PQI, 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

PQI, yüksek performanslı sistemler için hazırladığı, hız aşırtma dostu yeni bellek kitini duyurdu. Turbo serisi altında hazırlanan ve 2200MHz'de görev yapan çift kanal DDR3 bellek kiti, tercihe bağlı olarak 2GB (2 x 1GB) ve 4GB (2 x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile alınabiliyor. Yüksek stabilite için 8 katmanlı baskılı devre ile donatılan bellek kiti, Intel XMP bellek profil teknolojisini de destekliyor.

Çalışma gerilimi 1.65v olarak belirlenen ve 9-10-9-2 zamanlamalarıyla gelen bellek kiti, Siyah renkli Alüminyum soğutucu ile desteklenmiş durumda. 35 GB/saniye düzeyinde bellek bant genişliği sunabilen yeni bellek kiti ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatı ise açıklanmadı.