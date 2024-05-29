Game Pass’ten ucuz: 12 aylık Playstation Plus fiyatında dev indirim

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların, yüzlerce oyuna ve özel içeriğe erişmesini sağlayan abonelik hizmetleri özellikle Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanıyor. Zira tekil oyun fiyatlarının inanılmaz boyutlara ulaşmış olması çok sayıda kullanıcıyı bu tür hizmetleri kullanmaya itiyor. Bunlardan birisi olan PlayStation abonelik hizmeti Playstation Plus’ın (PS Plus) 12 aylık üyeliklerinde kampanya kapsamında cazip bir indirim gelmiş durumda. Yapılan indirim ile birlikte yıllık fiyatlar Game Pass’ten daha ucuza geliyor. Peki 12 aylık PS Plus abonelik fiyatı ne kadar?

12 aylık PS Plus abonelik fiyatında indirim

Tam Boyutta Gör PlayStation Plus’ın 12 aylık abonelik planında Days of Play kampanyası kapsamında ciddi bir indirim fırsatı sunulmaya başlandı. Kampanya sayesinde 12 aylık PS Plus Deluxe fiyatında yüzde 30, PS Plus Extra fiyatında yüzde 25 ve PS Plus Essential fiyatında yüzde 20 indirim sağlanıyor. Aylık abonelik fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı. İndirimli 12 aylık PS Plus abonelik fiyatları ise şu şekilde oldu:

12 aylık PS Plus Essential : 1.400 TL yerine 1.120 TL

: yerine 1.120 TL 12 aylık PS Plus Extra : 2.340 TL yerine 1.755 TL

: yerine 1.755 TL 12 aylık PS Plus Deluxe: 2.740 TL yerine 1.918 TL

Xbox Game Pass Ultimate’in aylık fiyatı halihazırda 209 TL. Dolayısıyla yıllık 2.508 TL’ye denk geliyor. Bunun yerine 12 aylık PS Plus Deluxe aboneliği ise an itibariyle 1.918 TL. Ancak kampanyanın süre sınırı olduğunu ve 29 Mayıs - 12 Haziran arasında geçerli olduğunu belirtelim.

PS Plus abonelikleri neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör

PS Plus Deluxe:

Aylık oyunlar

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Özel içerik

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı Oyun

PlayStation Plus Koleksiyonu

Oyun Kataloğu

Ubisoft+ Klasikleri

Klasikler Kataloğu

Oyun deneme sürümleri

PS Plus Extra

Aylık oyunlar

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Özel içerik

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı Oyun

PlayStation Plus Koleksiyonu*

Oyun Kataloğu

Ubisoft+ Klasikleri

PS Plus Essential

Aylık oyunlar

Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar

Özel indirimler

Özel içerik

Bulut depolama alanı

Paylaşımlı Oyun

PlayStation Plus Koleksiyonu

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Game Pass’ten ucuz: 12 aylık Playstation Plus fiyatında indirim