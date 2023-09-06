Son kale yıkıldı: PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı!

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ülkemizde konsol oyunlarının 1000/2000 TL seviyelerini geçtiği ve hatta aştığı bu dönemde, abonelik tabanlı oyun servisleri biraz da olsa oyuncuları mutlu etmeyi başardı. Ancak bu servisler arasından PS Plus'ın, bir süredir zamlanacağı konuşuluyordu. Bugün ise beklenen oldu ve Türkiye'deki Playstation Plus abonelik fiyatlarında ciddi bir artışa gidildi. İşte yenilenen PS Plus fiyatları...

PS Plus fiyatları büyük oranda zamlandı

Hatırlayacağınız üzere daha önce Sony, ABD pazarında PS Plus fiyatlarına yüzde 33 oranında zam yaptı. Bunun ardından PS Plus Essential'ın fiyatı 59,90 dolardan 79,90 dolara, PS Plus Extra'nın fiyatı 99 dolardan 134,99 dolara, PS Plus Premium'un fiyatı ise 119,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi. Ancak bunun ülkemizdeki yansıması dolar kuru ve ekonomik durumlar nedeniyle ağır oldu diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Sony'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre PS Plus Essential'ın aylık abonelik ücreti 40 TL'den 175 TL'ye 3 aylık abonelik 100 TL'den 440 TL'ye 12 aylık aboneliğin fiyatı ise 240 TL'den 1440 TL'ye çıktı. PS Plus Extra'ya gelecek olursak, aylık abonelik ücreti 60 TL'den 260 TL, 3 aylık abonelik 165 TL'den 720 TL'ye 12 aylık abonelik ise 400 TL'den 2340 TL'ye fırladı.

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Sony'nin en üst abonelik katmanı PS Plus Deluxe ise, sırasıyla aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL ve 12 aylık 2740 TL oldu. Aboneliğin eski fiyatları ise sırasıyla 70 TL, 190 TL ve 460 TL idi. Peki yapılan zam hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Yenilenen PS Plus fiyatları

PlayStation Plus Essential:

Aylık: 175 TL

3 Aylık: 440 TL

Yıllık: 1440 TL

PlayStation Plus Extra:

Aylık: 260 TL

3 Aylık: 720 TL

Yıllık: 2340 TL

PlayStation Plus Deluxe:

Aylık: 305 TL

3 Aylık: 830 TL

Yıllık: 2740 TL

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