En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste

Kaçırılmaması gereken en iyi Xbox Game Pass oyunları
Daha önce de belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass, son yılların en yaygın abonelik hizmetlerinden biri haline geldi. PC ve Xbox kullanıcılarıan sunulan bu hizmet, aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlıyor. Bu kütüphanenin sınırları ise o kadar büyüdü ki artık aradığınız oyuna ulaşmakta zorlanabiliyorsunuz. Bizlerde gözden kaçırılmaması gereken en iyi Xbox Game Pass oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
Elder Scrolls serisi
Hellblade Senua’s Sacrifice
Oyunda, Viking çağında kalbi kırık bir Kelt savaşçı Senua, gördüğü akıldan çıkmayan önsezilerin ardından ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine giden bir göreve çıkıyor. Bu yolculukta ise, aksiyon dolu anlar ve sık sık psikoz ve zihinsel çöküşler yaşıyor.
Lies of P
Fallout serisi
Fallout New Vegas, Fallout 3 ve Fallout 4, mutasyona uğramış yaratıklar, savaşan gruplar, beklenmedik kaos ve acımasız hava koşullarıyla Game Pass kütüphanesinin en iyi oyunları arasında yer alıyor.
Starfield
HALO: The Master Chief Collection
It Takes Two
Göreviniz ise bir çıkış yolu bulmak. Bunun için bir sürü zorlu görevi tamamlamanız, engellerle mücadele etmeniz, bulmacaları çözmeniz ve ilerledikçe yeni ve muhteşem dünyaları keşfetmeniz gerekecek. It Takes Two'nun en iyi yanı ise asla tekrara düşmemesi. Her zaman yeni bulmacalar ve sizi saatlerce meşgul edecek zorluklarla karşılaşıyorsunuz.
No Man’s Sky
Psychonauts 2
Psychonauts'un oynanışı, geleneksel platform oyunlarını psişik güçlerle birleştirerek keşfetmenize, ipuçlarını bulmanıza, bulmacaları çözmenize ve tabii ki heyecan verici savaşlarda düşmanlarla savaşmanıza olanak tanıyor. Genel olarak, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından çok sevilen oldukça eğlenceli bir oyun.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.