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    Tomb Raider'ın RTX Remix ve Remastered sürümleri karşılaştırıldı: İşte video

    Nvidia'nın AI tabanlı modlama aracı RTX Remix'in yeni bir karşılaştırma videosu paylaşıldı. Peki Tomb Raider 1'in RTX Remix ve Remastered sürümleri nasıl görünüyor? İşte video...
    Tomb Raider Remastered, RTX Remix ile karşılaştırıldı! İşte video Tam Boyutta Gör
    Mod yapımcılarının RTX Remix mod çalışmaları devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır daha önce GTA San Andreas, Need For Speed: Underground 2 ve Skyrim gibi çok sayıda klasik oyunun RTX Remix ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Tomb Raider 1'in RTX Remix sürümü, oyunun yeni çıkış yapan Remastered sürümü ile karşılaştırıldı. Gelin videoya hep birlikte göz atalım.....

    Tomb Raider Remastered, RTX Remix sürümü ile karşılaştırıldı

    Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor.

    Paylaşılan videoya baktığımızda, Tomb Raider Remastered'ın karakter modelleri gibi konularda daha üstün olduğunu görüyoruz. Ancak RTX Remix'in Path Tracing sayesinde daha karanlık bir atmosfer sunduğunu söylemek doğru olur. Ayrıca yansımalar, çevresel ışık ve gölge etkileri de bir o kadar gerçekçi görünüyor. Üstelik çıkışından neredeyse 27 yıl geçtiğini hatırlatalım.

    Kaçıranlar için Tomb Raider I-III Remastered, bugün itibarıyla PC, XboxPlaystation 5, Playstation 4 ve Nintendo Switch için yayınlandı. Her üç oyun da yeni kontrol seçenekleri, görsel yenilemeler ve oynanış geliştirmeleriyle birlikte geliyor.

    Ayrıca RTX Remix ile yenilenen oyunların Tomb Raider ile sınırlı olmadığını hatırlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi RTX Remix topluluğunu, halihazırda The Elder Scrolls V: Skyrim, Oblivion, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: San Andreas ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines gibi diğer birçok klasik PC oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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