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    Anlık Bildirim

    iPhone'ların kaçında iOS 16 yüklü? Apple ilk kez açıkladı

    iOS 16 yayınlandığından beri Apple, ilk kez iOS 16’ya geçme oranlarını paylaştı. iOS 16 benimsenme oranı, 14 Şubat’ta App Store üzerinden işlem yapan cihazlara göre çıkarıldı.
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    ios 16 benimsenme oranı apple Tam Boyutta Gör
    Apple’a göre son dört yılda çıkan cihazların yüzde 81’i iOS 16 kullanıyor. Yani, 2019’dan beri piyasaya sürülen her 10 iPhone’dan 8’inde iOS’un en son sürümü çalışıyor. Yüzde 15’inde hâlâ iOS 15 yüklü iken, yüzde 4’ünde iOS 15’ten daha eski bir iOS sürümü çalışıyor.

    Tüm iPhone’ların ise yüzde 72’sinde Apple’ın en yeni işletim sistemi yüklü. Yüzde 20’si iOS 15 çalıştırırken, yüzde 8’i daha önceki bir iOS sürümünü kullanıyor.

    iOS 16’nın güncel sürümü iOS 16.3.1. Geçtiğimiz gün iOS 16.4 geliştirici betası yayınlandı. Apple, iOS için güncellemeler yayınlamaya devam ederken iOS 17 için çalışmalarını sürdürüyor. iOS 16 sürümünde kalacak modeller; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacak. iPhone X, iOS 17 alan en eski model olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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