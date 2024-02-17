PS Plus Şubat 2024 oyunları: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları
Hatırlayacak olursak Şubat ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu ayki PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise birden fazla AAA yapım içeriyor.
Sony'nin paylaşımına göre 20 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium katmanlarına 14 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında ise, Assassin's Creed Valhalla, Need for Speed Unbound, Tales of Arise, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition gibi popüler yapımlar yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 6.780 TL. İşte Şubat ayında PS Plus'a eklenecek oyunlar:
- Assassin's Creed Valhalla (PS4/PS5)
- LEGO Jurassic World (PS4)
- LEGO Worlds (PS4)
- Need for Speed Unbound (PS5)
- Roguebook (PS4/PS5)
- Rogue Lords (PS4)
- Tales of Arise (PS4/PS5)
- Tales of Zestiria (PS4)
- The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (PS5)
PlayStation Premium | Classics
- Jet Moto 2 (PS4/PS5) - Premium
- Resistance: Retribution (PS4/PS5) - Premium
- Tales of Symphonia Remastered (PS4/PS5) - Premium
- Tales of Vesperia (PS4/PS5) - Premium
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.