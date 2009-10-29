Pro Evolution Soccer 2010 İnceleme Videosu

Haber Editörü
Bakalım Pro Evolution Soccer, 2010 sürümüyle geri dönüşünü yapabiliyor mu ?
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Her yeni sezonda olduğu gibi yeni bir Pro Evolution Soccer oyun daha karşımızda. Bakalım uzun süredir eski günlerini aratan PES, 2010 sürümüyle geri dönüşünü yapabiliyor mu ?
Minimum Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Pentium 4 2.6 GHZ veya üzeri
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı: Nvidia 6800GT/ ATİ X800 veya üzeri
Boş Alan: 8 GB disk alanı
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EA'den beklentim ise şu Şampiyonlar Ligi'ni PES'in elinden almasıdır...
1-) önemli olan iyi oynayıp oynamadığınız değil, bilgisayarın rating motorunun istediği gibi oynayıp oynamadığınız
2-) positioning ( mevki koruma) olayı tamamiyle oyunu batırmış. Orta saha oyuncususunuz, atağa yardıma çıktınız, ya da kontra atağa çıktınız. Direk eksi puan. Niye mevkiinde değilsin diye.
3-) kornerde otomatik olarak ceza sahasındasınız(orta saha oyuncusu), pozisyonda top uzaklaştırılırsa direk niye mevkiinde değilsin diye eksi puan.
4-) christiano ronaldo gibi bi sağ kanat bi sol kanat geçeyim yok, eksi puan.
5-) takım arkadaşlarınız kötü pas atar, size eksi puan.
6-) nerdiyse niye gol attım diye eksi puan yiyecektim. 90. dk da maçı kurtaran golü attım. Ama nafile. Pozisyon almadan dolayı o kadar 0 ı boylamışımki. golden verdiği puan ortalamaya bile ulaştıramadı.
7-) Orta yapıyorsunuz, ortanız o kadar tehlikeliki , kaleci yumruklayarak uzaklaştırmak zorunda kalıyor, dönen topa takım arkadaşınız boş kaleye gol atıyo. Ama size koca bir eksi puan. Niye top takım oyuncusundan önce rakibe değmiş.
Kısacası tamamen saçmalık. Takımınız 10-0 yenilsin. ama yeterki siz tüm saçmalıklara uyun. boşa pas yüzdenizi arttırın. atağa çıkmayın. amatör seviyedeki yapay zeka gibi takılın. puanı kaparsınız.
Ama sayenizde bi ton atak yapılsın. gol atılsın. 0 puanı alırsınız.
bu kadarda abartılmazki canım.
gene klasik pes. oynanabilirlik 0
grafikler fena diil.
edit mod fln filan bunlarla ugrasacagınıza su oyuna adam gibi bir oynanabilirlik getirin. yukarda yorumlarda hala edit mod muş fln güzel olmuş diyorlar. yav arkadasım edit mod damı maç yapıyorsun sen.
fifa nın gene yanından geçememiş pes.
Dün akşam oynarken ilk frikik golümü attım özel birşey yok atarsın sende
Fifayıda hiç unutmam, 99 da falan sahaya ufolar gelip oyuncu kaçırıyodu.
Pes de bu gidişata son vermezse, skill kartlarının yanına büyü kartları falan ekler herhalde.
Sana katılmıyorum. Fifada kaleciler topa bakmıyor. Hatta öyle özellik eklemişlerki (bunun özellikle altını çizmişler zaten) Eğer top kaleciyi geçerde kaleye giderse, ve yavaşsa, kaleci geri koşmaya başlıyor. Hatta top çizginin oralardaysa, sıçrayarak topu tek eliyle çeliyor. Bunun yanı sıra, üstüne gelen topu avuçlarının arasından kaçırma ya da topuğuna çarparak topun girmesi gibi gerçekci değişik enstantanelerlede karşılaştım. Kaleciler oldukca zorlu ve iyi zekada. Ofsaytlarda gözden kaçma gibi gerçekciliklerde eklenmiş.
Ama sarı kart ve kırmızı kart konusunda oyun çok eksik. Özellikle sarı kart konusunda. Yaklaşık 20 maçta 1 sarı kart çıkarsa ancak. Kesin kırmızılık pozisyonlarda bile kart yok. Çok saçma o yönden.
Yinede altını çiziyorum. Öyle ek güç satın almalı, skill li, kartlı , pokemon gibi arcadeye dönmüş bi pesi bu sene bırakıyorum. Bu sene fifadayım abi. 7 sene sonunda pes pes ettirdi artık. Pes 6 bir numaraydı. Sonra git gide batırdı. Bu seneki o skiller benim için son nokta oldu. 1000 dolar verip oyuncuya ek güç mü kattıracam. Kart mı kazandıracam. Pikachu elektrik şoku kartıda var mı. Olmaz böle saçmalık. Japan değil mi sonuçta konami. Gene dayanamayıp pokemon, digimon, tsubasa ya döndüler.
yok ben pes konusunda dedim zaten. Mesajımda tam belirtmemişim yanlış anlaşılmış Pes9 bile daha iyiydi oynanabilirlik açısından. Pes 10 da kaleci topa bakıyor resmen. SS alıcam ama alamıyorumda yapıştırınca sim siyah çıkıyor :) Pesde çatır çatır gol atarken fifada baya uğraşmak lazım ama fifanında kontorllerini hiç sevmiyorum pes2in kamera açısı ve kontrolleri yok. Acaba kol alsam daha mı iyi olur oynanabilirlik.
Yani ben okadar futbol oynamam bilgisayarda arkadaşlar ile pes 9 ile başladım çok hoşuma gitti ama benim gibi amatör biri bile aradaki farkı anlıyorsa ciddi kalite düşüşü var bana göre. Çevremdeki sıkı oyuncular da pes10 u hiç beğenmemişler.
ayrıca grafilleri mükemmel fifaya göre bence. Gerçi grafik ayarı bulamadım pes de yok sanırım, ama fifada sona dayadğım halde ayarları pesdeki gibi değildi grafikler.
Hocam PS2'ye al, PS2'de kraldır PES.
Ama Xbox360-PS3 versiyonlarında oynayış çok kötü, özellikle PS2'ye göre yani o derece. PS2'deki PES 2009 felan oynayış çok çok güzel bu yeni nesil PES'lerden. PS2'ye alabilirsin yani