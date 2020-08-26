Polaroid suya dayanıklı fotoğraf basan bir yazıcı tanıttı

Bugün fotoğraflarımızı artık dijital olarak mobil cihazlarımızda, bilgisayarlarımızda veya bulut hesaplarımızda saklıyoruz. Bununla birlikte halen fiziksel olarak albüm yapanların sayısı az değil. Polaroid buna yönelik olarak dayanıklı bir yazıcı duyurdu.

Polaroid Hi-Print özellikleri ve fiyatı

Polaroid Hi-Print adındaki yeni cep yazıcısının en önemli özelliği boya süblimasyon tekniğini kullanması. Yani boyayı ısıtarak polyester malzeme üzerine aktarıyor. Boya gaz haline geçerek fiberler arasına yerleşiyor. Böylece hem kaliteli hem de suda dayanıklı baskılar ortaya çıkıyor. İsmi de zaten katı ve gaz arasındaki geçişten dolayı tanımlanmış.

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Normalde benzer mini yazıcılar ZINK adı verilen bir yakma tekniği kullanıyordu. Hi-Print tekniği yakma işinden ziyade kağıt üzerindeki boyayı gaz haline dönüştürüyor. Yani kendi içerisinde bir mürekkep kartuşu yok.

Polaroid Hi-Print yazıcısı 5cm x 8cm boyutunda fotoğraf baskısı alabiliyor. Baskı kağıtlarının arkasında yapışkan bir malzeme de oluğu için farklı yüzeylere yapıştırabiliyorsunuz. Baskı öncesinde filtre uygulamak da mümkün.

Tek şarj ile yazıcı 20 baskı alabiliyor. Bir kartuşta 20 kağıt yer alıyor ve bittiğinde tekrar doldurmak gerekiyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kuran yazıcı microUSB ile şarj oluyor. Polaroid Hi-Print yazıcısı 100 Avro iken 2 kartuş dahil paket 130 Avro. Tek kartuş ise 17 Avro.

https://www.gizmochina.com/2020/08/26/polaroids-latest-pocket-printer-is-not-only-cute-but-also-prints-waterproof-pictures/

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