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    PS Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: İşte fırsatlar

    Playstation Store'da Yılbaşına özel "Ocak "İndirimleri" başladı. İndirim döneminde yüzde 75'e varan indirim fırsatı sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da yılbaşına özel "Ocak İndirimleri" başladı. Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Cyberpunk 2077veDiablo IV dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store'da "Ocak İndirimleri" başladı

    PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 25 2.899 TL'den 1.159 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 787,25 TL, The Last of Us Part I 1.399,50 TL, Cyberpunk 2077 ise1.799 TL yerine 1.399,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "Ocak İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm oyunlara buradan ve hemen  aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    EA SPORTS FC™ 25
    		 2.899 TL 1.159 TL %60
    NBA 2K25 Standard Edition
    		 2.900 TL 1.160TL %30
    God of War Ragnarök
    		 2.499 TL 1.049 TL %58
    ELDEN RING PS4 & PS5
    		 1.499 TL 899 TL %40
    Grand Theft Auto V: Premium Edition
    		 1.599 TL 959,40 TL %40
    Hogwarts Legacy PS4 Sürümü
    		 2.799 TL 699,75 TL %75
    Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
    		 3.149 TL 787,25 TL %75
    Red Dead Redemption 2
    		 2.299 TL 758,67 TL %67
    The Last of Us Part I 2.799 TL 1.399,50 TL %50
    The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL 50,80 TL %80
    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 459 TL 229,50 TL %50
    UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 1.249 TL 499,60 TL %60
    Cyberpunk 2077
    		 1.799 TL 1.399,50 TL %50
    Palworld
    		 1.015 TL 761,25 TL %25
    Diablo® IV - Standard Edition
    		 1.799 TL 1.079,99 TL %40
    Alan Wake 2
    		 1.099 TL 549,50 TL %50
    Mortal Kombat™ 1
    		 1.749 TL 699,60 TL %60
    The Crew Motorfest
    		 1.249 TL 374,70 TL %70
    Assassin’s Creed Mirage ve Assassin's Creed Vallhala
    		 2.619 TL 864,27 TL %67
    Marvel's Spider-Man Remastered
    		 466,78 TL 270,74 TL %42
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    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

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    ermes_unuy 16 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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