Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, aylık olarak yeni oyunların eklendiği sürekli güncellenen bir oyun kütüphanesi sunuyor. İşte Şubat ayında Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar...

PS Plus Extra ve Premium oyunları

Hatırlayacak olursak Şubat ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu ayki PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise birden fazla AAA yapım içeriyor.

Tomb Raider Remastered, RTX Remix ile karşılaştırıldı! İşte video 2 gün önce eklendi

Sony'nin paylaşımına göre 20 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 14 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Assassin's Creed Valhalla, Need for Speed Unbound, Tales of Arise, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition gibi popüler yapımlar yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 6.780 TL. İşte Şubat ayında PS Plus'a eklenecek oyunlar:

Assassin's Creed Valhalla (PS4/PS5)

LEGO Jurassic World (PS4)

LEGO Worlds (PS4)

Need for Speed Unbound (PS5)

Roguebook (PS4/PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Arise (PS4/PS5)

Tales of Zestiria (PS4)

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5)

PlayStation Premium | Classics

Jet Moto 2 (PS4/PS5) - Premium

Resistance: Retribution (PS4/PS5) - Premium

Tales of Symphonia Remastered (PS4/PS5) - Premium

Tales of Vesperia (PS4/PS5) - Premium

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Şubat 2024 oyunları: Extra ve Premium