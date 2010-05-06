Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PQI, yeni taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu:S533-E ve S532-E

PQI, S533-E ve S532-E adlarını verdiği yeni taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu:
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
1
4
HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama çözümleri üreticisi PQI (Power Quotient International) yeni taşınabilir SSD sürücülerini duyurdu. PQI'nin yeni SSD'lerini S533-E ve S532-E adlarıyla üreteceği açıklandı. PQI'nin üreteceği SSD'lerden ilki olan S533-E, 82.5×128x17mm ölçülerine ve 170 g ağırlığa sahip. 80 GB ve 160 GB kapasitelere sahip olacak olan SSD'ler USB 3.0 arabirimiyle kullanıldığı zaman 236MB/s ve 86MB/s okuma-yazma hızları vaadediyor. SATA II arabirimiyle kullanıldığı zaman 250 MB/s ve 70 MB/s okuma-yazma hızları vaad ediyor. Geri uyumluluk gösteren S533-E, USB 2.0 arabirimini de destekliyor.

PQI'nin bir diğer taşınabilir SSD sürücüsü olan S532-E ise 79.7×119x14mm ölçülerinde üretildi ve 120 g ağırlığa sahip. USB 2.0 ve SATA II arabirimlerini destekleyen S532-E, SATA II arabirimi ile 195 MB/s ve 40 MB/s okuma-yazma hızları vaad ediyor. PQI S532-E'nin 40 GB kapasiteye sahip olacağı belirtildi.

PQI'nin yeni SSD'leri S533-E ve S532-E, %53'e kadar performans artışı sağlayan TurboFlash USB yazılımı ile satılacak. PQI'nin yeni SSD sürücüleri S533-E ve S532-E'nin fiyat ve piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bilgiler henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Inalough 9 yıl
Teknoloji hızla gelişirken aynı hızlada ucuzlasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
evet hızla gelişen teknolojiye göre fiytlarında maşallahı var yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D-KaoSee 9 yıl
Tasarımı oldukca şık. umarım fiyatı da cep yakmaz =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
daha kasa içinde o okuma performansını yakalayamadık.. biraz beklesinler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim