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    Son kale yıkıldı: PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı!

    PS Plus abonelik fiyatları Türkiye'de büyük oranda zamlandı. Peki PS Plus Essential, PS Plus Extra ve PS Plus Deluxe fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...
    Playstation Plus fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ülkemizde konsol oyunlarının 1000/2000 TL seviyelerini geçtiği ve hatta aştığı bu dönemde, abonelik tabanlı oyun servisleri biraz da olsa oyuncuları mutlu etmeyi başardı. Ancak bu servisler arasından PS Plus'ın, bir süredir zamlanacağı konuşuluyordu. Bugün ise beklenen oldu ve Türkiye'deki Playstation Plus abonelik fiyatlarında ciddi bir artışa gidildi. İşte yenilenen PS Plus fiyatları...

    PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı

    Hatırlayacağınız üzere daha önce Sony, ABD pazarında PS Plus fiyatlarına yüzde 33 oranında zam yaptı. Bunun ardından PS Plus Essential'ın fiyatı 59,90 dolardan 79,90 dolara, PS Plus Extra'nın fiyatı 99 dolardan 134,99 dolara, PS Plus Premium'un fiyatı ise 119,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi. Ancak bunun ülkemizdeki yansıması dolar kuru ve ekonomik durumlar nedeniyle ağır oldu diyebiliriz.

    Playstation Plus fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Sony'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre PS Plus Essential'ın aylık abonelik ücreti 40 TL'den 175 TL'ye 3 aylık abonelik 100 TL'den 440 TL'ye 12 aylık aboneliğin fiyatı ise 240 TL'den 1440 TL'ye çıktı. PS Plus Extra'ya gelecek olursak, aylık abonelik ücreti 60 TL'den 260 TL, 3 aylık abonelik 165 TL'den 720 TL'ye 12 aylık abonelik ise 400 TL'den 2340 TL'ye fırladı.

    Sony'nin en üst abonelik katmanı PS Plus Deluxe ise, sırasıyla aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL ve 12 aylık 2740 TL oldu. Aboneliğin eski fiyatları ise sırasıyla 70 TL, 190 TL ve 460 TL idi. Peki yapılan zam hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Yenilenen PS Plus fiyatları

    PlayStation Plus Essential:

    Aylık: 175 TL

    3 Aylık: 440 TL

    Yıllık: 1440 TL

    PlayStation Plus Extra:

    Aylık: 260 TL

    3 Aylık: 720 TL

    Yıllık: 2340 TL

    PlayStation Plus Deluxe:

    Aylık: 305 TL

    3 Aylık: 830 TL

    Yıllık: 2740 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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