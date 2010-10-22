PowerColor, Radeon HD 6800 ailesini duyurdu: Batmobile tasarımlı ve ZEROtherm soğutuculu modeller geliyor

Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan PowerColor, Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon Barts GPU'sunu kullanan üç yeni model hazırlayan PowerColor'ın kartlarından ikisi özel tasarımlı ve biri fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

PowerColor'ın her ikisi de özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelleri, Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyorlar. 960x paralel işlem biriminev e 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartlarından Batmobile tasarımlı çözüm 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahipken, ZEROtherm soğutuculu model ise 800MHz GPU ve 4200MHZ bellek saat hızlarıyla geliyor. Çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine sahip olan yeni modeller, Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek sunuyorlar.

PowerColor'ın Barts XT GPU'sunu kullanan Radeon HD 6870 modeli ise referans tasarımı baz alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarıyla geliyor. Diğer özellikleri açısından HD 6850 ile genel olarak ortak olan kart, 240$'lık etiket fiyatına sahip.

Lansmanı yapılan özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelleriden Batmobile versiyonu 180$ seviyesinden satışa sunulurken, ZEROtherm soğutuculu modelin fiyatı açıklanmadı.