PS Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: İşte fırsatlar

PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da yılbaşına özel "Ocak İndirimleri" başladı. Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Cyberpunk 2077veDiablo IV dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store'da "Ocak İndirimleri" başladı

PlayStation Store'da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 25 2.899 TL'den 1.159 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 787,25 TL, The Last of Us Part I 1.399,50 TL, Cyberpunk 2077 ise1.799 TL yerine 1.399,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store’da başlayan "Ocak İndirimleri" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm oyunlara buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

