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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Profesyonellere yönelik MSI Creator 15 dizüstü modeli duyuruldu

    MSI Creator 15 dizüstü modelinde 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q ekran kartı, etkili soğutma sistemi gibi detaylar yer alıyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 20 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Profesyonellere yönelik MSI Creator 15 dizüstü modeli duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Dizüstü bilgisayar üreticileri oyunculara olduğu kadar profesyonellere yönelik de iddialı dizüstü modelleri piyasaya sürüyor. Son olarak MSI tarafından premium seviyeye hitap eden Creator 15 modeli tanıtıldı.

    MSI Creator 15 özellikleri

    MSI Creator 15 modeli 15.6 inçlik ekranında Full HD dokunmatik veya 4K çözünürlük seçeneği sunuyor. Ekran AdobeRGB renk gamının yüzde yüzünü kapsarken fabrika çıkışı Delta-E < 2 kalibrasyonu ile geliyor. MSI True Pixel Display teknolojisi ile en canlı renkler elde ediliyor.

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    Gövde yüksek kaliteli alüminyumdan imal edilirken karbon grisi detaylar kumlama yöntemi ile elde edilmiş. İnce ekran çerçeveleri sayesinde çok daha kompakt ve ince bir profil yapısı sunuluyor.

    8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcisinden gücünü alan modelde Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q ve 2070 SUPER Max-Q ekran kartı seçenekleri mevcut. Önceki modellerde SUPER olmayan RTX ve GTX seçenekleri yer almaktaydı. Soğutma için kullanılan 0.1mm kalınlığında fan yaprakları daha fazla hava akımı sağlarken ısı boruları da daha geniş tasarlanmış.

    64GB’a kadar DDR4 3200MHz RAM, 2 adet M.2 depolama yuvası, arka aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu, 99.9Whr batarya, WiFi 6, 2 adet 2W hoparlör, Thunderbolt 3, HD kamera gibi detayları olan MSI Creator 15 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

     



    https://wccftech.com/msi-announces-creator-15-high-performance-laptop-intel-10th-gen-nvidia-geforce-rtx-super/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 22 sa.
    Şimdilik okuyoruz ama bir gün okumakla kalmayıp bizde alacağızdır:)
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    FoBç (Fırat Orak) 22 sa. yeni yorumcu
    kaliteli alüminyumdan imal edilmesi güzel olmuş artık sert plastikten yapıla laptoplardan gına geldi artık...
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    MPT-76 (Yahya Akça) 23 sa.
    Bu arada her ne kadar fark küçük ve bu uyarı önemsiz olsa da bilgisayarın bataryası 100 Wh değil 99.9 Wh(kaynak haberde bahsediliyor). Neden bu uyarıyı yapıyorum çünkü uçaklara 100 Wh ve üzeri bilgisayarlar alınmıyor. Ufak yanlışı düzeltirseniz on numara olur. Haber için teşekkürler.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün
    Fiyat yüksek olacaktır. AMD olmaması hata.
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    V4LKyR 1 gün
    MSI'ın driver sistemi pek iyi değil, eğer hala yeni laptoplarında da eski sistemi kullanıyorlar ise...

    Bu hususta en iyisi Lenovo, Dell ve HEYÇ Pİ.
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 1 gün
    henüz fiyat açıklamamışlar. ne kadar olur diye düşündüm ama hayallerim yetmedi
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