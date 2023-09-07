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    GoPro Hero 12 Black daha iyi batarya ve AirPods desteği sunuyor

    GoPro Hero 12 Black aksiyon kamerası önceki nesillere oranla iki kata kadar daha fazla kullanım süresi sunacak. Ayrıca daha geniş sahneler ve Bluetooth kulaklık bağlantısı da sunuluyor.
    GoPro Hero 12 Black Tam Boyutta Gör
    Aksiyon kamerası dünyasının bir numaralı ismi GoPro merakla beklenen yeni modelini duyurdu. GoPro Hero 12 Black daha iyi batarya optimizasyonu ve AirPods bağlantı desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    GoPro Hero 12 Black özellikleri ve fiyatı

    GoPro Hero 12 Black aksiyon kamerası önceki nesilde duyurulan sensör ile geliyor. Bu sensör kamerayı döndürmeden 4K/30FPS formatında 9:16 dikey videolar çekebiliyor. Yine kamerayı 90 derece çevirdiğinizde menüler buna göre sıralanıyor. 4K 60FPS videolar daha geniş olarak yakalanırken HDR formatı 5.3K ve 4K 60fps modlarına da gelmiş.

    Yeni kamerada 8:7 çekim modu dikkat çekiyor. Bu sayede farklı görüntü oranları ile yüksek kalitede çıktı almak mümkün oluyor. Yeni mod TimeWarp ve Night Effect özellikleri ile de kullanılabiliyor. Yine renk geçişlerini daha esnek hale getirebilen GP-Log ve birden fazla GoPro Hero 12 ile çekim yapıldığında düzenlerken senkronize olmalarını sağlayan Timecode Sync yenilikler arasında.

    Diğer taraftan Bluetooth üzerinden kulaklıklara bağlanarak oynatma ve kayıt yapabilme, ayrıca mikrofonu da kullanabilme önemli bir gelişme olmuş. Kullanıcılar kulaklıktan ses aktivasyonunu da gerçekleştirebiliyor.

    Son olarak bataryada yapılan iyileştirmeler de kullanıcı deneyimine büyük katkı yapacak. Firma önceki nesillere göre iki kata kadar kullanım süresinde iyileştirme olduğunu belirtiyor. 1/4 inç 20 bölmeli geleneksel yuvanın dahil edilmesi diğer tripodlar ile uyumlu olmasını sağlayacak. GoPro Hero 12 Black modeli 400$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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