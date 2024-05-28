Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste

    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisi sürekli olarak yenilenmeye devam ediyor. İşte Xbox Game Pass'teki gözden kaçırılmayacak en iyi oyunlar...
    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass, PS Plus ve EA Play başta olmak üzere abonelik tabanlı oyun servisleri, günümüzde oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Yakın süreçte GeForce Now platformuna entegre olan Game Pass ise, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Ancak bu kadar çok seçenek varken zamanımıza değecek oyunları bulmak biraz bunaltıcı olabilir. İşte en iyi Xbox Game Pass oyunları...

    Kaçırılmaması gereken en iyi Xbox Game Pass oyunları

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass, son yılların en yaygın abonelik hizmetlerinden biri haline geldi. PC ve Xbox kullanıcılarıan sunulan bu hizmet, aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlıyor. Bu kütüphanenin sınırları ise o kadar büyüdü ki artık aradığınız oyuna ulaşmakta zorlanabiliyorsunuz. Bizlerde gözden kaçırılmaması gereken en iyi Xbox Game Pass oyunlarını sizler için bir araya getirdik. 

    Elder Scrolls serisi

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Bethesda'nın popüler Elder Scrolls serisi, Elder Scrolls 3 Morrowind, Skyrim ve Elder Scrolls Online olmak üzere üç muhteşem oyunla Game Pass'te bulunuyor. Bu oyunların her biri ise, merak uyandıran bir hikaye ve keşfedilecek geniş, açık dünya ortamlarına sahip. Ayrıca kendi yolunuzu yaratabilir ve destansı görevler, loncalar ve zindanları istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

    Hellblade Senua’s Sacrifice

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Ninja Theory tarafından geliştirilen hikaye odaklı aksiyon-macera oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice, unutulmaz bir tek oyunculu deneyim arıyorsanız gözden kaçırılmayacak bir oyun. Nörologlar ve ruh hastalığı yaşayan kişilerin katkılarıyla oluşturulan Hellblade, muhteşem ses tasarımı ve ortamıyla bir video oyunundan çok bir filme benziyor.

    Oyunda, Viking çağında kalbi kırık bir Kelt savaşçı Senua, gördüğü akıldan çıkmayan önsezilerin ardından ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine giden bir göreve çıkıyor. Bu yolculukta ise, aksiyon dolu anlar ve sık sık psikoz ve zihinsel çöküşler yaşıyor.

    Lies of P

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Sırada, Bloodborne'dan ilham alan souls-aksiyon oyunu olan Lies of P var. Bu oyunda, Krat şehrini kötü canavarlardan koruma görevinde olan bir kukla karakterin kontrolünü ele alıyorsunuz. Elbette, Lies of P biraz daha özgünlükle çok daha iyi olabilirdi. Ancak bunun yanı sıra, bu türe yeni başlayanlar için oldukça acımasız, meydan okumayı seven souls benzeri hayranlar içinse son derece zengin bir oynanış sunuyor.

    Fallout serisi

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Zengin hikayesi ve sürükleyici rol yapma unsurlarıyla bilinen Fallout serisi, oyuncuların kalbinde özel bir yere sahip. İlk oyunun 1997 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, seri birçok farklı oyun ve genişleme paketiyle zenginleşti. Serideki her oyun ise masaya yeni bir şey getiriyor ve ıssız bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir kurtulan olarak oynuyorsunuz.

    Fallout New Vegas, Fallout 3 ve Fallout 4, mutasyona uğramış yaratıklar, savaşan gruplar, beklenmedik kaos ve acımasız hava koşullarıyla Game Pass kütüphanesinin en iyi oyunları arasında yer alıyor. 

    Starfield

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Starfield muhtemelen şu anda Xbox Game Pass'teki en büyük oyun. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu, merak ve heyecan uyandıran keşif ağırlıklı bir oynanışa sahip. Oyunun zenginliği ise çeşitli sistemlerinde, dünya inşasında, görev tasarımında, eğlenceli NPC etkileşimlerinde ve tonlarca özelleştirme seçeneğinde yatıyor.

    HALO: The Master Chief Collection

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Bungie Studios tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunu HALO, aksiyon dolu hikaye ve oynanış tasarımıyla Xbox'ın en unutulmaz serilerinden biri konumunda. Game Pass'te bulunan HALO Master Chief Koleksiyonu ise, serinin altı ana oyununu bir araya getiriyor. Üstelik hem eski hem de yeni oyuncular için, güncellenen grafikler, bazı yeni modern özellikler ve mekanikler içeriyor. 

    It Takes Two

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Game Pass'te aile ve arkadaşınızla oynayabileceğiniz iki kişilik bir oyun arıyorsanız, It Takes Two'dan başkasına bakmayın. Zekice tasarlanmış oynanışıyla herkes tarafından sevilen bu oyunda bilinmeyen bir dünyada sıkışıp kalmış iki kukla karakter olan Cody ve May olarak oynuyorsunuz.

    Göreviniz ise bir çıkış yolu bulmak. Bunun için bir sürü zorlu görevi tamamlamanız, engellerle mücadele etmeniz, bulmacaları çözmeniz ve ilerledikçe yeni ve muhteşem dünyaları keşfetmeniz gerekecek. It Takes Two'nun en iyi yanı ise asla tekrara düşmemesi. Her zaman yeni bulmacalar ve sizi saatlerce meşgul edecek zorluklarla karşılaşıyorsunuz.

    No Man’s Sky

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    No Man's Sky'ı daha önce oynamış veya duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak oynamadıysanız son dönemin en çok oynanan keşif ve hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor. Prosedürel olarak oluşturulan bu devasa açık dünya macera oyunu, ister çok oyunculu ister tek başınıza olun benzersiz bir oynanışa sahip. 

    Psychonauts 2

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Psychonauts 2, selefinin başarısı üzerine geliştirilen bir tek oyunculu platform oyunu. Oyunda, organizasyona gizlice sızan bir köstebeği bulmakla görevlendirilen Raz adlı bir medyumun kontrolünü ele alıyorsunuz. 

    Psychonauts'un oynanışı, geleneksel platform oyunlarını psişik güçlerle birleştirerek keşfetmenize, ipuçlarını bulmanıza, bulmacaları çözmenize ve tabii ki heyecan verici savaşlarda düşmanlarla savaşmanıza olanak tanıyor. Genel olarak, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından çok sevilen oldukça eğlenceli bir oyun.

    Sea Of Stars

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass kütüphanesinde gözden kaçırılmayacak bir başka oyun da Sea Of Stars. Bu oyunda, dünyayı ölümsüz bir simyacı olan Flashmancer ve yardakçılarından kurtarmak için vahşi bir maceraya atılan iki çocuğun kontrolünü ele alıyorsunuz. Bu sırada sıra tabanlı savaşlar, zorlu engeller ve düşmanlarla dolu piksel dünyasını keşfedeceksiniz. 

    Resident Evil 2&3 Remake

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Korku oyunu sevenler için Game Pass, Resident Evil 2 ve 3'ün Remake sürümlerini de içeriyor. Her iki yapım, geliştirilmiş görseller, daha akıcı kontroller ve yenilenmiş oyun mekanikleri ile tüyler ürpertici bir deneyim sunuyor. RE2, korku unsurları ve hatta oyun dünyası açısından çok daha iyi. Ancak daha aksiyon odaklı bir oyun istiyorsanız, RE3'e göz atmayı unutmayın.

    Mass Effect Legendary Edition

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Game Pass'te mutlaka oynanması gereken yapımlardan biri de geliştiriciliğini BioWare'in yaptığı Mass Effect serisi. Hikaye ve oynanış tasarımıyla öne çıkan bu yapımda, NPC'lerle derin konuşmalar yapabilir, dünya politikasını keşfedebilir ve sadece oyundaki yolculuğunuzu etkilemekle kalmayıp aynı zamanda serinin bir sonraki oyununa da taşıyacak seçimler yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra 'ben iyi ki oyun oynuyorum' demeye hazırsanız, tek bir Legendary Edition sürümden Mass Effect serisine ulaşabilirsiniz.

    Diablo 4

    En iyi Xbox Game Pass oyunları: İşte güncel liste Tam Boyutta Gör
    Son olarak, Blizzard Entertainment'ın ikonik RPG serilerinden Diablo, 4. ve son oyunuyla Game Pass kütüphanesinde bulunuyor. Eşsiz hikaye ve Diablo'nun bağımlılık yaratan savaş ve ganimet mekaniklerine kadar, bu oyunda herkes için bir şeyler var. Üstelik, oyuncunun kendi savaş becerileriyle birleştiren zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici bir yapıya sahip. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    deniz yıldızı nerede çekildi 1.6 bluehdi motor nasıl makina mühendisleri odası araç şase numarası fiyat megane 1.3 tce 0-100 izmirden manisaya nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5 5G
    Xiaomi POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Matebook D15
    Matebook D15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız