PQI, yeni taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu:S533-E ve S532-E

Depolama çözümleri üreticisi PQI (Power Quotient International) yeni taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu. PQI'nin yeni SSD'lerini S533-E ve S532-E adlarıyla üreteceği açıklandı. PQI'nin üreteceği SSD'lerden ilki olan S533-E, 82.5×128x17mm ölçülerine ve 170 g ağırlığa sahip. 80 GB ve 160 GB kapasitelere sahip olacak olan SSD'ler USB 3.0 arabirimiyle kullanıldığı zaman 236MB/s ve 86MB/s okuma-yazma hızları vaadediyor. SATA II arabirimiyle kullanıldığı zaman 250 MB/s ve 70 MB/s okuma-yazma hızları vaad ediyor. Geri uyumluluk gösteren S533-E, USB 2.0 arabirimini de destekliyor.

PQI'nin bir diğer taşınabilir SSD sürücüsü olan S532-E ise 79.7×119x14mm ölçülerinde üretildi ve 120 g ağırlığa sahip. USB 2.0 ve SATA II arabirimlerini destekleyen S532-E, SATA II arabirimi ile 195 MB/s ve 40 MB/s okuma-yazma hızları vaad ediyor. PQI S532-E'nin 40 GB kapasiteye sahip olacağı belirtildi.

PQI'nin yeni SSD'leri S533-E ve S532-E, %53'e kadar performans artışı sağlayan TurboFlash USB yazılımı ile satılacak. PQI'nin yeni SSD sürücüleri S533-E ve S532-E'nin fiyat ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgiler henüz açıklanmadı.