Pro Evolution Soccer 2010 İnceleme Videosu

Bakalım Pro Evolution Soccer, 2010 sürümüyle geri dönüşünü yapabiliyor mu ?

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Her yeni sezonda olduğu gibi yeni bir Pro Evolution Soccer oyun daha karşımızda. Bakalım uzun süredir eski günlerini aratan PES, 2010 sürümüyle geri dönüşünü yapabiliyor mu ?

Minimum Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci: Pentium 4 2.6 GHZ veya üzeri

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı: Nvidia 6800GT/ ATİ X800 veya üzeri

Boş Alan: 8 GB disk alanı

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