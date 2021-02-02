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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Şubat 2021 oyunları indirmeye sunuldu

    Şubat ayı boyunca ücretsiz dağıtılacak olan PS Plus oyunları indirmeye sunuldu. Bu ay toplam değerleri 1092 TL olan üç oyun PS4 ve PS5 kullanıcılarını bekliyor.
    02 Şubat 2021, 13:45 (2 hf.)
    6,8b
    1
    5
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay  Control: Ultimate Edition, Destruction All-Stars ve Concrete Genie oyunları ücretsiz veriliyor. Üç oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu ayın oyunları hiç de fena olmamış diyebiliriz. PS5 özel oyunu olan Destruction All-Stars çıkışıyla birlikte doğrudan ücretsiz dağıtılıyor. Control: Ultimate Edition ise Remedy'nin 2019'da çıkan başarılı oyununun tüm DLC'leri içeren ve PS5 güncellemesiyle gelen versiyonu. Oyun PS5 güncellemesinde 60 FPS ve ray-tracing gibi seçenekler sunuyor. 

    Şubat ayının oyunlarından Destruction All-Stars'ı şu anda PS5'iniz yoksa bile kütüphanenize ekleyebilir ve gelecekte PS5 aldığınızda oynayabilirsiniz. Diğer iki oyun ise hem PS4 hem de PS5 sahiplerine ortak dağıtılıyor olacak. 

    PS4 ve PS5 

    • Destruction All-Stars (Sadece PS5)
    • Control Ultimate Edition (PS4 ve PS5)
    • Concrete Genie (PS4 ve PS5)


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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Ahmetoyunbros 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ps Plus GamePass olma yolunda ilerliyor.
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    “toplam değerleri 1092 TL olan üç oyun” ...
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Askerdeydim,2K20 yi kaçırdım o günden beri kendime gelemedim;(
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    N Night_Blade (ibrahim s) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Control 💥⚡✨🌟👍
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    WeDneS (Ercan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyiydi beee
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