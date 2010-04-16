PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen Radeon HD 5870 PCS++ modelini tanıttı

Beşli monitör kurulumuna olanak tanıyan Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modelini incelediğimiz PowerColor, yüksek performans tutkunlar için hazırladığı Radeon HD 5870 PCS++ modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1600x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, 30 dbA'nın altında gürültü yaratan 92mm çapındaki fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucuus sayesinde referans modele kıyasla 15 dereceye kadar daha serin çalışabiliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kart, 950MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında çalışıyor. Üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri de bulunan kart, Crossfire desteği de sunuyor.

PowerColor Radeon HD 5870 PCS++, 20 Nisan'da 449$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.