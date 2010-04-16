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PowerColor fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelen Radeon HD 5870 PCS++ modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beşli monitör kurulumuna olanak tanıyan Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modelini incelediğimiz PowerColor, yüksek performans tutkunlar için hazırladığı Radeon HD 5870 PCS++ modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1600x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, 30 dbA'nın altında gürültü yaratan 92mm çapındaki fana ve dört adet Bakır ısı borusuna sahip özel soğutucuus sayesinde referans modele kıyasla 15 dereceye kadar daha serin çalışabiliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kart, 950MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında çalışıyor. Üzerinde çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri de bulunan kart, Crossfire desteği de sunuyor.

PowerColor Radeon HD 5870 PCS++, 20 Nisan'da 449$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulacak.


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ReDComrade 9 yıl
Fabrika çıkışlı OC kartlara 50-60$ fazla vermek bana saçma geliyor ATI'nin referans tasarımlı modelleriyle zaten 1ghz'yi görüyor kartlar
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gunescan 9 yıl
@BarGoS'a katılıyorum.. Kendini tatmin etmesi ve verdiği paranın biraz daha içine sinmesi içindir herhalde kullanıcının...
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MÇKR_06 9 yıl
güzel kart
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alito 9 yıl
bir nevi kendini tatmin etme yani
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BarGoS 9 yıl
@sendomi haklı 950 de bırakıyorlarki kullanıcı o.c ile 1ghz yi geçip kendini rahat hissetsin diye :)
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sendomi 9 yıl
üstü hızları kullanıcıya bırakıyorlar işte bu kartlar 1ghz üstünü görür rahatlıkla
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t3 9 yıl
Bu hız asırtılmıs değerleri AMD'den mi alıyorlar. 950mhz'in üstüne çıkan bir firma daha olmadı bildiğim kadarıyla ama göründüğü kadarıtyla bu kartlar çok rahat 1ghz'i buluyorlar. Sanki AMD bir standart koymus ve daha üstüne çıkmalarına izin vermiyor gibi.
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enocans 9 yıl
950 mhz in üstüne o.c olmuyomu bu kart anlam veremedim doğrusu eğer öyleyse standart hızdaki bi kartı kasarak aynı hızlara herkez getirir[>:]
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