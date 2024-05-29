Game Pass’ten ucuz: 12 aylık Playstation Plus fiyatında dev indirim

- 12 aylık PS Plus abonelik fiyatında indirim
- PS Plus abonelikleri neler sunuyor?
- PS Plus Deluxe:
- PS Plus Extra
- PS Plus Essential
- Yorumlar
12 aylık PS Plus abonelik fiyatında indirim
- 12 aylık PS Plus Essential:
1.400 TLyerine 1.120 TL
- 12 aylık PS Plus Extra:
2.340 TLyerine 1.755 TL
- 12 aylık PS Plus Deluxe:
2.740 TLyerine 1.918 TL
Xbox Game Pass Ultimate’in aylık fiyatı halihazırda 209 TL. Dolayısıyla yıllık 2.508 TL’ye denk geliyor. Bunun yerine 12 aylık PS Plus Deluxe aboneliği ise an itibariyle 1.918 TL. Ancak kampanyanın süre sınırı olduğunu ve 29 Mayıs - 12 Haziran arasında geçerli olduğunu belirtelim.
PS Plus abonelikleri neler sunuyor?
PS Plus Deluxe:
- Aylık oyunlar
- Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Özel içerik
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı Oyun
- PlayStation Plus Koleksiyonu
- Oyun Kataloğu
- Ubisoft+ Klasikleri
- Klasikler Kataloğu
- Oyun deneme sürümleri
PS Plus Extra
- Aylık oyunlar
- Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Özel içerik
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı Oyun
- PlayStation Plus Koleksiyonu*
- Oyun Kataloğu
- Ubisoft+ Klasikleri
PS Plus Essential
- Aylık oyunlar
- Çevrimiçi çok oyunculu oyunlar
- Özel indirimler
- Özel içerik
- Bulut depolama alanı
- Paylaşımlı Oyun
- PlayStation Plus Koleksiyonu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.