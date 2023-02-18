PS Plus sistemine Şubat 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu

Eklenen oyunlara baktığımızda şüphesiz en dikkat çekenin PlayStation 5'in geçtiğimiz yıl çıkan en önemli oyunlarından birisi olan Horizon Forbidden West olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında da liste yine bir hayli dolu. Tüm oyunlar 21 Şubat'ta, Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılacak.
PS Plus Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar
- Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)
- Borderlands 3 (PS5, PS4)
- Earth Defense Force 5 (PS4)
- The Forgotten City (PS5, PS4)
- Horizon Forbidden West (PS5, PS4)
- I Am Setsuna (PS4)
- Lost Sphear (PS4)
- Oninaki (PS4)
- Outriders (PS5, PS4)
- The Quarry (PS5, PS4)
- Resident Evil 7 biohazard (PS4)
- Scarlet Nexus (PS5, PS4)
- Tekken 7 (PS4)
Klasik Kataloğuna Eklenenler
- Harvest Moon: Back to Nature
- The Legend of Dragoon
- Wild Arms 2
- Destroy All Humans!
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah