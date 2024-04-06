Hearts of Iron 4 hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz

Tam Boyutta Gör Paradox Development Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hearts of Iron 4'ten güzel bir haber paylaşıldı. 2016 yılında çıkış yapan popüler strateji oyunu, Steam'de hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz oldu. Üstelik oyunu beğenenler için büyük bir indirimle geliyor.

Hearts of Iron 4 kısa süreliğine oynaması ücretsiz

İkinci Dünya Savaşı ve alternatif tarih konseptlerini birleştiren Hearts of Iron 4, 1939-1945 tarihleri arasında yapılan savaşların tamamını kapsıyor. Üstelik çok sayıda hayran yapımı modla desteklendiğini hatırlatalım. Nisan tarihine kadar ücretsiz şekilde oynanabilen oyun, 9 Nisan tarihine kadar yüzde 80 indirimle 6 dolara satın alınabiliyor.

Peki Hearts of Iron 4 ücretsiz erişim dönemi hangi tarihlerde başlıyor? Aktarıldığı kadarıyla, PC (Steam) kullanıcıları 4-8 Nisan tarihleri arasında oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Peki Hearts of Iron 4 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

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Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Hearts of Iron 4 Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Oyunu Oyna" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Hearts of Iron 4 sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 & Windows 11

İşlemci: Intel® Core™ i5 750 | AMD® FX 4300

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 470 (1.28GB) | AMD® HD 5850 (1GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) | AMD® Radeon™ RX Vega 11

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Popüler strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu!