y02s, 3GB RAM + 32GB depolama yapılandırması ile piyasaya sürüldü. MediaTek Helio P35 SoC'den güç alan telefon kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkmakta. 6.51 inç HD+ Halo Full View IPS LCD ekrana sahip telefon ayrıca Göz Koruma Moduna ve 20:9 en boy oranına sahip.

Tam Boyutta Gör

Vivo Y02s, performansı optimize etmek ve oyunlarda gecikmeyi azaltmak için Multi-Turbo 5.5 özelliği ile birlikte gelmekte. Rahatsız Etmeyin ve e-spor modu gibi bir Ultra Oyun Modu özelliği de bulunmakta.

Fotoğraflar ve videolar için Vivo Y02s, bir LED flaşın üstünde bulunan tek bir 8 megapiksel ana sensöre sahip. Ön tarafta ise özçekimler ve video görüşmeleri için f/2.2 diyafram lensiyle eşleştirilmiş 5 megapiksel kamera sensörü bulunmakta.

Akıllı telefondaki bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS ve bir USB Type-C bağlantı noktası bulunmakta. 10W şarj desteği ile 5.000 mAh pile sahip telefon ayrıca 163.95x75.55x8.19 mm ölçülerinde ve 182 gram ağırlığında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.