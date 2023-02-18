Tam Boyutta Gör PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yenilendi. Xbox Game Pass benzeri bir servis haline geldi ve artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Geçtiğimiz saatlerde de Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu.

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Eklenen oyunlara baktığımızda şüphesiz en dikkat çekenin PlayStation 5'in geçtiğimiz yıl çıkan en önemli oyunlarından birisi olan Horizon Forbidden West olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında da liste yine bir hayli dolu. Tüm oyunlar 21 Şubat'ta, Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılacak.

PS Plus Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Borderlands 3 (PS5, PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

The Forgotten City (PS5, PS4)

Horizon Forbidden West (PS5, PS4)

I Am Setsuna (PS4)

Lost Sphear (PS4)

Oninaki (PS4)

Outriders (PS5, PS4)

The Quarry (PS5, PS4)

Resident Evil 7 biohazard (PS4)

Scarlet Nexus (PS5, PS4)

Tekken 7 (PS4)

Klasik Kataloğuna Eklenenler

Harvest Moon: Back to Nature

The Legend of Dragoon

Wild Arms 2

Destroy All Humans!

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PS Plus sistemine Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu