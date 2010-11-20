Point of View'ın Tegra 2 tabanlı Android tableti ön-siparişe sunuldu

Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Point of View, resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı Mobii TEGRA isimli tablet bilgisayarını satışa sunuyor. Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 2.2 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, 285£ seviyesindeki ön-sipariş fiyatıyla listelerdeki yerini almaya başladı.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM ve 512MB NAND flash bellek kapasitesiyle geliyor. MicroSD kart slotu ile depolama kapasitesi arttırılabilen tablet, Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları oynatabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü videolar için 10.1-inç ekran bana küçük gelir diyenler için üzerinde HDMI portu bulunan tablet, kablosuz iletişim için 802.11g desteği sunuyor, 3G desteği ise tercihe bağlı seçenek olarak geliyor. Harici donanımların USB portu üzerinden bağlanabildiği cihaz, 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre sahip.

Görüntü kaydı için 1.3MP kamera ile donatılan 730 gram ağırlığındaki Moii TEGRA, 3300 mAh kapasiteli pilden güç alıyor.

Point of View'ın ön-siparişe sunulan yeni tableti Mobii TEGRA'nın hangi tarihte kullanıcılarla buluşacağı ise henüz bilinmiyor.