Tomb Raider'ın RTX Remix ve Remastered sürümleri karşılaştırıldı: İşte video

Tam Boyutta Gör Mod yapımcılarının RTX Remix mod çalışmaları devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır daha önce GTA San Andreas, Need For Speed: Underground 2 ve Skyrim gibi çok sayıda klasik oyunun RTX Remix ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Tomb Raider 1'in RTX Remix sürümü, oyunun yeni çıkış yapan Remastered sürümü ile karşılaştırıldı. Gelin videoya hep birlikte göz atalım.....

Tomb Raider Remastered, RTX Remix sürümü ile karşılaştırıldı

Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor.

Paylaşılan videoya baktığımızda, Tomb Raider Remastered'ın karakter modelleri gibi konularda daha üstün olduğunu görüyoruz. Ancak RTX Remix'in Path Tracing sayesinde daha karanlık bir atmosfer sunduğunu söylemek doğru olur. Ayrıca yansımalar, çevresel ışık ve gölge etkileri de bir o kadar gerçekçi görünüyor. Üstelik çıkışından neredeyse 27 yıl geçtiğini hatırlatalım.

GTA San Andreas RTX Remix ile yenilendi! RTX 4080'i zorluyor 1 hf. önce eklendi

Kaçıranlar için Tomb Raider I-III Remastered, bugün itibarıyla PC, Xbox, Playstation 5, Playstation 4 ve Nintendo Switch için yayınlandı. Her üç oyun da yeni kontrol seçenekleri, görsel yenilemeler ve oynanış geliştirmeleriyle birlikte geliyor.

Ayrıca RTX Remix ile yenilenen oyunların Tomb Raider ile sınırlı olmadığını hatırlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX Remix topluluğunu, halihazırda The Elder Scrolls V: Skyrim, Oblivion, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: San Andreas ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines gibi diğer birçok klasik PC oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Tomb Raider Remastered, RTX Remix ile karşılaştırıldı! İşte video