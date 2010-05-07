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PQI, 2200MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,6b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PQI, yüksek performanslı sistemler için hazırladığı, hız aşırtma dostu yeni bellek kitini duyurdu. Turbo serisi altında hazırlanan ve 2200MHz'de görev yapan çift kanal DDR3 bellek kiti, tercihe bağlı olarak 2GB (2 x 1GB) ve 4GB (2 x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile alınabiliyor. Yüksek stabilite için 8 katmanlı baskılı devre ile donatılan bellek kiti, Intel XMP bellek profil teknolojisini de destekliyor.

Çalışma gerilimi 1.65v olarak belirlenen ve 9-10-9-2 zamanlamalarıyla gelen bellek kiti, Siyah renkli Alüminyum soğutucu ile desteklenmiş durumda. 35 GB/saniye düzeyinde bellek bant genişliği sunabilen yeni bellek kiti ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatı ise açıklanmadı.


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artenis 9 yıl
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lj94 9 yıl
ben anladm:D arkadas bu belleklerin 3 lü kit olarak satılırsa i7 işlemcilerde daha verimli olacagını söylüyor.
bu bellek kitleri(nin) inşallah 3 kanall(ıl)arıda çıkar(.) yoksa i7 işlemciler performans için(,)bu belleklerde performans için oluğuna göre(pqi) bunu(da) göz önünde bulundurulmalıı..
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BlackeR 9 yıl
hehe aynen :D
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baysan240 9 yıl
bende anlamadım
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tarkancek 9 yıl
bu bellek kitleri inşallah 3 kanallarıda çıkar yoksa i7 işlemciler performans için bu belleklerde performans için oluğuna göre bunu göz önünde bulundurulmalıı..
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Batuist 9 yıl
tarkancek

bu bellek kitleri inşallah 3 kanallarıda çıkar yoksa i7 işlemciler performans için bu belleklerde performans için oluğuna göre bunu göz önünde bulundurulmalıı..

ne? anlamadım??? kendi yazdığından birşey anladın mı??

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Batuist 9 yıl
DDR3 bellekler oldukça ilerleme kaydetti.. biraz daha fiyatları inseydi güzel olcaktı.. artı bellek zamanları düzeltilirse daha iyi olur..
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kitsenagru 9 yıl
Zamanlamalarda bir yazım yanlışı yapıldı galiba. Gecikmeler 9-10-9-2 değil de 9-10-9-27(21) olmalı. Ayrıca bu yanlışın düzeltilmesinde fayda görüyorum, yoksa forumun bıçkın fikir akıncıları arasında arbede yaşanması ihtimali yüksek.
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