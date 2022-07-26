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    PR nedir?

    PR yani halkla ilişkiler çalışmaları kişi veya kurum tanıtımını artırmak amacıyla hedef kitlelere ulaşmak gibi iletişim ve etkileşim süreçlerinin yönetilmesini sağlar.
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    PR nedir?
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    PR yani halkla ilişkiler çalışmaları kişi veya kurum tanıtımını artırmak amacıyla hedef kitlelere ulaşmak, marka konumlandırması yapmak, marka algısını olumlu yönde oluşturmak ve bu algıyı koruyarak desteklemek gibi iletişim ve etkileşim süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

    Güvenilirliği yükseltmek, marka bilinirliğini artırmak, hedef kitleyi bilinçlendirmek, satışları artırmak gibi birçok konu PR çalışmalarının amacı olabilir. Her amaç farklı bir iletişim şekline ihtiyaç duyabilir. Bu doğrultuda öncelikle PR çalışmalarının amacı belirlenmeli ve uygulanacak strateji buna göre geliştirilmelidir. Böylelikle amaca yönelik kurgulanan planlar çalışmaların başarılı sonuçlanmasına daha fazla katkı sağlayacaktır.

    Bir pazarlama stratejisi olarak PR çalışmalarından etkili ve verimli sonuçlar alabilmek için öncelikle hedef kitleyi iyi tanımak gereklidir. Hedef kitleye ulaşabilecek en uygun şekilde açık ve akıcı iletişim kanalları kullanılmalı ve ikna edici bir dil ile yaklaşım gösterilmelidir. PR çalışmalarının gerçekleştirilmesindeki amaç ile uygulanacak faaliyetlerin uyumlu olması planlanmalıdır. Bu planlamalarda çift yönlü akış sağlamak da PR çalışmalarının etkili olmasını sağlayacaktır.

    Çift yönlü akış hitap ettiğiniz hedef kitleden çalışmalarınız hakkında geri dönüşler alabilmeyi amaçlar. Bu geri dönüşler sayesinde hedef kitlenin marka hakkındaki düşünceleri, nasıl konumlandırıldığı, imaj ve prestiji gibi birçok konu hakkında bilgi verir. Dolayısıyla beklentiler ölçülmüş olunur ve kurgulanılan stratejinin ne kadar etkili olduğu görülebilir. Tüm bu ölçütler sonucunda da başarılı sonuçlar elde etmek için nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği tekrardan belirlenebilir.

    Her markanın, sektörün ve hedef kitlenin beklenti ve talepleri farklıdır. Bu nedenle her PR çalışması kendine özgü bir yaklaşım benimser. Şeffaf bir yaklaşım biçimi daha güvenilir bir imajı çizilmesini sağlar. Bu güven duygusu marka sadakatini ve prestijini günden güne artıran bir etken olacaktır. Özellikle son yıllarda artan rekabet yarışında artık PR çalışmalarını daha iyi yöneten markaların öne çıktığını görmekteyiz. Son derece kaliteli ve güvenilir ürün veya hizmet sunan bir markadan kimsenin haberi yoksa maalesef ki sürdürülebilir bir başarı elde edilemiyor. Ancak doğru ve etkili PR çalışmaları ile markalar hak ettiği değeri rahatlıkla kazanabilmektedir.

    İletişim kanallarını verimli yönetmek, güncel kalabilmek ve anlaşılır mesajlar iletebilmek,  medyayı etkili kullanmak güvenilirliği artırarak kaliteli marka algısı yaratır ve prestijli bir görünüm elde edilmesini sağlar. Bu doğrultuda PR çalışmaları olumsuz görüşleri ortadan kaldırarak olumlu itibar yönetimi gerçekleştirmeye yardımcı olur.

    Dijital PR

    Dijitalleşen dünyada hemen her konuda olduğu gibi etkili PR çalışmaları konusunda da trendleri yakalamak ve güncel kalmak etkin bir rol oynuyor. Dijital platformlarda marka varlığını oluşturmak, korumak ve yönetmek  Özellikle hedef kitleye doğrudan ulaşım aracı olan sosyal medya kanallarını kullanmak, online kampanya, etkinlik ve reklam çalışmaları ile etkileşim sağlamak ve hedef kitle ile bu kanallar sayesinde olumlu bağ kurmak daha kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. SEO, SEM, sosyal medya reklamları, blog, forum ve haber siteleri gibi Dijital PR çalışmaları başarılı sonuçlar elde edilebilir.

    Belirli çerçevede yapılan içerik üretimleri marka çizgisini ve kalitesini korumayı sağlarken PR çalışmalarının devamlılığı ve kalitesi marka sadakatini de sağlayan önemli unsurlar olarak yer almaktadır.

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