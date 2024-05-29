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    Game Pass’ten ucuz: 12 aylık Playstation Plus fiyatında dev indirim

    Oyuncuların, yüzlerce oyuna ve özel içeriğe erişmesini sağlayan PlayStation abonelik hizmeti Playstation Plus’ın (PS Plus) 12 aylık üyeliklerinde cazip bir indirim yapıldı.
    PS Plus indirim Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların, yüzlerce oyuna ve özel içeriğe erişmesini sağlayan abonelik hizmetleri özellikle Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanıyor. Zira tekil oyun fiyatlarının inanılmaz boyutlara ulaşmış olması çok sayıda kullanıcıyı bu tür hizmetleri kullanmaya itiyor. Bunlardan birisi olan PlayStation abonelik hizmeti Playstation Plus’ın (PS Plus) 12 aylık üyeliklerinde kampanya kapsamında cazip bir indirim gelmiş durumda. Yapılan indirim ile birlikte yıllık fiyatlar Game Pass’ten daha ucuza geliyor. Peki 12 aylık PS Plus abonelik fiyatı ne kadar?

    12 aylık PS Plus abonelik fiyatında indirim

    12 aylık PS Plus abonelik fiyatı Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus’ın 12 aylık abonelik planında Days of Play kampanyası kapsamında ciddi bir indirim fırsatı sunulmaya başlandı. Kampanya sayesinde 12 aylık PS Plus Deluxe fiyatında yüzde 30, PS Plus Extra fiyatında yüzde 25 ve PS Plus Essential fiyatında yüzde 20 indirim sağlanıyor. Aylık abonelik fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. İndirimli 12 aylık PS Plus abonelik fiyatları ise şu şekilde oldu:
    • 12 aylık PS Plus Essential: 1.400 TL yerine 1.120 TL
    • 12 aylık PS Plus Extra: 2.340 TL yerine 1.755 TL
    • 12 aylık PS Plus Deluxe: 2.740 TL yerine 1.918 TL

    Xbox Game Pass Ultimate’in aylık fiyatı halihazırda 209 TL. Dolayısıyla yıllık 2.508 TL’ye denk geliyor. Bunun yerine 12 aylık PS Plus Deluxe aboneliği ise an itibariyle 1.918 TL. Ancak kampanyanın süre sınırı olduğunu ve 29 Mayıs - 12 Haziran arasında geçerli olduğunu belirtelim.

    PS Plus abonelikleri neler sunuyor?

    Game Pass’ten ucuz: 12 aylık Playstation Plus fiyatında indirim Tam Boyutta Gör

    PS Plus Deluxe:

    • Aylık oyunlar
    • Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
    • Özel indirimler
    • Özel içerik
    • Bulut depolama alanı
    • Paylaşımlı Oyun
    • PlayStation Plus Koleksiyonu
    • Oyun Kataloğu
    • Ubisoft+ Klasikleri
    • Klasikler Kataloğu
    • Oyun deneme sürümleri

    PS Plus Extra

    • Aylık oyunlar
    • Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
    • Özel indirimler
    • Özel içerik
    • Bulut depolama alanı
    • Paylaşımlı Oyun
    • PlayStation Plus Koleksiyonu*
    • Oyun Kataloğu
    • Ubisoft+ Klasikleri

    PS Plus Essential

    • Aylık oyunlar
    • Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
    • Özel indirimler
    • Özel içerik
    • Bulut depolama alanı
    • Paylaşımlı Oyun
    • PlayStation Plus Koleksiyonu
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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