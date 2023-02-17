iPhone'ların kaçında iOS 16 yüklü? Apple ilk kez açıkladı

Tüm iPhone’ların ise yüzde 72’sinde Apple’ın en yeni işletim sistemi yüklü. Yüzde 20’si iOS 15 çalıştırırken, yüzde 8’i daha önceki bir iOS sürümünü kullanıyor.
iOS 16’nın güncel sürümü iOS 16.3.1. Geçtiğimiz gün iOS 16.4 geliştirici betası yayınlandı. Apple, iOS için güncellemeler yayınlamaya devam ederken iOS 17 için çalışmalarını sürdürüyor. iOS 16 sürümünde kalacak modeller; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacak. iPhone X, iOS 17 alan en eski model olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah