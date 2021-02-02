PS Plus Şubat 2021 oyunları indirmeye sunuldu

PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Control: Ultimate Edition, Destruction All-Stars ve Concrete Genie oyunları ücretsiz veriliyor. Üç oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. PS5 özel oyunu olan Destruction All-Stars çıkışıyla birlikte doğrudan ücretsiz dağıtılıyor. Control: Ultimate Edition ise Remedy'nin 2019'da çıkan başarılı oyununun tüm DLC'leri içeren ve PS5 güncellemesiyle gelen versiyonu. Oyun PS5 güncellemesinde 60 FPS ve ray-tracing gibi seçenekler sunuyor.

Şubat ayının oyunlarından Destruction All-Stars'ı şu anda PS5'iniz yoksa bile kütüphanenize ekleyebilir ve gelecekte PS5 aldığınızda oynayabilirsiniz. Diğer iki oyun ise hem PS4 hem de PS5 sahiplerine ortak dağıtılıyor olacak.

PS4 ve PS5

Destruction All-Stars (Sadece PS5)

Control Ultimate Edition (PS4 ve PS5)

Concrete Genie (PS4 ve PS5)

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