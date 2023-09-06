Son kale yıkıldı: PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı!

- PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı
- Yenilenen PS Plus fiyatları
- PlayStation Plus Essential:
- PlayStation Plus Extra:
- PlayStation Plus Deluxe:
- Yorumlar
PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı
Hatırlayacağınız üzere daha önce Sony, ABD pazarında PS Plus fiyatlarına yüzde 33 oranında zam yaptı. Bunun ardından PS Plus Essential'ın fiyatı 59,90 dolardan 79,90 dolara, PS Plus Extra'nın fiyatı 99 dolardan 134,99 dolara, PS Plus Premium'un fiyatı ise 119,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi. Ancak bunun ülkemizdeki yansıması dolar kuru ve ekonomik durumlar nedeniyle ağır oldu diyebiliriz.
Sony'nin en üst abonelik katmanı PS Plus Deluxe ise, sırasıyla aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL ve 12 aylık 2740 TL oldu. Aboneliğin eski fiyatları ise sırasıyla 70 TL, 190 TL ve 460 TL idi. Peki yapılan zam hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Yenilenen PS Plus fiyatları
PlayStation Plus Essential:
Aylık: 175 TL
3 Aylık: 440 TL
Yıllık: 1440 TL
PlayStation Plus Extra:
Aylık: 260 TL
3 Aylık: 720 TL
Yıllık: 2340 TL
PlayStation Plus Deluxe:
Aylık: 305 TL
3 Aylık: 830 TL
Yıllık: 2740 TLBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.