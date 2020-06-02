Profesyonellere yönelik MSI Creator 15 dizüstü modeli duyuruldu

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Dizüstü bilgisayar üreticileri oyunculara olduğu kadar profesyonellere yönelik de iddialı dizüstü modelleri piyasaya sürüyor. Son olarak MSI tarafından premium seviyeye hitap eden Creator 15 modeli tanıtıldı.

MSI Creator 15 özellikleri

MSI Creator 15 modeli 15.6 inçlik ekranında Full HD dokunmatik veya 4K çözünürlük seçeneği sunuyor. Ekran AdobeRGB renk gamının yüzde yüzünü kapsarken fabrika çıkışı Delta-E < 2 kalibrasyonu ile geliyor. MSI True Pixel Display teknolojisi ile en canlı renkler elde ediliyor.

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Gövde yüksek kaliteli alüminyumdan imal edilirken karbon grisi detaylar kumlama yöntemi ile elde edilmiş. İnce ekran çerçeveleri sayesinde çok daha kompakt ve ince bir profil yapısı sunuluyor.

8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcisinden gücünü alan modelde Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q ve 2070 SUPER Max-Q ekran kartı seçenekleri mevcut. Önceki modellerde SUPER olmayan RTX ve GTX seçenekleri yer almaktaydı. Soğutma için kullanılan 0.1mm kalınlığında fan yaprakları daha fazla hava akımı sağlarken ısı boruları da daha geniş tasarlanmış.

64GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM, 2 adet M.2 depolama yuvası, arka aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu, 99.9Whr batarya, WiFi 6, 2 adet 2W hoparlör, Thunderbolt 3, HD kamera gibi detayları olan MSI Creator 15 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://wccftech.com/msi-announces-creator-15-high-performance-laptop-intel-10th-gen-nvidia-geforce-rtx-super/

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