Hearts of Iron 4 hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz

Hearts of Iron 4 kısa süreliğine oynaması ücretsiz
İkinci Dünya Savaşı ve alternatif tarih konseptlerini birleştiren Hearts of Iron 4, 1939-1945 tarihleri arasında yapılan savaşların tamamını kapsıyor. Üstelik çok sayıda hayran yapımı modla desteklendiğini hatırlatalım. Nisan tarihine kadar ücretsiz şekilde oynanabilen oyun, 9 Nisan tarihine kadar yüzde 80 indirimle 6 dolara satın alınabiliyor.
Peki Hearts of Iron 4 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları 4-8 Nisan tarihleri arasında oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Hearts of Iron 4 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.
- Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
- Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hearts of Iron 4 Steam sayfasına gidin.
- Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.
- İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.
Hearts of Iron 4 sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 & Windows 11
- İşlemci: Intel® Core™ i5 750 | AMD® FX 4300
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 2 GB
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 470 (1.28GB) | AMD® HD 5850 (1GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) | AMD® Radeon™ RX Vega 11
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...