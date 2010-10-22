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PowerColor, Radeon HD 6800 ailesini duyurdu: Batmobile tasarımlı ve ZEROtherm soğutuculu modeller geliyor

8 yıl
11,8b
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18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 6800 ailesini duyurdu: Batmobile tasarımlı ve ZEROtherm soğutuculu modeller geliyor
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Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortakları arasında yer alan PowerColor, Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon Barts GPU'sunu kullanan üç yeni model hazırlayan PowerColor'ın kartlarından ikisi özel tasarımlı ve biri fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

PowerColor'ın her ikisi de özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelleri, Barts Pro GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyorlar. 960x paralel işlem biriminev e 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartlarından Batmobile tasarımlı çözüm 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarına sahipken, ZEROtherm soğutuculu model ise 800MHz GPU ve 4200MHZ bellek saat hızlarıyla geliyor. Çift DVI, HDMI ve çift DisplayPort konnektörlerine sahip olan yeni modeller, Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek sunuyorlar.

PowerColor'ın Barts XT GPU'sunu kullanan Radeon HD 6870 modeli ise referans tasarımı baz alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 900MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarıyla geliyor. Diğer özellikleri açısından HD 6850 ile genel olarak ortak olan kart, 240$'lık etiket fiyatına sahip.

Lansmanı yapılan özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelleriden Batmobile versiyonu 180$ seviyesinden satışa sunulurken, ZEROtherm soğutuculu modelin fiyatı açıklanmadı.

PowerColor, Radeon HD 6800 ailesini duyurdu: Batmobile tasarımlı ve ZEROtherm soğutuculu modeller geliyor
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PowerColor, Radeon HD 6800 ailesini duyurdu: Batmobile tasarımlı ve ZEROtherm soğutuculu modeller geliyor
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mavizaman 8 yıl
pardon o saphire miş.
teknobiyotik.com/...
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Wilson Fisk 8 yıl
inceledim şimdi 400den girmiş 6850


evet ilk aciklanan fiyat 395-410 liraydi.ilk fiyat 400 ve indirimle 350 civari olur dedim ikinci aciklanan 364 lira oldu eh neredeyse nokta atisi.

overclocking
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mavizaman 8 yıl
inceledim şimdi 400den girmiş 6850
500den de 6870.
bu durumda indrime giden gtx460 satış patlaması yapacak demektir:)
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OverClocK1ng 8 yıl
Geçen sefer de herkes kafasına göre fiyat söylemişti. Benim söylediğim fiyat çıkmıştı. Ben yine söylüyorum. 400 çok abartı.
Bence:
6850 = 320 Lira olur en fazla.
6870 = 420 Lira olur kanımca..
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-MoDeStUs- 8 yıl

OverClocKing

Geçen sefer de herkes kafasına göre fiyat söylemişti. Benim söylediğim fiyat çıkmıştı. Ben yine söylüyorum. 400 çok abartı.

Bence:

6850 = 320 Lira olur en fazla.

6870 = 420 Lira olur kanımca..


vatan asus kartlarının fıyatlarını kıyasladıgımızda bence dedıgın kadar dusuk olmazda +30 daha fazlaya bulabılırız.
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Applejack 8 yıl

OverClocKing

Geçen sefer de herkes kafasına göre fiyat söylemişti. Benim söylediğim fiyat çıkmıştı. Ben yine söylüyorum. 400 çok abartı.

Bence:

6850 = 320 Lira olur en fazla.

6870 = 420 Lira olur kanımca..



i lol'd hard
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mavizaman 8 yıl
300-350tl seviyesinden girerse 6850 satış patlaması yapar.
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Wilson Fisk 8 yıl
mavizaman

300-350tl seviyesinden girerse 6850 satış patlaması yapar.


yeni cikan bir urun gumrugudur kdvsidir kur farkidir zannetmiyorum bu fiyatlardan cikacagini.en insafli ihtimal 400 diyorum ben ama sonradan 350 gibi alinabilir indirimler kampanyalar vs
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Cnytkyz 8 yıl
6870 in soğutucusu fena değil diye galiba özel soğutuculu model görünmüyor ilk etapta ama olması lazım. Hem sessiz hem serin hemde oc ye yatkın olur :)
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nassair 8 yıl
bu ne hız :D cidden şık olmuş!
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apokoc 8 yıl
süper :)
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t3 8 yıl
genelde firmalar 6870'için standart soğutucu kullanıyorlar. Özel soğutucuları 6850 için kullanmışlar. İncelemede de görüldüğü gibi 6850 standart soğutucusu çok iyi değil zaten.
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D-KaoSee 8 yıl
Rekabeti Gerçekten Seviyorum yaa =))
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