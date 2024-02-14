Tomb Raider'ın RTX Remix ve Remastered sürümleri karşılaştırıldı: İşte video

Tomb Raider Remastered, RTX Remix sürümü ile karşılaştırıldı
Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor.
Paylaşılan videoya baktığımızda, Tomb Raider Remastered'ın karakter modelleri gibi konularda daha üstün olduğunu görüyoruz. Ancak RTX Remix'in Path Tracing sayesinde daha karanlık bir atmosfer sunduğunu söylemek doğru olur. Ayrıca yansımalar, çevresel ışık ve gölge etkileri de bir o kadar gerçekçi görünüyor. Üstelik çıkışından neredeyse 27 yıl geçtiğini hatırlatalım.
Kaçıranlar için Tomb Raider I-III Remastered, bugün itibarıyla PC, Xbox, Playstation 5, Playstation 4 ve Nintendo Switch için yayınlandı. Her üç oyun da yeni kontrol seçenekleri, görsel yenilemeler ve oynanış geliştirmeleriyle birlikte geliyor.
Ayrıca RTX Remix ile yenilenen oyunların Tomb Raider ile sınırlı olmadığını hatırlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX Remix topluluğunu, halihazırda The Elder Scrolls V: Skyrim, Oblivion, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: San Andreas ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines gibi diğer birçok klasik PC oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.