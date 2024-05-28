En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass, PS Plus ve EA Play başta olmak üzere abonelik tabanlı oyun servisleri, günümüzde oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Yakın süreçte GeForce Now platformuna entegre olan Game Pass ise, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu kadar çok seçenek varken zamanımıza değecek oyunları bulmak biraz bunaltıcı olabilir. İşte en iyi Xbox Game Pass oyunları...

Kaçırılmaması gereken en iyi Xbox Game Pass oyunları

Daha önce de belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass, son yılların en yaygın abonelik hizmetlerinden biri haline geldi. PC ve Xbox kullanıcılarıan sunulan bu hizmet, aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlıyor. Bu kütüphanenin sınırları ise o kadar büyüdü ki artık aradığınız oyuna ulaşmakta zorlanabiliyorsunuz. Bizlerde gözden kaçırılmaması gereken en iyi Xbox Game Pass oyunlarını sizler için bir araya getirdik.

Elder Scrolls serisi

Tam Boyutta Gör Bethesda'nın popüler Elder Scrolls serisi, Elder Scrolls 3 Morrowind, Skyrim ve Elder Scrolls Online olmak üzere üç muhteşem oyunla Game Pass'te bulunuyor. Bu oyunların her biri ise, merak uyandıran bir hikaye ve keşfedilecek geniş, açık dünya ortamlarına sahip. Ayrıca kendi yolunuzu yaratabilir ve destansı görevler, loncalar ve zindanları istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Hellblade Senua’s Sacrifice

Tam Boyutta Gör Ninja Theory tarafından geliştirilen hikaye odaklı aksiyon-macera oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice, unutulmaz bir tek oyunculu deneyim arıyorsanız gözden kaçırılmayacak bir oyun. Nörologlar ve ruh hastalığı yaşayan kişilerin katkılarıyla oluşturulan Hellblade, muhteşem ses tasarımı ve ortamıyla bir video oyunundan çok bir filme benziyor.

Oyunda, Viking çağında kalbi kırık bir Kelt savaşçı Senua, gördüğü akıldan çıkmayan önsezilerin ardından ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine giden bir göreve çıkıyor. Bu yolculukta ise, aksiyon dolu anlar ve sık sık psikoz ve zihinsel çöküşler yaşıyor.

Lies of P

Tam Boyutta Gör Sırada, Bloodborne'dan ilham alan souls-aksiyon oyunu olan Lies of P var. Bu oyunda, Krat şehrini kötü canavarlardan koruma görevinde olan bir kukla karakterin kontrolünü ele alıyorsunuz. Elbette, Lies of P biraz daha özgünlükle çok daha iyi olabilirdi. Ancak bunun yanı sıra, bu türe yeni başlayanlar için oldukça acımasız, meydan okumayı seven souls benzeri hayranlar içinse son derece zengin bir oynanış sunuyor.

Fallout serisi

Tam Boyutta Gör Zengin hikayesi ve sürükleyici rol yapma unsurlarıyla bilinen Fallout serisi, oyuncuların kalbinde özel bir yere sahip. İlk oyunun 1997 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, seri birçok farklı oyun ve genişleme paketiyle zenginleşti. Serideki her oyun ise masaya yeni bir şey getiriyor ve ıssız bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir kurtulan olarak oynuyorsunuz.

Fallout New Vegas, Fallout 3 ve Fallout 4, mutasyona uğramış yaratıklar, savaşan gruplar, beklenmedik kaos ve acımasız hava koşullarıyla Game Pass kütüphanesinin en iyi oyunları arasında yer alıyor.

Starfield

Tam Boyutta Gör Starfield muhtemelen şu anda Xbox Game Pass'teki en büyük oyun. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu, merak ve heyecan uyandıran keşif ağırlıklı bir oynanışa sahip. Oyunun zenginliği ise çeşitli sistemlerinde, dünya inşasında, görev tasarımında, eğlenceli NPC etkileşimlerinde ve tonlarca özelleştirme seçeneğinde yatıyor.

HALO: The Master Chief Collection

Tam Boyutta Gör Bungie Studios tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu HALO, aksiyon dolu hikaye ve oynanış tasarımıyla Xbox'ın en unutulmaz serilerinden biri konumunda. Game Pass'te bulunan HALO Master Chief Koleksiyonu ise, serinin altı ana oyununu bir araya getiriyor. Üstelik hem eski hem de yeni oyuncular için, güncellenen grafikler, bazı yeni modern özellikler ve mekanikler içeriyor.

It Takes Two

Tam Boyutta Gör Game Pass'te aile ve arkadaşınızla oynayabileceğiniz iki kişilik bir oyun arıyorsanız, It Takes Two'dan başkasına bakmayın. Zekice tasarlanmış oynanışıyla herkes tarafından sevilen bu oyunda bilinmeyen bir dünyada sıkışıp kalmış iki kukla karakter olan Cody ve May olarak oynuyorsunuz.

Göreviniz ise bir çıkış yolu bulmak. Bunun için bir sürü zorlu görevi tamamlamanız, engellerle mücadele etmeniz, bulmacaları çözmeniz ve ilerledikçe yeni ve muhteşem dünyaları keşfetmeniz gerekecek. It Takes Two'nun en iyi yanı ise asla tekrara düşmemesi. Her zaman yeni bulmacalar ve sizi saatlerce meşgul edecek zorluklarla karşılaşıyorsunuz.

No Man’s Sky

Tam Boyutta Gör No Man's Sky'ı daha önce oynamış veya duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak oynamadıysanız son dönemin en çok oynanan keşif ve hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor. Prosedürel olarak oluşturulan bu devasa açık dünya macera oyunu, ister çok oyunculu ister tek başınıza olun benzersiz bir oynanışa sahip.

Psychonauts 2

Tam Boyutta Gör Psychonauts 2, selefinin başarısı üzerine geliştirilen bir tek oyunculu platform oyunu. Oyunda, organizasyona gizlice sızan bir köstebeği bulmakla görevlendirilen Raz adlı bir medyumun kontrolünü ele alıyorsunuz.

Psychonauts'un oynanışı, geleneksel platform oyunlarını psişik güçlerle birleştirerek keşfetmenize, ipuçlarını bulmanıza, bulmacaları çözmenize ve tabii ki heyecan verici savaşlarda düşmanlarla savaşmanıza olanak tanıyor. Genel olarak, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından çok sevilen oldukça eğlenceli bir oyun.

Sea Of Stars

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass kütüphanesinde gözden kaçırılmayacak bir başka oyun da Sea Of Stars. Bu oyunda, dünyayı ölümsüz bir simyacı olan Flashmancer ve yardakçılarından kurtarmak için vahşi bir maceraya atılan iki çocuğun kontrolünü ele alıyorsunuz. Bu sırada sıra tabanlı savaşlar, zorlu engeller ve düşmanlarla dolu piksel dünyasını keşfedeceksiniz.

Resident Evil 2&3 Remake

Tam Boyutta Gör Korku oyunu sevenler için Game Pass, Resident Evil 2 ve 3'ün Remake sürümlerini de içeriyor. Her iki yapım, geliştirilmiş görseller, daha akıcı kontroller ve yenilenmiş oyun mekanikleri ile tüyler ürpertici bir deneyim sunuyor. RE2, korku unsurları ve hatta oyun dünyası açısından çok daha iyi. Ancak daha aksiyon odaklı bir oyun istiyorsanız, RE3'e göz atmayı unutmayın.

Mass Effect Legendary Edition

Tam Boyutta Gör Game Pass'te mutlaka oynanması gereken yapımlardan biri de geliştiriciliğini BioWare'in yaptığı Mass Effect serisi. Hikaye ve oynanış tasarımıyla öne çıkan bu yapımda, NPC'lerle derin konuşmalar yapabilir, dünya politikasını keşfedebilir ve sadece oyundaki yolculuğunuzu etkilemekle kalmayıp aynı zamanda serinin bir sonraki oyununa da taşıyacak seçimler yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra 'ben iyi ki oyun oynuyorum' demeye hazırsanız, tek bir Legendary Edition sürümden Mass Effect serisine ulaşabilirsiniz.

Diablo 4

Tam Boyutta Gör Son olarak, Blizzard Entertainment'ın ikonik RPG serilerinden Diablo, 4. ve son oyunuyla Game Pass kütüphanesinde bulunuyor. Eşsiz hikaye ve Diablo'nun bağımlılık yaratan savaş ve ganimet mekaniklerine kadar, bu oyunda herkes için bir şeyler var. Üstelik, oyuncunun kendi savaş becerileriyle birleştiren zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici bir yapıya sahip.

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