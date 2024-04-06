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    Hearts of Iron 4 hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz

    Popüler strateji oyunu Hearts of Iron 4 kısa süreliğine Steam'de ücretsiz oldu. Ayrıca oyunu sevenler için %80'e varan indirimle geliyor. İşte Hearts of Iron 4 sistem gereksinimleri ve daha fazlası
    Popüler strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Paradox Development Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hearts of Iron 4'ten güzel bir haber paylaşıldı. 2016 yılında çıkış yapan popüler strateji oyunu, Steam'de hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz oldu. Üstelik oyunu beğenenler için büyük bir indirimle geliyor.

    Hearts of Iron 4 kısa süreliğine oynaması ücretsiz

    İkinci Dünya Savaşı ve alternatif tarih konseptlerini birleştiren Hearts of Iron 4, 1939-1945 tarihleri arasında yapılan savaşların tamamını kapsıyor. Üstelik çok sayıda hayran yapımı modla desteklendiğini hatırlatalım. Nisan tarihine kadar ücretsiz şekilde oynanabilen oyun, 9 Nisan tarihine kadar yüzde 80 indirimle 6 dolara satın alınabiliyor.

    Peki Hearts of Iron 4 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları 4-8 Nisan tarihleri arasında oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Hearts of Iron 4 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hearts of Iron 4 Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Hearts of Iron 4 sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 & Windows 11
    • İşlemci: Intel® Core™ i5 750 | AMD® FX 4300
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Depolama: 2 GB
    • Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 470 (1.28GB) | AMD® HD 5850 (1GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) | AMD® Radeon™ RX Vega 11
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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