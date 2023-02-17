iPhone'ların kaçında iOS 16 yüklü? Apple ilk kez açıkladı

Tam Boyutta Gör Apple’a göre son dört yılda çıkan cihazların yüzde 81’i iOS 16 kullanıyor. Yani, 2019’dan beri piyasaya sürülen her 10 iPhone’dan 8’inde iOS’un en son sürümü çalışıyor. Yüzde 15’inde hâlâ iOS 15 yüklü iken, yüzde 4’ünde iOS 15’ten daha eski bir iOS sürümü çalışıyor.

Optimizasyon ve düzeltmeler içeren iOS 16.3.1 yayınlandı 3 gün önce eklendi

Tüm iPhone’ların ise yüzde 72’sinde Apple’ın en yeni işletim sistemi yüklü. Yüzde 20’si iOS 15 çalıştırırken, yüzde 8’i daha önceki bir iOS sürümünü kullanıyor.

iOS 16’nın güncel sürümü iOS 16.3.1. Geçtiğimiz gün iOS 16.4 geliştirici betası yayınlandı. Apple, iOS için güncellemeler yayınlamaya devam ederken iOS 17 için çalışmalarını sürdürüyor. iOS 16 sürümünde kalacak modeller; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacak. iPhone X, iOS 17 alan en eski model olacak.

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