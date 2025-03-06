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    GTA 6 beklenenden pahalı olabilir! Yeni fiyat politikası oyuncuları şaşırtacak

    Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 için belirlenen fiyat politikası oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki GTA 6'nın muhtemel fiyatı ne kadar?

    GTA 6 beklenenden pahalı olabilir! İşte muhtemel fiyatı! Tam Boyutta Gör

    Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için sıra dışı bir fiyatlandırma politikası gündemde. Sektör analisti Michael Pachter’a göre, Take-Two Interactive GTA 6’yı 100 dolar veya daha yüksek bir fiyatla satışa sunabilir. Şirketin, bu yüksek fiyatı cazip hale getirmek için oyun içi avantajlar sunmayı planladığı düşünülüyor.

    Pachter, oyuncuların bu fiyatı ödemeye ikna edilmesi için GTA Online ile güçlü bir entegrasyon sağlanacağını öne sürüyor. Örneğin, oyunu satın alanlara yüksek miktarda oyun içi para vererek bu fiyatın daha kabul edilebilir hale getirilmesi mümkün olabilir. Activision’ın Call of Duty serisinde benzer bir strateji uyguladığı ve bunun satışları ciddi oranda artırdığı biliniyor. Take-Two’nun da bu modeli takip edebileceği ifade ediliyor.

    GTA 6’nın yüksek fiyat etiketi, oyun sektöründe genel bir fiyat artışı trendini de tetikleyebilir. Daha önce bazı yayıncıların, GTA 6’nın 80-100 dolar arasında bir fiyatla çıkmasını umduğu ve bu durumun diğer oyunların da fiyatlandırmasını etkileyebileceği belirtilmişti. 2020’de NBA 2K21’in 70 dolarlık etiketiyle satışa sunulmasının ardından diğer oyun şirketlerinin de benzer fiyat politikalarına yöneldiği göz önüne alındığında, bu ihtimal oldukça güçlü görünüyor.

    Öte yandan, Grand Theft Auto serisinin önceki oyunu olan GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürüldüğünde rekor kırarak 1 milyar dolarlık satış rakamına en hızlı ulaşan eğlence ürünü olmuştu. Bugüne kadar 210 milyondan fazla satan oyun, Rockstar’ın en büyük ticari başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

    Rockstar, GTA 6’nın 2025 sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüleceğini doğruladı. Oyunun detaylarıyla ilgili yeni bilgilerin önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.

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