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    PS Plus sistemine Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay eklenecek oyunlar gerçekten de heyecanlandırıcı diyebiliriz.           
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    PS Plus sistemine Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu.

    Eklenen oyunlara baktığımızda şüphesiz en dikkat çekenin PlayStation 5'in geçtiğimiz yıl çıkan en önemli oyunlarından birisi olan Horizon Forbidden West olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında da liste yine bir hayli dolu. Tüm oyunlar 21 Şubat'ta, Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılacak.

    PS Plus Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar

    • Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) 
    • Borderlands 3 (PS5, PS4) 
    • Earth Defense Force 5 (PS4) 
    • The Forgotten City (PS5, PS4)
    • Horizon Forbidden West (PS5, PS4)
    • I Am Setsuna (PS4)
    • Lost Sphear (PS4)
    • Oninaki (PS4) 
    • Outriders (PS5, PS4) 
    • The Quarry (PS5, PS4) 
    • Resident Evil 7 biohazard (PS4) 
    • Scarlet Nexus (PS5, PS4)
    • Tekken 7 (PS4)

    Klasik Kataloğuna Eklenenler

    • Harvest Moon: Back to Nature 
    • The Legend of Dragoon 
    • Wild Arms 2 
    • Destroy All Humans! 
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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