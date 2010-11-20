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Point of View'ın Tegra 2 tabanlı Android tableti ön-siparişe sunuldu

8 yıl
13,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View'ın Tegra 2 tabanlı Android tableti ön-siparişe sunuldu
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Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Point of View, resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı Mobii TEGRA isimli tablet bilgisayarını satışa sunuyor. Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 2.2 işletim sistemiyle gelen tablet bilgisayar, 285£ seviyesindeki ön-sipariş fiyatıyla listelerdeki yerini almaya başladı.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 512MB RAM ve 512MB NAND flash bellek kapasitesiyle geliyor. MicroSD kart slotu ile depolama kapasitesi arttırılabilen tablet, Tegra 2 platformu sayesinde 1080p videoları oynatabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü videolar için 10.1-inç ekran bana küçük gelir diyenler için üzerinde HDMI portu bulunan tablet, kablosuz iletişim için 802.11g desteği sunuyor, 3G desteği ise tercihe bağlı seçenek olarak geliyor. Harici donanımların USB portu üzerinden bağlanabildiği cihaz, 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre sahip.

Görüntü kaydı için 1.3MP kamera ile donatılan 730 gram ağırlığındaki Moii TEGRA, 3300 mAh kapasiteli pilden güç alıyor.

Point of View'ın ön-siparişe sunulan yeni tableti Mobii TEGRA'nın hangi tarihte kullanıcılarla buluşacağı ise henüz bilinmiyor.

Point of View'ın Tegra 2 tabanlı Android tableti ön-siparişe sunuldu
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Point of View'ın Tegra 2 tabanlı Android tableti ön-siparişe sunuldu
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d3l1kanli 8 yıl
bana pil gücü yetersiz geldi bu pil ile bence 1-2 saat arası gider.biraz daha para verir bunun yerine exper easypad alırım.
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ToisAndro 8 yıl
Eğer kamera öndeyse yeterli. WebCam lerin 1.3 mp olanları gayet iyi sonuç çıkarıyor.
Asıl yetersiz olan 512MB NAND flash bellek olmuş. Hafıza kartı alıp taksak kaç yazar. Kendi dahili hafızası kadar performans vermeyecek ki.
Peki bu USB slotuna hangi cihazları takınca destekleyece ki? Flash Disk desteği zaten olmalı. Ne bileyim mesela benim Vodemi taksam tanıyacak mı? Yok tanımaz. Şu an için öyle bir driver de yok zaten.
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theboy32 8 yıl
1.3 mp kamera yetersiz gibi böyle bir cihaz için
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