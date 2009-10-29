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Pro Evolution Soccer 2010 İnceleme Videosu

9 yıl
167b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Bakalım Pro Evolution Soccer, 2010 sürümüyle geri dönüşünü yapabiliyor mu ?

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Her yeni sezonda olduğu gibi yeni bir Pro Evolution Soccer oyun daha karşımızda. Bakalım uzun süredir eski günlerini aratan PES, 2010 sürümüyle geri dönüşünü yapabiliyor mu ?

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Pentium 4 2.6 GHZ veya üzeri
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: Nvidia 6800GT/ ATİ X800 veya üzeri
Boş Alan: 8 GB disk alanı


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adnan1905 9 yıl
Benim konamiden beklentim.Adam gibi bir ''Captain Tsubasa''oyunu çıkarmasıdır.
EA'den beklentim ise şu Şampiyonlar Ligi'ni PES'in elinden almasıdır...
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kruezberq 9 yıl
pes 10 numara oyundur bana göre .. ps3 alma nedenim
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar mesela ben bir adam yarattım o adamımın adını nasıl yani melih diyelim melih diyede birşey yok onu nasıl yapabilirim
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kuu1x 9 yıl
Elinize sağlık çok güzel olmuş da bu Ibrahimovic olmamış
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Duygusuz İfade 9 yıl
Beyler game plana girdiğimde bazı oyuncuların yanında yıldız var bazılarında yok bu ne anlama geliyor
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Spiderhip 9 yıl
Yanlız fifayı be a pro (be a legend) modu için alıcaksanız hiç almayın. Resmen çöp. Hiç bakmaya bile değmez. Rating motoru tam bi rezalet ne yazıkki.
1-) önemli olan iyi oynayıp oynamadığınız değil, bilgisayarın rating motorunun istediği gibi oynayıp oynamadığınız
2-) positioning ( mevki koruma) olayı tamamiyle oyunu batırmış. Orta saha oyuncususunuz, atağa yardıma çıktınız, ya da kontra atağa çıktınız. Direk eksi puan. Niye mevkiinde değilsin diye.
3-) kornerde otomatik olarak ceza sahasındasınız(orta saha oyuncusu), pozisyonda top uzaklaştırılırsa direk niye mevkiinde değilsin diye eksi puan.
4-) christiano ronaldo gibi bi sağ kanat bi sol kanat geçeyim yok, eksi puan.
5-) takım arkadaşlarınız kötü pas atar, size eksi puan.
6-) nerdiyse niye gol attım diye eksi puan yiyecektim. 90. dk da maçı kurtaran golü attım. Ama nafile. Pozisyon almadan dolayı o kadar 0 ı boylamışımki. golden verdiği puan ortalamaya bile ulaştıramadı.
7-) Orta yapıyorsunuz, ortanız o kadar tehlikeliki , kaleci yumruklayarak uzaklaştırmak zorunda kalıyor, dönen topa takım arkadaşınız boş kaleye gol atıyo. Ama size koca bir eksi puan. Niye top takım oyuncusundan önce rakibe değmiş.
Kısacası tamamen saçmalık. Takımınız 10-0 yenilsin. ama yeterki siz tüm saçmalıklara uyun. boşa pas yüzdenizi arttırın. atağa çıkmayın. amatör seviyedeki yapay zeka gibi takılın. puanı kaparsınız.
Ama sayenizde bi ton atak yapılsın. gol atılsın. 0 puanı alırsınız.
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Canok 9 yıl
messiyi herkülle zeynanın çocuğu yapmışlar. adam iyi oynuyo kabulde
bu kadarda abartılmazki canım.
gene klasik pes. oynanabilirlik 0
grafikler fena diil.
edit mod fln filan bunlarla ugrasacagınıza su oyuna adam gibi bir oynanabilirlik getirin. yukarda yorumlarda hala edit mod muş fln güzel olmuş diyorlar. yav arkadasım edit mod damı maç yapıyorsun sen.
fifa nın gene yanından geçememiş pes.
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Noix~ 9 yıl
Yahu Pes 2009 ' da Ronaldo , Xavi , Keita , Henry gibi oyuncularla serbest vuruş attım mı herkez korkardı aman golü yedik diye , pes 2010 ' da biglisayarda bu defa bi defa atamadım deli oldum bi özel taktik felna mı var yahu
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suÇ 9 yıl

Noix~

Yahu Pes 2009 ' da Ronaldo , Xavi , Keita , Henry gibi oyuncularla serbest vuruş attım mı herkez korkardı aman golü yedik diye , pes 2010 ' da biglisayarda bu defa bi defa atamadım deli oldum bi özel taktik felna mı var yahu



Dün akşam oynarken ilk frikik golümü attım
özel birşey yok atarsın sende
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Spiderhip 9 yıl
Demekki her şirket, fanları, satışları zirve yapınca bi kere sapıtıyo.
Fifayıda hiç unutmam, 99 da falan sahaya ufolar gelip oyuncu kaçırıyodu.
Pes de bu gidişata son vermezse, skill kartlarının yanına büyü kartları falan ekler herhalde.
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Spiderhip 9 yıl
@Yazıcı Online
Sana katılmıyorum. Fifada kaleciler topa bakmıyor. Hatta öyle özellik eklemişlerki (bunun özellikle altını çizmişler zaten) Eğer top kaleciyi geçerde kaleye giderse, ve yavaşsa, kaleci geri koşmaya başlıyor. Hatta top çizginin oralardaysa, sıçrayarak topu tek eliyle çeliyor. Bunun yanı sıra, üstüne gelen topu avuçlarının arasından kaçırma ya da topuğuna çarparak topun girmesi gibi gerçekci değişik enstantanelerlede karşılaştım. Kaleciler oldukca zorlu ve iyi zekada. Ofsaytlarda gözden kaçma gibi gerçekciliklerde eklenmiş.
Ama sarı kart ve kırmızı kart konusunda oyun çok eksik. Özellikle sarı kart konusunda. Yaklaşık 20 maçta 1 sarı kart çıkarsa ancak. Kesin kırmızılık pozisyonlarda bile kart yok. Çok saçma o yönden.
Yinede altını çiziyorum. Öyle ek güç satın almalı, skill li, kartlı , pokemon gibi arcadeye dönmüş bi pesi bu sene bırakıyorum. Bu sene fifadayım abi. 7 sene sonunda pes pes ettirdi artık. Pes 6 bir numaraydı. Sonra git gide batırdı. Bu seneki o skiller benim için son nokta oldu. 1000 dolar verip oyuncuya ek güç mü kattıracam. Kart mı kazandıracam. Pikachu elektrik şoku kartıda var mı. Olmaz böle saçmalık. Japan değil mi sonuçta konami. Gene dayanamayıp pokemon, digimon, tsubasa ya döndüler.
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Yazılımcı Online 9 yıl
Spiderhip

@Yazıcı Online

Sana katılmıyorum. Fifada kaleciler topa bakmıyor. Hatta öyle özellik eklemişlerki (bunun özellikle altını çizmişler zaten) Eğer top kaleciyi geçerde kaleye giderse, ve yavaşsa, kaleci geri koşmaya başlıyor. Hatta top çizginin oralardaysa, sıçrayarak topu tek eliyle çeliyor. Bunun yanı sıra, üstüne gelen topu avuçlarının arasından kaçırma ya da topuğuna çarparak topun girmesi gibi gerçekci değişik enstantanelerlede karşılaştım. Kaleciler oldukca zorlu ve iyi zekada. Ofsaytlarda gözden kaçma gibi gerçekciliklerde eklenmiş.

Ama sarı kart ve kırmızı kart konusunda oyun çok eksik. Özellikle sarı kart konusunda. Yaklaşık 20 maçta 1 sarı kart çıkarsa ancak. Kesin kırmızılık pozisyonlarda bile kart yok. Çok saçma o yönden.

Yinede altını çiziyorum. Öyle ek güç satın almalı, skill li, kartlı , pokemon gibi arcadeye dönmüş bi pesi bu sene bırakıyorum. Bu sene fifadayım abi. 7 sene sonunda pes pes ettirdi artık. Pes 6 bir numaraydı. Sonra git gide batırdı. Bu seneki o skiller benim için son nokta oldu. 1000 dolar verip oyuncuya ek güç mü kattıracam. Kart mı kazandıracam. Pikachu elektrik şoku kartıda var mı. Olmaz böle saçmalık. Japan değil mi sonuçta konami. Gene dayanamayıp pokemon, digimon, tsubasa ya döndüler.


yok ben pes konusunda dedim zaten. Mesajımda tam belirtmemişim yanlış anlaşılmış
Pes9 bile daha iyiydi oynanabilirlik açısından. Pes 10 da kaleci topa bakıyor resmen. SS alıcam ama alamıyorumda yapıştırınca sim siyah çıkıyor :) Pesde çatır çatır gol atarken fifada baya uğraşmak lazım ama fifanında kontorllerini hiç sevmiyorum pes2in kamera açısı ve kontrolleri yok. Acaba kol alsam daha mı iyi olur oynanabilirlik.

Yani ben okadar futbol oynamam bilgisayarda arkadaşlar ile pes 9 ile başladım çok hoşuma gitti ama benim gibi amatör biri bile aradaki farkı anlıyorsa ciddi kalite düşüşü var bana göre. Çevremdeki sıkı oyuncular da pes10 u hiç beğenmemişler.

ayrıca grafilleri mükemmel fifaya göre bence. Gerçi grafik ayarı bulamadım pes de yok sanırım, ama fifada sona dayadğım halde ayarları pesdeki gibi değildi grafikler.
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Nike 9 yıl
Ah PES 6 Ah.
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selman1435 9 yıl
arkadaşlar yorumlar iç karartıcı acaba ps2 ye almasak mı pes 2010 u ha ne dersiniz?
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Ezio Auditore 9 yıl

selman1435

arkadaşlar yorumlar iç karartıcı acaba ps2 ye almasak mı pes 2010 u ha ne dersiniz?


Hocam PS2'ye al, PS2'de kraldır PES.

Ama Xbox360-PS3 versiyonlarında oynayış çok kötü, özellikle PS2'ye göre yani o derece. PS2'deki PES 2009 felan oynayış çok çok güzel bu yeni nesil PES'lerden. PS2'ye alabilirsin yani
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